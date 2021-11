DGAP-News: Sehr starke Resultate nach neun Monaten (deutsch)

Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2021 sehr starke Resultate. Insgesamt stieg der Nettoumsatz um 18,8% auf CHF 2688 Mio. Bereinigt um Währungseffekte resultierte ein Plus von 17,0%. Der operative Cashflow stieg um 23,1% auf CHF 894 Mio., was einer deutlichen Verbesserung der operativen Cashflow-Marge um 120 Basispunkte entspricht. Das Nettoergebnis nahm um 29,6% auf CHF 653 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



