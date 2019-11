DGAP-News: SeniVita Social Estate AG: Uwe Kolb wird dauerhaft Zuständigkeit für Ressort Finanzen übernehmen (deutsch)

SeniVita Social Estate AG: Uwe Kolb wird dauerhaft Zuständigkeit für Ressort Finanzen übernehmen

Bayreuth, 06. November 2019. Uwe Kolb wird weiterhin die Zuständigkeit für

das Ressort Finanzen bei der SeniVita Social Estate AG (SSE), einem

führenden Entwickler von Pflegewohnanlagen in Deutschland, übernehmen. Der

frühere Finanzvorstand der BHS tabletop AG ist seit Mai 2019 als

unabhängiger Berater für die SSE tätig und leitet aktuell bereits ihr

Finanzwesen. Er soll mittelfristig die momentan vakante Position des

Finanzvorstands bei der SSE AG einnehmen.

"Wir freuen uns, mit Uwe Kolb einen ausgewiesen erfolgreichen und höchst

kompetenten Finanzspezialisten dauerhaft für unsere Gesellschaft gewonnen zu

haben. Er hat in der Zeit, in der er für die SSE tätig ist, bereits viel

bewirkt, neue Strukturen im Controlling aufgebaut und maßgeblichen Anteil an

der Realisierung unseres Finanzierungskonzepts", so SeniVita Gründer und

SSE-Vorstandsvorsitzender Dr. Horst Wiesent.

In den Jahren 2000 bis Mitte 2018 war Uwe Kolb für die börsennotierte BHS

tabletop AG tätig, zunächst als Bereichsleiter Finanzen/Controlling und ab

Januar 2009 als Finanzvorstand. Weitere berufliche Stationen von Uwe Kolb

waren die Eduscho GmbH & Co. KG in Bremen, die Granini GmbH & Co. KG in

Bielefeld und die Vossloh AG in Werdohl - jeweils mit

Tätigkeitsschwerpunkten in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen,

Controlling, Personal und IT. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur der

Fachrichtung Maschinenbau ist geschäftsführender Gesellschafter seiner

eigenen Unternehmensberatungsgesellschaft UBB GmbH in Hof.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Das Geschäftsmodell der SSE AG

überzeugt und hat Zukunftspotenzial, allerdings noch mit einigen operativen

Schwächen, an deren Beseitigung wir derzeit arbeiten, und ich möchte meinen

Teil beitragen, das zum Erfolg zu führen. Nach der laufenden Anleiheemission

wollen wir noch in diesem Jahr einen Börsengang umsetzen, um die SSE

finanziell auf eine gute Basis für das künftige Wachstum zu stellen", so Uwe

Kolb.

Über SeniVita Social Estate AG

Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von

Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung,

Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des

Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine

Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen:

Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege.

Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber

stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre,

individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei

Demenz oder Intensivpflege.

Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de

