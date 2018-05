DGAP-News: Senvion präsentiert neue 4,2-MW-Windenergieanlagen für den nordamerikanischen Markt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Senvion":

Senvion präsentiert neue 4,2-MW-Windenergieanlagen für den nordamerikanischen Markt

08.05.2018 / 15:00

Denver, Hamburg: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen

weltweit, stellt seine 4,2-MW-Plattform vor: Die Turbinen 4.2M140 und

4.2M148 basieren auf der robusten und bewährten 3.XM-Baureihe des

Unternehmens. Die 4,2-MW-Windenergieanlagen von Senvion sind ideal für

Standorte mit niedrigen und mittleren Windgeschwindigkeiten geeignet und

eine ausgezeichnete Wahl für die USA.

Lance Marram, CEO Senvion Nordamerika: "Die 4.2M140 und die 4.2M148 bilden

den nächsten logischen Schritt in unserer Produktreihe für die USA und die

ersten Reaktionen des Marktes sind ausgesprochen positiv. Mit der

4,2-MW-Plattform lassen sich die Stromgestehungskosten (LCoE) senken und der

Ertrag steigern. Zudem bietet die Plattform angesichts unserer überzeugenden

Erfolgsbilanz eine hohe, langfristige Business-Case-Sicherheit für die

Investitionen unserer Kunden." Er fügt hinzu: "Im Verlauf des letzten Jahres

haben wir sowohl in technologischer Hinsicht als auch bei der Lieferkette

wesentliche Fortschritte erzielt, die unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Die 4,2-MW-Plattform ist ein greifbares Ergebnis dieser Fortschritte."

Die 4.2M140 und die 4.2M148 folgen einem modularen Ansatz und bieten

technische Verbesserungen wie leichtere, längere und effizientere

Rotorblätter. Die dynamischen Regelungstechnologien des Unternehmens

ermöglichen eine sichere Maximierung der Energieproduktion und die Anpassung

an regionale Anforderungen in Bezug auf Lärm, Standortbedingungen und Netz.

Die 4.2M140 und die 4.2M148 sind direkte Weiterentwicklungen von Senvions

vielseitiger 3.XM-Baureihe. Die Anlagen zielen auf eine deutlich höhere

Jahresenergieerzeugung (AEP) und Verringerung der Stromgestehungskosten ab.

Senvions stark modularisierte Plattform ermöglicht die Bereitstellung von

äußerst wettbewerbsfähigen Produkten für unterschiedliche Windverhältnisse.

Die Turbinen vom Typ 4.2M wurden für einen besseren Wirkungsgrad, höhere

Verfügbarkeit und geringere Transport-, Installations- und Servicekosten

entwickelt.

Die 4.2M140 und die 4.2M148 sind ein weiterer Meilenstein in Senvions

Modularitäts-und Standardisierungsstrategie. In Kombination mit seiner

Schwerpunktsetzung auf Partnerschaften und projektspezifische Lösungen ist

Senvion hervorragend aufgestellt, um hohe Erträge und Renditen für seine

Kunden zu erzielen.

Treffen Sie Senvion auf der AWEA Windpower 2018, Stand 4634.

About Senvion:

Senvion is a leading global manufacturer of onshore and offshore wind

turbines. The company develops, produces and markets wind turbines for

almost any location - with rated outputs of 2 MW to 6.33 MW and rotor

diameters of 82 metres to 152 metres. Furthermore, the company offers its

customers project specific solutions in the areas of turnkey, service and

maintenance, transport and installation, as well as foundation planning and

construction. The Senvion systems are mainly designed in the major

TechCenters in Osterrönfeld and Bangalore and manufactured at its German and

Portuguese plants in Bremerhaven, Vagos and Oliveira de Frades as well as in

ory-Warszowice, Poland and Baramati, India. With approximately 4,500

employees worldwide, the company makes use of the experience gained from the

manufacture and installation of more than 7,500 wind turbines around the

world. The company's operational subsidiary Senvion GmbH is based in Hamburg

and represented by distribution partners, subsidiaries and participations in

European markets such as France, Belgium, the Netherlands, the UK, Italy,

Romania, Portugal, Sweden, and Poland as well as on a global level in the

USA, China, Australia, Japan, India, Chile and Canada. Senvion S.A. is

listed on the Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange.

Media contact Senvion Holding: Media contact Senvion USA:

Immo von Fallois Ilana Kelemen

phone: +49 40 5555 090 3770 phone: +1 514-935-4595 ext.223

mobile: +49 172 6298 408 mobile: +1 514-234-5788

email: immo.von.fallois@senvion.com email : ilana.kelemen@senvion.com

Investor Relations contact Senvion:

Dhaval Vakil

phone: +44 20 3859 3664

mobile: +44 7788 390 185

email: [1]dhaval.vakil@senvion.com

1. mailto:dhaval.vakil@senvion.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Senvion S.A.

46a, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +352 26 00 5305

Fax: +352 26 00 5301

E-Mail: press@senvion.com

Internet: www.senvion.com

ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390

WKN: A2AFKW

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

