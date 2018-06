DGAP-News: Semper idem Underberg AG mit guten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 (Einzelabschluss) (deutsch)

Semper idem Underberg AG mit guten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 (Einzelabschluss)

Semper idem Underberg AG mit guten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr

2017/2018 (Einzelabschluss)

22.06.2018 / 16:05

- EBITDA von 11,0 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 11,5%

- Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 5,4 Mio. Euro

- Refinanzierung der Anleihe 2015/18 und Finanzierung von Investitionen in

Vertriebsentwicklung, Produktneuheiten und Produktionsoptimierung

- Neue Anleihe mit Kuponspanne von 4,000 bis 4,500%

Rheinberg, 22. Juni 2018 - Die Semper idem Underberg AG, einer der führenden

deutschen Anbieter von Premium Spirituosen, bestätigt mit ihren vorläufigen

Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 den nachhaltigen Erfolg ihrer

Unternehmensstrategie.

Begleitet von einer erfreulichen Entwicklung der Eigenmarken Underberg,

Asbach, PITU, XUXU, Riemerschmid Bar- und Fruchtsirupe sowie Grasovka konnte

das Unternehmen laut vorläufigen Zahlen (HGB-Einzelabschluss) das EBITDA auf

nun 11,0 Mio. Euro verbessern. Hiermit setzt die Semper idem Underberg AG

ihren Kurs zur Steigerung der Profitabilität weiter fort. Demnach konnte die

EBITDA Marge auf nun 11,5% verbessert werden. Der Anstieg der Profitabilität

spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Wachstumsinvestitionen für die

Entwicklung margenstarker Eigenmarken, die fortgesetzte

Internationalisierung der Eigenmarken sowie umgesetzte

Kostenoptimierungsmaßnahmen wider.

Zur weiteren Entwicklung plant die Semper idem Underberg AG die Platzierung

einer Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von voraussichtlich 30 Mio.

Euro. Die Unternehmensanleihe, die in Teilschuld-verschreibungen im

Nennbetrag von je 1.000,00 EURO begeben wird, hat eine Laufzeit von 6 Jahren

(Juli 2018 bis Juli 2024). Die Zinsspanne wird auf 4,00% bis 4,50%

beziffert, wobei der endgültige Zinssatz während der Angebotsfrist

festgelegt wird. Dieses Angebot zur Neuzeichnung im Rahmen einer

Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern ist ab einem

Betrag von 1.000,00 EURO möglich und wird ergänzt um ein Umtauschangebot für

die Altanleihe 2015/18. Die IKB Deutsche Industriebank AG agiert als Sole

Lead Manager und Bookrunner auf dieser Transaktion. Ziel dieser Maßnahme ist

insbesondere die Refinanzierung der ausstehenden 20 Mio. Euro Anleihe

2015/18. Zudem ist geplant den Emissionserlös für Investitionen in die

Entwicklung des Vertriebs, für Neuprodukte und Produktinnovationen sowie in

Standortverlagerungen und -optimierungen einzusetzen.

Thilo Rolf Pomykala, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Wir sind dabei,

das Unternehmen weiter auf die sich kontinuierlich verändernden,

anspruchsvollen Marktentwicklungen einzustellen. Unsere Zielsetzung ist das

Wachstum der Kern-Marken Underberg und Asbach kurzfristig durch Neuheiten zu

verbessern. Zur Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns

frühzeitig die finanziellen Mittel sichern."

Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG, ergänzt: "Mit vier

Anleiheemissionen seit 2012 zählt Underberg zu den etabliertesten Emittenten

im Markt für mittelgroße Anleihen. Anleger haben bisher exzellente

Erfahrungen mit ihren Investitionen in Anleihen von Underberg gemacht. Mit

der neuen Anleihe geben wir Investoren nun erneut die Möglichkeit, sich

langfristig bei Underberg zu engagieren und an der Weiterentwicklung des

Unternehmens zu partizipieren."

Das Geschäftsjahr 2017/18 schloss die Semper idem Underberg AG

(Einzelgesellschaft) laut vorläufiger HGB-Zahlen mit einem Betriebsergebnis

(EBIT) in Höhe von 9,6 Mio. Euro im oberen Rahmen der Erwartungen ab. Das

Eigenkapital der Gesellschaft lag zum 31. März 2018 bei ca. 67,2 Mio. Euro

und die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf rund 36,5 Prozent. Die

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich zum 31. März

2018 auf 13,7 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro). Dieser Weg der

Konsolidierung soll auch in Zukunft konsequent weitergeführt werden.

Die positive operative Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld

möchte die Semper idem Underberg AG in Rahmen eines Refinanzierungskonzeptes

nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission

langfristig abzusichern und die Finanzierungskosten weiter zu optimieren.

Das Angebot setzt sich aus insgesamt zwei Teilen zusammen. Im Rahmen einer

Privatplatzierung haben qualifizierte Anleger die Möglichkeit, ab einem

Ordervolumen von 1.000,00 EUR direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG

zu zeichnen. Daneben können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2018

ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen

tauschen. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer des Umtauschangebots eine

Einmalzahlung von 15 Euro pro Schuldschreibung (zzgl. Stückzinsen). Das

Umtauschangebot ist mit einer Mehrerwerbsoption verbunden, nach der die

Anleger der Schuldverschreibung 2015/18 weitere, über ihren Bestand

hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen können. Umtausch und

Mehrerwerb müssen dabei in Summe einen Gesamtbetrag von mindestens EUR

105.000 erreichen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die

Mehrerwerbsoption startet die Frist am 11. Juni 2018 und endet

voraussichtlich am 22. Juni 2018. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen

ist für den 4. Juli 2018 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse geplant.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin: Semper idem Underberg AG

Geplantes EUR 30.000.000

Zielvolu-

men:

ISIN / WKN: DE000A2LQQ43 / A2LQQ4

Unterneh- BB-, stabiler Ausblick (Creditreform Rating AG)

mensrating:

Kupon: Kupon innerhalb der Zinsspanne 4,000 % bis 4,500 %

Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist

Ausgabe- 100 %

preis:

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung:

Mindest- EUR 1.000 (nur für qualifizierte Anleger i.S.v. § 3 Abs.

zeichnungs- 2 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 5 WpPG im Rahmen der

volumen: Privatplatzierung)

Mindestum- EUR 105.000 (Summe aus Umtausch und Mehrerwerbsoption)

tauschvolu-

men:

Frist 11.06 - 22.06.2018

Umtauschan-

gebot:

Frist 11.06 - 22.06.2018

Mehrerwerbs-

option:

Valuta: 04.07.2018

Laufzeit: 6 Jahre: 04.07.2018 bis 04.07.2024

Rückzah- zu 100 % des Nennbetrags

lung:

Börsenseg- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

ment: Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG

Sole Lead IKB Deutsche Industriebank AG

Manager:

°