DGAP-News: Scout24 AG: Alexander Graf Matuschka von Greiffenclau hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Scout24 AG niederlegt (deutsch)

10.02.2017





Alexander Graf Matuschka von Greiffenclau hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Scout24 AG niederlegt

Berlin / München, 10. Februar 2017 - Alexander Graf Matuschka von Greiffenclau, Mitglied des Aufsichtsrats der Scout24 AG, hat sein Amt niedergelegt.

Graf Matuschka wird sich künftig wieder vollständig auf seine unternehmerischen Tätigkeiten außerhalb der Scout24 AG konzentrieren und hat daher den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Stefan Götz, gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden.

Stefan Götz dankte Graf Matuschka für seine geleistete Arbeit und ergänzte: "Wir bedauern den Schritt von Alexander Graf Matuschka, respektieren jedoch seine persönliche Entscheidung, sich wieder uneingeschränkt seinen vielfältigen Aufgaben jenseits von Scout24 zu widmen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Alexander Graf Matuschka von Greiffenclau war seit September 2015 Mitglied des Kontrollgremiums der Scout24 AG.

Über Scout24

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Kerngeschäfte unter der Dachmarke Scout24 sind die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24. ImmobilienScout24 ist in Deutschland die führende digitale Plattform für Immobilienanzeigen in Bezug auf Nutzer-Zugriffe, Verweildauer sowie Kundenzahlen und Anzeigen. AutoScout24 ist in Europa eine führende digitale Plattform für Automobilanzeigen in Bezug auf die monatliche Anzahl der Unique Visitors und Anzeigen. Die digitalen Marktplätze von Scout24 ermöglichen Menschen, ihre Träume von Immobilien und Automobilen einfach, effizient und stressfrei zu verwirklichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com.

Ansprechpartner für Investor Relations

Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Treasury Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für die Presse

Marie Fabiunke Head of Corporate Communications & PR Tel.: +49 30 24301 1427 E-Mail: marie.fabiunke@scout24.com

Hinweis:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden. Einige in diesem Dokument wiedergegebene Darstellungen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 AG Dingolfinger Str. 1 - 15 81673 München Deutschland Telefon: +49 89 44456 - 0 Fax: +49 89 44456 - 3000 E-Mail: ir@scout24.com Internet: www.scout24.com ISIN: DE000A12DM80 WKN: A12DM8 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

