DGAP-News: Sensirion AG: Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss Exchange und legt Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest (deutsch)

Sensirion AG: Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss Exchange und legt Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest

^

EQS Group-Ad-hoc: Sensirion AG / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang

Sensirion AG: Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss

Exchange und legt Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest

12.03.2018 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

12. März 2018

Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss Exchange und legt

Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest

- Sensirion Holding AG, ein führender globaler Hersteller von Umwelt- und

Durchflusssensoren mit Sitz in Stäfa, Schweiz, lanciert heute den Börsengang

(IPO) an der SIX Swiss Exchange mit der Veröffentlichung des

Emissionsprospekts und dem Start des Bookbuilding-Verfahrens.

- Der Börsengang umfasst bis zu 9'331'428 Aktien. Im Basisangebot werden

6'150'000 bestehende Aktien vom Mehrheitsaktionär Gottlieb Knoch und

zusätzlich bis zu 1'964'286 neu ausgegebene Aktien der Gesellschaft

angeboten. Für die im Basisangebot neu ausgegebenen Aktien strebt Sensirion

einen Bruttoerlös von rund CHF 55 Mio. an. Sensirion hat den federführenden

Banken zudem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1'217'142 neu

auszugebenden Namenaktien eingeräumt. Die im Rahmen der Mehrzuteilungsoption

auszugebenden Aktien werden 15% der Gesamtzahl der Aktien im Basisangebot

nicht übersteigen.

- Der Nettoerlös aus der Platzierung neuer Aktien verschafft Sensirion mehr

Flexibilität bei der künftigen Finanzierungs- und Unternehmensstrategie und

ermöglicht es der Gesellschaft ferner, weitere Wachstumsmöglichkeiten

wahrzunehmen.

- Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde bei CHF 28 bis CHF 36 je

Aktie festgelegt. Daraus ergibt sich ein Angebotsvolumen von rund CHF 227

Mio. bis CHF 276 Mio. im Basisangebot (CHF 261 Mio. bis CHF 318 Mio. bei

vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und eine

Marktkapitalisierung von insgesamt rund CHF 404 Mio. bis CHF 503 Mio. (CHF

438 Mio. bis CHF 545 Mio. bei vollständiger Ausübung der

Mehrzuteilungsoption).

- Felix Mayer und Moritz Lechner, Gründer und Co-Verwaltungsratspräsidenten

von Sensirion, werden im Rahmen des Börsengangs keine ihrer Aktien

verkaufen. Sie setzen sich weiterhin vollumfänglich für die langfristige

Entwicklung des Unternehmens ein.

- Sensirion hat einen stabilen Pool von Ankeraktionären inklusive der

Gründer aufgebaut, um die langfristige Unternehmensstrategie sicherzustellen

und so dauerhaften Wert für die Aktionäre zu schaffen.

- Sensirion erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 148 Mio., ein bereinigtes

Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA)

von CHF 26 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18%.

- Für 2018 rechnet Sensirion mit einem Umsatzwachstum von 15-18% und einer

bereinigten EBITDA-Marge von 15-16%. Mittelfristig strebt Sensirion ein

jährliches Umsatzwachstum von 10-15% und eine jährliche bereinigte

EBITDA-Marge, die gegen 20% tendiert, an.

- Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist für den 22. März 2018

geplant.

Moritz Lechner, Mitgründer und Co-Verwaltungsratspräsident der Sensirion

Holding AG, kommentiert: «Wir sind erfreut, eine kotierte Gesellschaft an

der SIX Swiss Exchange zu werden. Unseres Erachtens ist Sensirion ideal

positioniert, um das Wachstumspotenzial bei Umwelt- und Durchflusssensoren

auszuschöpfen. Felix Mayer und ich werden auch nach dem Börsengang eine

wesentliche finanzielle Beteiligung am Unternehmen halten und die zukünftige

Entwicklung von Sensirion in vollem Umfang unterstützen. Mit dem Börsengang

wollen wir unsere Aktionärsbasis erweitern und einen stabilen Pool von

Ankeraktionären schaffen. Diese Aktionärsstruktur wird die nachhaltige

Geschäftsentwicklung von Sensirion und die langfristige Wertschöpfung

sicherstellen. Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel in der Geschichte

unseres Unternehmens zu schreiben.»

Marc von Waldkirch, CEO von Sensirion, ergänzt: «Sensirion ist ein führender

Anbieter im Markt für Umwelt- und Durchflusssensoren und als hoch

spezialisiertes Sensorunternehmen gut aufgestellt. Wir glauben, dass wir das

Wachstumspotenzial dieses Marktes ausschöpfen können, der durch langfristige

Trends wie Energieeffizienz, Lebensqualität, Digitalisierung,

Automatisierung und das Internet der Dinge angetrieben wird. Die Grundlage

unseres Unternehmens bildet eine herausragende Unternehmenskultur, die von

Fairness, Ehrlichkeit, Zusammenarbeit und dem Bekenntnis zu

Spitzenleistungen geprägt ist. Unsere Mitarbeiter tragen massgeblich zur

Förderung von Innovationen und herausragenden Ergebnissen bei. Sensirion

zeichnet sich seit seiner Gründung dadurch aus, dass es die besten

verfügbaren Talente für das Unternehmen gewinnen und ihnen das richtige

Arbeitsumfeld bieten kann. Für uns ist das die beste Garantie für

langfristigen Erfolg.»

Angebotsstruktur

Der Börsengang umfasst bis zu 9'331'428 Aktien. Im Basisangebot werden

6'150'000 bestehende Aktien vom Mehrheitsaktionär Gottlieb Knoch und

zusätzlich bis zu 1'964'286 neu ausgegebene Aktien von Sensirion angeboten.

Für die im Basisangebot neu ausgegebenen Aktien strebt Sensirion einen

Bruttoerlös von rund CHF 55 Mio. an. Sensirion hat den federführenden Banken

zudem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1'217'142 neu auszugebenden

Namenaktien eingeräumt. Die Mehrzuteilungsoption kann innerhalb von 30 Tagen

nach dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange ganz oder teilweise

ausgeübt werden. Die Mehrzuteilungsoption wird 15% des Basisangebots nicht

übersteigen.

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde bei CHF 28 bis CHF 36 je

Aktie festgelegt. Daraus ergibt sich ein Angebotsvolumen von rund CHF 227

Mio. bis CHF 276 Mio. im Rahmen des Basisangebots (CHF 261 Mio. bis CHF 318

Mio. bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und eine

Marktkapitalisierung von insgesamt rund CHF 404 Mio. bis CHF 503 Mio. (CHF

438 Mio. bis CHF 545 Mio. bei vollständiger Ausübung der

Mehrzuteilungsoption).

Sensirion Holding AG wird derzeit gemeinsam von Gottlieb Knoch und den

Gründern Moritz Lechner und Felix Mayer kontrolliert. Zum heutigen Zeitpunkt

hält Gottlieb Knoch 55,5% und die Gründer halten zusammen 14,0% des

Aktienkapitals.1 Mitarbeitende von Sensirion halten 8,5% des Aktienkapitals

[1]. Die Gründer bleiben auch nach dem Börsengang als starke und unabhängige

Ankeraktionäre vollständig in Sensirion investiert. Die Aktionärsstruktur

wird aus einem stabilen Pool von Ankeraktionären inklusive der Gründer

bestehen, die zusammen 33,2% des Aktienkapitals halten werden, unter der

Annahme, dass die im Rahmen des Börsengangs verkauften Aktien in der Mitte

der Preisspanne platziert werden. Die weiteren Ankeraktionäre sind

7-Industries und EGS Beteiligungen AG, die sich beide für die langfristige

Wertschöpfung bei Sensirion einsetzen. Von den bis zu 9'331'428 angebotenen

Aktien wird 7-Industries und EGS Beteiligungen AG ein separater Pool von bis

zu 1'650'538 angebotenen Aktien zum Kauf zum Angebotspreis angeboten

(bevorzugte Zuteilung).

Sensirion hat im Zusammenhang mit dem Aktienangebot ein IPO-Treueprogramm

für die Mitarbeitenden aufgelegt. Jeder teilnehmende Mitarbeitende hat eine

Anzahl von gesperrten Aktieneinheiten (restricted share units) erhalten,

vorbehaltlich der Durchführung des IPOs und des Anwachsens über einen

Zeitraum von zwei Jahren. Die Gesamtzahl der den Teilnehmern im Rahmen

dieses Treueprogramms zugeteilten Aktien beläuft sich auf maximal 4,5% des

Aktienkapitals von Sensirion zum Zeitpunkt vor der Durchführung des IPOs.

Die erste Hälfte der gesperrten Aktieneinheiten wird Ende Dezember 2018 in

Aktien umgewandelt und freigegeben. Bei der zweiten Hälfte ist dies am 31.

Dezember 2019 der Fall. Darüber hinaus haben bestehende Mitarbeitende von

Sensirion mit Wohnsitz in der Schweiz die Möglichkeit, im Rahmen einer

bevorzugten Zuteilung von bis zu 61'500 angebotenen Aktien am Börsengang der

Gesellschaft teilzunehmen.

Für Aktionäre aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung von Sensirion

sowie für die Gesellschaft selbst gilt eine Haltefrist (lock-up) von zwölf

Monaten nach dem ersten Handelstag. Der verkaufende Aktionär hat sich zu

einer Haltefrist von sechs Monaten nach dem ersten Handelstag verpflichtet.

Kotierung und Aufnahme des Handels am 22. März 2018 erwartet

Das Bookbuilding-Verfahren beginnt heute, 12. März 2018, und endet

voraussichtlich am 21. März 2018. Die Bekanntgabe des endgültigen

Angebotspreises sowie die endgültige Anzahl neu ausgegebener Namenaktien,

die im Rahmen des Basisangebots platziert werden, werden für den 22. März

2018 vor der Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange erwartet. Die

Börsenkotierung gemäss International Reporting Standard der SIX Swiss

Exchange sowie die Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange sind

derzeit ebenfalls für den 22. März 2018 geplant.

Der Börsengang von Sensirion besteht aus einem öffentlichen Angebot an

Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten

Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz und den USA, jeweils in

Übereinstimmung mit geltenden Wertpapiergesetzen und im Einklang mit

Regulation S unter dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 und auf der

Grundlage von Ausnahmen gemäss der Prospektrichtlinie, sowie

Privatplatzierungen in den USA an qualifizierte institutionelle Käufer

gemäss der Definition von und in Übereinstimmung mit Rule 144A.

Der Börsengang wird von Credit Suisse und J.P. Morgan als federführende

Banken begleitet. Vontobel fungiert als Co-Bookrunner. Lazard agiert als

Finanzberater und die Homburger AG als Rechtsberater von Sensirion.

Führender Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren

Sensirion ist ein führender globaler Hersteller von Umwelt- und

Durchflusssensoren mit Sitz in der Schweiz, der Endmärkte in der

Automobilindustrie, Medizinaltechnik, Industrie sowie der

Unterhaltungselektronik beliefert. Im Markt für kombinierte Feuchte- und

Temperatursensoren nahm Sensirion gemessen am Umsatz im Jahr 2016 [2] mit

einem Marktanteil von über 50% aller weltweiten Anwendungen eine führende

Position ein. Sensirion ist führend auf dem Gebiet der Sensorinnovation und

blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Produktion von Umwelt-

und Durchflusssensoren zurück. Sensirion stellt täglich etwa 350'000

Sensoren her und hat weltweit bis dato insgesamt bereits über 500 Mio.

Sensoren verkauft. Sensirion erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 148 Mio.,

ein bereinigtes EBITDA von CHF 26 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von

18%. Für 2018 rechnet Sensirion mit einem Umsatzwachstum von 15-18% und

einer bereinigten EBITDA-Marge von 15-16%. Mittelfristig strebt Sensirion

ein jährliches Umsatzwachstum von 10-15% und eine jährliche bereinigte

EBITDA-Marge, die gegen 20% tendiert, an.

Starkes Marktwachstum dank langfristiger Megatrends

Sensirion ist ein führender Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren

für die Automobilindustrie, Medizinaltechnik, Industrie sowie

Unterhaltungselektronik. Angetrieben durch langfristige Trends wie

Energieeffizienz, Lebensqualität, Digitalisierung und Automatisierung, die

zunehmend auf Sensor-Technologie angewiesen sind, dürften diese Endmärkte in

Zukunft deutlich wachsen.

Marktführer mit Fokus auf Umwelt- und Durchflusssensoren

In seinem Kernmarkt für kombinierte Feuchte- und Temperatursensoren hat

Sensirion eine führende Marktposition in allen Zielmärkten aufgebaut.

Sensirion steht in den Endmärkten Automobilindustrie (25% Marktanteil),

Industrie (43% Marktanteil) und Unterhaltungselektronik (66% Marktanteil) an

erster Stelle und liegt im Endmarkt Medizinaltechnik (37% Marktanteil),

basierend auf dem Umsatz 2016, knapp an zweiter Stelle2. Die starke

Marktposition von Sensirion wird durch lange Produktentwicklungszyklen,

unternehmenseigene Technologien und Herstellungsverfahren sowie bewährte

F&E-Kapazitäten gestärkt.

Die Marktführerschaft, die Nähe zum Kunden und die breite Palette an

Sensorprodukten und -anwendungen bilden die Grundlage dafür, dass Sensirion

gut aufgestellt ist, um den Erfolg bei kombinierten Feuchte- und

Temperatursensoren auf andere Produkte seines Sensor-Portfolios übertragen

zu können. Dazu zählen die Durchflusssensoren und die unlängst eingeführten

Umweltsensoren, die flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Feinstaub

(PM2.5) und Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft erkennen.

Überlegene Technologie und Forschungs- & Entwicklungs-Kompetenz

Sensirion war Vorreiter bei der Entwicklung modernster globaler

Sensortechnologie auf den Gebieten der Umweltsensorik und Durchflussmessung,

die sich durch ein hohes Mass an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und

Langlebigkeit auszeichnet. Die Position von Sensirion als Technologieführer

und die gut gefüllte Produktpipeline sind das Ergebnis substantieller

Innovationen respektive F&E-Investitionen. Für das Geschäftsjahr 2017

machten die F&E-Aufwendungen 23% [3] des Gesamtumsatzes aus. Per 31.

Dezember 2017 beschäftigte Sensirion rund 220 Ingenieure und

Forschungsmitarbeitende in der F&E-Abteilung.

Langfristige Beziehungen zu einer diversifizierten und stabilen Kundenbasis

in attraktiven Endmärkten

Sensirion arbeitet strategisch mit Schlüsselkunden zusammen, um

Sensorlösungen zu entwickeln, die deren Anforderungen und Spezifikationen

entsprechen und die einwandfreie Funktion der Sensoren in der Applikation

des Kunden sicherstellen. Sensirion legt grossen Wert auf Kundennähe. Dies

spiegelt sich in der Dauer vieler Kundenbeziehungen von Sensirion wider, die

bei den fünf wichtigsten Kunden im Durchschnitt mehr als sieben Jahre

beträgt (gemessen an den Umsatzzahlen 2017). Die Kundenbasis von Sensirion

ist zudem breit diversifiziert, sowohl in Bezug auf die Kundenkonzentration

als auch in Bezug auf die Kundenverteilung in den Endmärkten.

Mehrdimensionale Wachstumsstrategie

Die Wachstumsgeschichte von Sensirion basiert auf mehreren Säulen. Die erste

Säule ist die starke Marktposition, die es erlaubt, am Wachstum des

Gesamtmarktes für Umwelt- und Durchflusssensorik zu partizipieren und von

der daraus resultierenden steigenden Nachfrage nach Sensorprodukten zu

profitieren. Die zweite Säule umfasst die F&E-Aktivitäten von Sensirion, die

darauf abzielen, das Marktwachstum zu übertreffen, und zwar sowohl durch

neue Anwendungsmöglichkeiten für bestehende Sensorprodukte als auch durch

die Entwicklung und Einführung neuer Sensoren und Technologieplattformen.

Die dritte Säule steht für Sensirions Engagement für den Ausbau der

langfristigen Technologieführerschaft und des Wachstums durch die

Entwicklung neuer bahnbrechender Produkte.

Starkes Finanzprofil

Sensirion hat die starken Wachstumstrends in den Endmärkten konsequent für

Umsatzwachstum genutzt. In den am 31. Dezember 2017, 2016 und 2015 endenden

Geschäftsjahren wies Sensirion jeweils einen Umsatz von CHF 148 Mio., CHF

131 Mio. bzw. CHF 117 Mio. aus. In diesen Zeiträumen erzielte Sensirion ein

bereinigtes EBITDA von CHF 26 Mio., CHF 26 Mio. und CHF 15 Mio. sowie

bereinigte EBITDA-Margen von 18%, 20% bzw. 13%. Sensirion hat in den

gleichen Zeiträumen stabile und relativ hohe Bruttomargen von 57%, 55% und

53% erzielt.

Hochqualifiziertes Managementteam, von engagierten Gründern unterstützt, und

eine unternehmerisch geprägte Firmenkultur, die vielversprechende Talente

anzieht und fördert

Sensirion hat ein engagiertes Managementteam mit langjähriger Erfahrung und

umfangreicher Fach- und Branchenkompetenz, das nachweislich über mehrere

Konjunkturzyklen und Technologiesprünge hinweg Wachstum geschaffen und das

Portfolio an Sensorprodukten und -anwendungen erfolgreich ausgeweitet hat.

Das Managementteam profitiert von der Präsenz und strategischen Beratung der

beiden Gründer und wird durch eine hochqualifizierte und engagierte

Belegschaft unterstützt.

Langfristige Ausrichtung durch Ankeraktionäre sichergestellt

Der Erfolg von Sensirion basiert auf dem Bekenntnis zu einer langfristigen

Ausrichtung und kontinuierlichen Investitionen in Innovationen. Der

Verwaltungsrat ist überzeugt, dass der Wert für die Aktionäre durch die

Einhaltung dieser Verpflichtungen, auch als börsenkotiertes Unternehmen,

optimiert wird. Aus diesen Gründen wird Sensirion einen Pool von

Ankeraktionären inklusive der Gründer aufbauen und eine Beschränkung der

Übertragbarkeit und Stimmrechtsbeschränkung auf 5% (Vinkulierung) einführen.

Das Hauptziel des Pools der Ankeraktionäre ist die Sicherstellung der

Unabhängigkeit des Unternehmens und der unternehmerischen, auf

Langfristigkeit ausgerichteten Strategie.

Wichtige Daten:

Börsenkotierung SIX Swiss Exchange (International Reporting

Standard)

Börsenkürzel SENS

Schweizer 40 670 512

Valorennummer

ISIN CH 040 670512 6

Preisspanne CHF 28 bis CHF 36 je angebotene Aktie

Angebotene Aktien Basisangebot von bis zu 8'114'286 Aktien, von

denen 6'150'000 bestehende Aktien vom

verkaufenden Aktionär und bis zu 1'964'286

neu ausgegebene Namenaktien von Sensirion

angeboten werden. Sensirion strebt für das

Basisangebot einen Bruttoerlös von rund CHF

55 Mio. an.

Mehrzuteilungsoption

von bis zu 1'217'142

Aktien bzw. maximal

15% des Basisangebots.

Vorläufiger Zeitplan

Bookbuilding-Verfahren 12. März 2018 bis voraussichtlich 21. März

2018, 12.00 Uhr MEZ

Festlegung des Voraussichtlich am 21. März 2018

Angebotspreises und

Zuteilung der Aktien

Bekanntgabe des Voraussichtlich am 22. März 2018

endgültigen

Angebotspreises pro

Aktie und der

endgültigen Anzahl der

im Rahmen des

Basisangebots

ausgegebenen Aktien

Kotierung und erster Voraussichtlich am 22. März 2018

Handelstag

Einbuchung/Lieferung Voraussichtlich am 26. März 2018

der angebotenen Aktien

gegen Bezahlung des

Angebotspreises

Medienkonferenz heute um 8.30 Uhr MEZ

Sensirion veranstaltet heute Montag, 12. März 2018, um 8.30 Uhr MEZ eine

Medienkonferenz im Haus zum Rüden, Limmatquai 42, Zürich. Felix Mayer und

Moritz Lechner, Co-Verwaltungsratspräsidenten von Sensirion, Marc von

Waldkirch, CEO, sowie Matthias Gantner, CFO, werden über die geplante

Transaktion informieren und weitere Einblicke in die Marktaussichten und die

finanzielle Performance des Unternehmens geben.

Wichtige Finanzzahlen

In Mio. CHF 2017 2016 2015 CAGR***

2015-2017

Umsatz 148 131 117 13%

Bruttogewinn 85 73 61 18%

Bruttomarge 57% 55% 53%

Bereinigtes EBITDA* 26 26 15 33%

Bereinigte EBITDA-Marge** 18% 20% 13%

* Das bereinigte EBITDA wird berechnet als Gewinn / (Verlust) für die

Periode vor Nettozinsaufwand, Ertragssteuern und Abschreibungen und

Wertberichtigungen (EBITDA), bereinigt um die Nettofinanzkosten ohne

Nettozinsaufwand, den Gewinnanteil von Beteiligungsunternehmen, die nach der

Equity-Methode konsolidiert werden, abzüglich Steuern, Wertberichtigungen

und bestimmten Sonderposten, die nach Ansicht des Managements kein

Massstab für die operative Leistung des Unternehmens sind. Im

Berichtszeitraum handelt es sich bei diesen Sonderposten um (i) Einnahmen

aus der

Veräusserung von Aktiven; (ii) Forschungs- und Entwicklungskosten mit Bezug

auf Aktiven, die im Berichtszeitraum veräussert wurden; (iii) Kosten in

Verbindung mit Akquisitionen und (iv) Kosten in Verbindung mit dem

Börsengang. Die EBITDA-Bereinigungen beliefen sich im Jahr 2017 auf

insgesamt CHF 9,7 Mio., 2016 auf CHF 0,4 Mio. und 2015 auf CHF 11,6 Mio.

** Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet als prozentualer Umsatzanteil

des bereinigten EBITDA in der Berichtsperiode.

*** CAGR = Compound Annual Growth Rate (durchschnittliche jährliche

Wachstumsrate)

Kontaktinformationen

Investor Relations

Andrea Wüest, Director Investor Relations

Telefon: +41 44 927 11 40

E-Mail: andrea.wueest@sensirion.com

Medien

Andreas Meile, Director Marketing & Communications

Telefon: +41 44 306 4906

E-Mail: andreas.meile@sensirion.com

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender

Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment

umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten,

Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und

Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2)

und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in

den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die

internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten

Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von

Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie,

Medizinaltechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Sensirion

ist ein global tätiges Unternehmen mit etwa 735 Mitarbeitenden. Im

Geschäftsjahr 2017 belief sich der Umsatz auf CHF 148 Mio. Weitere

Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

Disclaimer

This document and the information contained herein are not for distribution

in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or

Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would

be unlawful. This document does not constitute an offer of securities for

sale in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an

offer to purchase, any securities in the United States. The securities of

Sensirion Holding AG to which these materials relate have not been and will

not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended

(the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States

absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not

subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will

not be a public offering of securities in the United States. Any sale in the

United States of the securities mentioned in this communication will be made

solely to "qualified institutional buyers" as defined in, and in reliance

on, Rule 144A under the Securities Act.

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to

purchase or subscribe for securities. This document is not a prospectus

within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations or a

listing prospectus as defined in the listing rules of SIX Swiss Exchange AG.

Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in

or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or

the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer

or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption or

qualification under the securities laws of such jurisdiction. A decision to

invest in securities of Sensirion Holding AG should be based exclusively on

the issue and listing prospectus published by Sensirion Holding AG for such

purpose. Copies of such issue and listing prospectus (and any supplements

thereto) can be obtained free of charge from Sensirion Holding AG, Investor

Relations, Laubisruetistrasse 50, 8712 Staefa, Switzerland (email:

andrea.wueest@sensirion.com), and at Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland

(email: equity.prospectus@credit-suisse.com).

This document does not constitute an "offer of securities to the public"

within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union, as amended

(the "Prospectus Directive") of the securities referred to herein in any

member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the

securities referred to in this document to persons in the EEA will be made

pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in

member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for

offers of the Securities. In any EEA Member State that has implemented the

Prospectus Directive, this document is only addressed to and is only

directed at qualified investors in that Member State within the meaning of

the Prospectus Directive, i.e., only to investors who can receive the offer

without an approved prospectus in such EEA Member State.

In the United Kingdom, this document is only being distributed to and is

only directed at persons who (i) are investment professionals falling within

Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling

within Article 49(2) (a) to (d) of the Order (high net worth companies,

unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred

to as "Relevant Persons"). This document is directed only at Relevant

Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not

Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this

document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged

in only with Relevant Persons.

The Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners as well as the

Co-Bookrunner and their affiliates are acting exclusively for Sensirion

Holding AG and the selling shareholder and no one else in connection with

the contemplated IPO. They will not regard any other person as their

respective client in relation to the contemplated IPO and will not be

responsible to anyone other than Sensirion Holding AG and the selling

shareholder for providing the protections afforded to their respective

clients, nor for providing advice in relation to the contemplated IPO, the

contents of this communication or any transaction, arrangement or other

matter referred to herein.

Lazard GmbH is acting exclusively as financial adviser to the Sensirion

Holding AG and no one else in connection with the IPO and will not be

responsible to anyone other than Sensirion Holding AG for providing the

protections afforded to clients of Lazard GmbH or for providing advice in

relation to the IPO or any other matters referred to in this announcement.

Neither Lazard GmbH nor any of its affiliates owes or accepts any duty,

liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, whether

in contract, in tort, under statute or otherwise) to any person who is not a

client of Lazard GmbH in connection with this announcement, any statement

contained herein or otherwise.

This communication may contain statements about the future that use words

such as, for example, "believe", "assume", "expect" and other similar

expressions. Such statements about the future are subject to risks,

uncertainties, and other factors, which can cause the true results of the

company to differ significantly from that which is expressly or implicitly

assumed in these statements. In view of these uncertainties, the reader

should not depend on this type of statement about the future. The company

gives no undertaking whatever to update such statements regarding the

future, or to adapt them to future events or developments.

[1] Alle Zahlen gerechnet nach Schaffung einer Einheitsaktie durch

Umwandlung bestehender Stimmrechtsaktien und Partizipationsscheine in

Stammaktien und Durchführung eines Aktiensplits. Die entsprechenden

Beschlüsse sollen vor der Kotierung von Sensirion getroffen und vollzogen

werden.

[2] Quelle: Gartner Sensors Diligence Report 2018.

[3] Ohne F&E-Aufwendungen im Zusammenhang mit Goodwillwertberichtigungen im

Geschäftsjahr 2017 (CHF 5.6 Mio.).

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CKRNWUDFXC

Dokumenttitel: Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss

Exchange und legt Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

662501 12.03.2018 CET/CEST

°