DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Umsatzrückgang um 8,5 Prozent in Q1/2019 (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Umsatzrückgang um 8,5 Prozent in Q1/2019

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Auftragsbestand konstant mit 164,2 Millionen Euro

- EBITDA bei -0,1 Millionen Euro

- EBIT reduzierte sich auf -1,7 Millionen Euro

Schramberg, 09. Mai 2019 - Die Schweizer Gruppe erzielte im ersten Quartal

2019 einen Umsatz von 29,1 Millionen Euro (2018: 31,8 Millionen Euro), was

einem Umsatzrückgang von 8,5 Prozent entspricht. Der Rückgang der Nachfrage

nach Produkten aus Schramberg in Kombination mit einer Erhöhung der Umsätze

über unsere Partner in Asien hatte eine spürbar negative Auswirkung auf die

operativen Ergebnismargen. Durch diese Effekte in Verbindung mit dem

Umsatzrückgang reduzierte sich die Bruttomarge auf 3,3 Millionen Euro (2018:

5,4 Millionen Euro), dies entspricht einer Quote von 11,3 Prozent. Das

Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sank auf

-0,1 Millionen Euro (2018: 3,5 Millionen Euro) und entspricht einer EBITDA

Quote von -0,4 Prozent (2018: 10,9 Prozent). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen

und Steuern) sank auf -1,7 Millionen Euro (2018: 1,6 Millionen Euro), was

einer EBIT-Quote von -5,9 Prozent (2018: 4,9 Prozent) entspricht.

Kostenerhöhungen, die insbesondere aus Anlaufverlusten in dem neuen

Produktionswerk in China sowie aus Wechselkursverlusten der Beteiligung an

der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China, resultierten, trugen zu

dieser negativen Entwicklung bei.

Der Umsatzrückgang im ersten Quartal verteilte sich auf alle Kundengruppen,

die Kundenstruktur blieb damit recht konstant. Automobilkunden

repräsentierten 72 Prozent des Umsatzes (2018: 70 Prozent), Industriekunden

waren mit 22 Prozent und die sonstigen Kunden mit 6 Prozent nahezu stabil.

Trotz des Umsatzrückgangs blieben die Auftragsbestände im Vorjahresvergleich

konstant. Per Ende März betrugen die offenen Aufträge 164,2 Millionen Euro

(2018: 165,4 Millionen Euro). Dabei entwickelten sich die Auftragsbestände

für die Automobilkunden erfreulich positiv. Diese betrugen 147,5 Millionen

Euro, ein Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2018.

Hingegen waren die offenen Aufträge an Industriekunden und den sonstigen

Kunden deutlich rückläufig. Vom Auftragsbestand Ende März stehen rund 84

Millionen Euro noch zur Auslieferung im Jahr 2019 an.

Um den Entwicklungen zu begegnen, hat der Vorstand bereits zu Beginn des

Jahres ein Programm zur Kostenoptimierung eingeleitet.

SCHWEIZER setzte im Berichtszeitraum 24,3 Millionen Euro in Europa, 3,2

Millionen Euro in Asien und 1,6 Millionen Euro in Amerika und dem Rest der

Welt um. Während die Umsätze in Europa und Amerika spürbar zurückgingen,

stieg der Umsatz in Asien um 23 Prozent. Eine wesentliche Verschiebung ergab

sich in der Struktur der Umsätze auch bezüglich des Produktionsstandorts.

Die Umsätze, die wir über unsere strategischen Partner WUS China und Meiko

Vietnam und China realisierten, beliefen sich auf 8,3 Millionen Euro. Dies

war mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Hier zeigen sich die

Erfolge von Produktionshochläufen für Automobilkunden im Hochfrequenz- und

Standardbereich.

Das neue Hightech-Produktionswerk in Jintan / China befindet sich derzeit im

Aufbau und hat noch nicht zum Konzernumsatz beigetragen. Start der

Produktion und der Umsatzgenerierung ist für das erste Quartal 2020

vorgesehen. Die Bauarbeiten laufen weitgehend planmäßig, sodass aus

derzeitiger Sicht dieses Ziel erreicht werden kann. Die asiatischen und

europäischen Vertriebsteams sind bereits aktiv an der Kundenakquisition, um

einen reibungslosen Produktionsstart Anfang 2020 zu gewährleisten.

Die Bilanzkennziffern und der operative Cashflow bleiben auf solidem Niveau.

Durch den Quartalsverlust reduzierte sich das Eigenkapital auf 61,7

Millionen Euro (31.12.2018: 63,0 Millionen Euro), die Eigenkapitalquote

betrug 44,6 Prozent (31.12.2018: 46,6 Prozent). Der operative Cashflow

belief sich im ersten Quartal auf -0,8 Millionen Euro. Der

Nettoverschuldungsgrad bleibt weiterhin negativ bei -3,2 Prozent.

Durchbruch bei der Embedding Technologie und Prognose für 2019

Eines von unseren zentralen Zukunftsprodukten ist die Embedding Technologie.

Durch das Einbetten von Leistungshalbleitern in die Leiterplatte werden dem

Kunden signifikante Vorteile im Bereich von 48-Volt Bordnetzen zur Reduktion

von CO2- Ausstoßes ermöglicht. In Zusammenarbeit mit Infineon konnte

SCHWEIZER ein enorm wichtiges Leitprojekt mit dem Automobilzulieferer

Continental gewinnen. Der Start der Massenproduktion ist für das Jahr 2021

geplant und erfolgt sowohl im Werk in Schramberg als auch im neuen

chinesischen Werk von SCHWEIZER.

Wir erwarten auf Basis der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Prognosen ein

schwaches erstes Halbjahr und eine leichte Erholung im zweiten Halbjahr.

Durch interne Optimierungsmaßnahmen verfolgen wir weiterhin das Ziel, trotz

der derzeitig geringeren Auslastung den angestrebten Umsatz von 125

Millionen Euro mit einer Varianz von -/+ 5 Prozent bei einer EBITDA-Marge

von 4 bis 6 Prozent im aktuellen Geschäftsjahr zu erreichen.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE

000515623")zugelassen.

Christina Blake

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-213

Fax: +49 7422 / 512-777-213

Email: communications@schweizer.ag

www.mehralsleiterplatten.de

