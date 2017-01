DGAP-News: Scout24 AG: Scout24 verbessert Finanzlage durch erfolgreiche Refinanzierung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Scout24 AG: Scout24 verbessert Finanzlage durch erfolgreiche Refinanzierung

Scout24 verbessert Finanzlage durch erfolgreiche Refinanzierung

- Finanzierungsvolumen von 800 Millionen Euro

- Jährliche Zinsersparnis von mindestens 12 Millionen Euro

- Höhere Flexibilität und somit bestens aufgestellt für zukünftiges Wachstum

Berlin / München, 18. Januar 2017 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), der führende Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat mit elf namhaften europäischen Kreditinstituten unter Führung der UniCredit Bank AG einen neuen Konsortialkredit über insgesamt bis zu 800 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Dezember 2021 abgeschlossen. Der bisher bestehende Konsortialkredit mit einer Restschuld von 680 Millionen Euro wird damit vollständig zurückgeführt.

Die neue Kreditvereinbarung umfasst ein Darlehen von 600 Millionen Euro und eine revolvierende Kreditlinie von 200 Millionen Euro. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung der Scout24 in den letzten Jahren, konnte die neue Kreditvereinbarung zu wesentlich verbesserten Konditionen abgeschlossen werden. Es handelt sich um einen unbesicherten Kredit, dessen Zinsmarge wie bisher an den Verschuldungsgrad (Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten zwölf Monate) gekoppelt ist. Mit dem derzeitigen Verschuldungsgrad (30. September 2016: 2,9:1) beträgt die anfängliche Zinsmarge 1,7%. Die Zinsmarge lag vor der Refinanzierung bei 3,5%. Aus der Verbesserung der Zinskonditionen resultiert bereits im Geschäftsjahr 2017 eine Zinsersparnis von rund 12 Millionen Euro.

"Das neue Finanzierungspaket reflektiert die starke wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung von Scout24 als Ergebnis der hervorragenden Arbeit, die wir in den letzten Jahren geleistet haben. Es gibt uns noch mehr Flexibilität bei der Ausrichtung auf die Zukunft und hilft uns dabei unsere Marktposition weiter zu stärken. Den Schuldenabbau werden wir weiter konsequent vorantreiben, so dass wir unseren Zielwert für den Verschuldungsgrad von 2,5:1, den wir uns für die Dividendenfähigkeit gesetzt haben, schnellstmöglich erreichen", so Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG.

Über Scout24

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Kerngeschäfte unter der Dachmarke Scout24 sind die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24. ImmobilienScout24 ist in Deutschland die führende digitale Plattform für Immobilienanzeigen in Bezug auf Nutzer-Zugriffe, Verweildauer sowie Kundenzahlen und Anzeigen. AutoScout24 ist in Europa eine führende digitale Plattform für Automobilanzeigen in Bezug auf die monatliche Anzahl der Unique Visitors und Anzeigen. Die digitalen Marktplätze von Scout24 ermöglichen Menschen, ihre Träume von Immobilien und Automobilen einfach, effizient und stressfrei zu verwirklichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com.

Ansprechpartner für Investor Relations

Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Treasury Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für die Presse

Marie Fabiunke Head of Corporate Communications & PR Tel.: +49 30 24301 1427 E-Mail: marie.fabiunke@scout24.com

