DGAP-News: Serien-Unternehmerin  Miriam Wohlfarth wird Mitglied des TX Ventures Investment CommitteeTitel (deutsch)

TX Group

Serien-Unternehmerin Miriam Wohlfarth wird Mitglied des TX Ventures Investment Committee



26.04.2022 / 09:00

Miriam Wohlfahrt, eine der führenden Fintech-Unternehmerinnen Europas, wird

Ende April 2022 Mitglied des TX Ventures Investment Committees. Die

Gründerin von Ratepay und Banxware ergänzt das 2021 ins Leben gerufene und

von Romy Schnelle, Partnerin des renommierten Frühphaseninvestors HTGF,

geleitete IC.

Zürich, 26. April 2022 - Im Bestreben, einer der führenden

Frühphasen-Fintech-Investoren in Europa zu werden, freut sich TX Ventures

sehr, dass Miriam Wohlfarth im April 2022 dem Investmentkomitee beitritt.

Mit dieser fachlichen Verstärkung baut TX Ventures, der Venture-Arm der TX

Group, das Entscheidungsgremium weiter aus.

"Miriam ist eine herausragende Unternehmerin. Mit ihrer außergewöhnlich

starken Erfolgsbilanz und ihrer Leidenschaft für Fintech ist sie die ideale

Ergänzung für unser IC", sagt Romy Schnelle, Vorsitzende des TX Ventures IC.

"Wir freuen uns sehr, Miriam in unserem IC begrüßen zu dürfen! Ihr

unternehmerischer Blick auf Investitionsmöglichkeiten wird uns helfen,

Investitionsentscheidungen gemeinsam weiter zu optimieren. Darüber hinaus

werden unsere Portfoliounternehmen von ihrer umfangreichen Erfahrung und

ihrem starken Fintech-Netzwerk profitieren können", kommentiert Daniel

Mönch, Chief Strategy Officer und IC-Mitglied.

Als Fintech-Pionierin gründete Miriam Ratepay im Jahr 2010. Nach einem sehr

erfolgreichen Exit an Advent und Bain Capital wurde Miriam 2020 Gründerin

von Banxware, einem führenden Embedded Finance Fintech. Neben ihrer

unternehmerischen Tätigkeit ist Miriam auch Vorstandsmitglied beim

Bundesverband Deutsche Startups sowie Partnerin bei Paymentandbanking und

bei Startup Teens.

Miriam kommentiert ihre neue Rolle wie folgt: "Startups und VCs gehören

einfach zusammen! Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung als

Unternehmerin im IC einzubringen und darauf, gemeinsam mit dem grossartigen

Team bei TX die Fintechs von morgen zu finden und zu unterstützen."

Kontakt

Michele Paparone, Senior Communications Manager TX Group

michele.paparone@tx.group

Jens Schleuniger, Investment Director TX Ventures

jens.schleuniger@tx.group

Über TX Ventures

TX Ventures hält die zwei Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo. Der

Fokus von TX Ventures liegt im Bereich Fintech. Inzwischen umfasst das

Portfolio die Minderheitsbeteiligungen an den Plattformen Everon, Helvengo,

Lend, Lykke, Monito, Neon, PriceHubble und Selma Finance. Zudem ist TX

Ventures in Backbone, Helpling Switzerland und Picstars investiert.

Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von digitalen Plattformen, das den

Nutzerinnen und Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung

und Hilfestellungen für den Alltag bietet. Unter dem Dach der TX Group

agieren vier eigenständige Unternehmen: TX Markets umfasst die digitalen

Rubrikenplattformen und Marktplätze; Goldbach steht für die Werbevermarktung

in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich; 20 Minuten ist das

Unternehmen für die Pendlermedien in der Schweiz und im Ausland; Tamedia

führt die bezahlten Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften in die

Zukunft.

www.tx.group

°