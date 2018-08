DGAP-News: Schweizer Electronic AG: bestätigt gute Zahlen für das 1. Halbjahr 2018 (deutsch)

Schweizer Electronic AG: bestätigt gute Zahlen für das 1. Halbjahr 2018

^

DGAP-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Schweizer Electronic AG: bestätigt gute Zahlen für das 1. Halbjahr 2018

10.08.2018 / 08:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Schweizer Electronic bestätigt gute Zahlen für das 1. Halbjahr 2018

- EBITDA verbesserte sich um 83 Prozent auf 6,6 Millionen Euro

- Auftragseingang stieg um fast 20 Prozent auf 76,7 Millionen Euro

- EBITDA Prognose für 2018 auf 11 bis 12 Millionen Euro erhöht

Schramberg, 10. August 2018 - Die SCHWEIZER Gruppe hat das erste Halbjahr

2018 mit einem Umsatzwachstum auf 63,9 Millionen Euro (2017: 61,9 Millionen

Euro) abgeschlossen. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen) erhöhte sich auf 6,6 Mio. Euro (2017: 3,6 Mio. Euro). Die

EBITDA Quote stieg auf 10,3 Prozent (2017: 5,8 Prozent). Das

Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) summierte sich auf 2,8

Millionen Euro (2017: -0,4 Millionen Euro), was einer Verbesserung von 3,2

Millionen Euro entspricht. Das Periodenergebnis verbesserte sich auf 1,9

Mio. Euro nach einem Verlust von 1,1 Mio. Euro im Vorjahr.

Der weltweite Bedarf an passiven Bauteilen stieg in den letzten Monaten

deutlich an. Diese Situation führte bereits im ersten Halbjahr 2018 auch bei

Kunden von SCHWEIZER zu einem verzögerten Abnahmeverhalten von

Leiterplatten. Trotz der erwähnten Engpässe bei passiven Bauteilen hat sich

der Umsatz mit den Automobilkunden um 0,8 Mio. Euro auf 44,1 Mio. Euro

erhöht. Mit Industriekunden erlösten wir im ersten Halbjahr 15,3 Mio. Euro

Umsatz, ein Plus von 1,1 Mio. Euro oder 7,7 Prozent.

Insbesondere das zweite Quartal zeigte bei SCHWEIZER eine hohe Dynamik mit

einem Wachstum von insgesamt 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Wir erwarten weitere Zuwächse im zweiten Halbjahr, so dass der Jahresumsatz

bei knapp unter 130 Mio. EUR realistisch ist.

SCHWEIZER hat sich als unverzichtbarer Spezialist für Leistungselektronik

und Sensorik etabliert und ist damit ein wichtiger Partner für ihre Kunden

im Automobilbereich zur zuverlässigen und kostenoptimierten Realisierung von

Lösungen im Bereich E-Mobilität und CO2-Effizienz sowie Autonomes Fahren.

Auch für Kunden aus der Industrieelektronik spielen unsere Technologien eine

immer bedeutsamere Rolle, und wir konnten auch im ersten Halbjahr 2018 von

der guten Entwicklung in diesen Marktsegmenten profitieren. Dies zeigt sich

eindrucksvoll im Auftragseingang, der mit 76,7 Millionen Euro um fast 20

Prozent über dem Niveau des Vorjahres lag. Dadurch erhöhte sich der

Auftragsbestand auf 185,1 Millionen Euro zum 30. Juni 2018 (2017: 160,5

Millionen Euro). Hiervon stehen rund 60 Millionen Euro zur Auslieferung in

2018 in den Büchern, für 2019 beträgt der Auftragsbestand bereits über 100

Millionen Euro. Die starke Nachfrage der Automobilindustrie gefolgt von

Anwendungen aus der Industrieelektronik ist nach wie vor ungebrochen.

Dazu Marc Bunz, Chief Financial Officer der Schweizer Electronic AG: "Auf

der Marktseite trübt zwar die derzeitige Zurückhaltung einzelner Kunden bei

den Abrufen von Bestellungen durch den Engpass bei passiven Bauteilen den

Ausblick. Andererseits zeigt unser derzeitiger Auftragsbestand, dass unser

Umsatzziel für 2018 bei knapp unter 130 Millionen Euro realistisch ist, so

dass wir daran festhalten und weiterhin das Wachstum von 6 bis 8 Prozent

erwarten. Auf Basis des guten ersten Halbjahres, kombiniert mit den

erwarteten Belastungen durch den Aufbau des Werkes in China, bestätigen wir

auch die Erwartung für das EBITDA von 11 bis 12 Mio. Euro für das Jahr 2018

(bisher: 10 Mio. Euro). Die EBITDA Quote prognostizieren wir zwischen 7 und

9 %, wobei eher das obere Ende der Spanne erzielbar scheint."

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter

https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-unternehmenskennzahlen.html

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im

Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849

von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in

Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE

000515623")zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Christina Blake

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-213

Fax: +49 7422 / 512-777-213

Email: communications@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.mehralsleiterplatten.de

---------------------------------------------------------------------------

10.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Deutschland

Telefon: 07422-512-301

Fax: 07422-512-397

E-Mail: ir@schweizer.ag

Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

712931 10.08.2018

°