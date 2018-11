DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Schweizer Electronic AG bestätigt Ergebniserwartung und Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Schweizer Electronic AG bestätigt Ergebniserwartung und Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018

^

DGAP-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung

Schweizer Electronic AG: Schweizer Electronic AG bestätigt Ergebniserwartung

und Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018

09.11.2018 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Schweizer Electronic AG bestätigt Ergebniserwartung und Anpassung der

Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018

- Umsatzwachstum um 5,3 Prozent in den ersten neun Monaten

- EBITDA steigt um 55 Prozent auf 9,3 Mio Euro im Zeitraum Q1-Q3

- Erwartetes Umsatzwachstum für 2018 liegt bei 2 - 3 Prozent

Schramberg, 09. November 2018 - Die SCHWEIZER Gruppe hat die ersten neun

Monate des Geschäftsjahres 2018 mit einem Umsatzwachstum von 5,3 Prozent auf

96,7 Millionen Euro (2017: 91,8 Millionen Euro) abgeschlossen. Das EBITDA

(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg in diesem Zeitraum

um 55 Prozent auf 9,3 Millionen Euro (2017: 6,0 Millionen Euro) und

entspricht einer EBITDA Quote von 9,7 Prozent.

Mit einem Umsatzwachstum um 9,7 Prozent auf 32,8 Millionen Euro (2017: 29,9

Millionen Euro) war das dritte Quartal das umsatzstärkte Quartal, wobei die

Steigerung durch die Nachfrage von Automobilkunden insbesondere für Lösungen

in der Leistungselektronik getragen wurde. Damit ist es SCHWEIZER gelungen,

durch die klare Positionierung auf die Themen CO2-Reduktion und Sensorik von

dem allgemeinen Negativtrend in der Automobilindustrie abzukoppeln. Folglich

stieg der Umsatz mit Automobilkunden im dritten Quartal um 15,2 Prozent auf

23,5 Millionen Euro, das entspricht einem Anteil von fast 72 Prozent am

Gesamtumsatz. Die anderen Kundengruppen aus den Bereichen

Industrieelektronik, Consumer Electronics und Communications waren kaum

verändert und machten im Berichtsquartal 28,4 Prozent der Umsätze aus.

Der Umsatzzuwachs von 2,9 Millionen Euro wurde ausschließlich in Europa

erzielt, insgesamt realisierte SCHWEIZER 86,0 Prozent des Umsatzes in

Europa, 8,2 Prozent in Asien und 5,8 Prozent in USA sowie den übrigen

Ländern. In Vorbereitung auf den neuen Produktionsstandort in China laufen

intensive Maßnahmen zur Erschließung des asiatischen Marktes. Die Umsätze

über die strategischen Partner WUS Kunshan und Meiko Electronics haben sich

im dritten Quartal mehr als verdoppelt und repräsentieren fast ein Viertel

des Konzernumsatzes. Dadurch reduzierte sich die Bruttomarge gegenüber dem

Vorjahresquartal um 1,0 Millionen Euro auf 4,6 Millionen Euro und entspricht

jetzt 14,1 Prozent (2017: 18,8 Prozent). Insgesamt wurden jedoch die

Ergebnisziele erreicht und die Vorjahresergebnisse übertroffen. Das EBITDA

belief sich auf 2,7 Millionen Euro (2017: 2,4 Millionen Euro), was einer

EBITDA Quote von 8,2 Prozent entspricht.

Das Betriebsergebnis (EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern) hat sich im

Quartalsvergleich zu 2017 auf 0,8 Millionen Euro verdoppelt. In den ersten

drei Quartalen 2018 belief sich das EBIT auf 3,6 Millionen Euro (2017: 0,0

Millionen Euro), wobei hier zu berücksichtigen ist, dass im Jahr 2017

negative Sondereffekte in Höhe von 2,5 Millionen Euro das Betriebsergebniss

belasteten.

Zum Ende des dritten Quartals betrug der Auftragsbestand 169,1 Millionen

Euro (2017: 172,0 Millionen Euro). Hier zeigt sich durch die derzeitige

Unsicherheit in der Automobilbranche eine Abkühlung bei Neuaufträgen in den

Monaten August und September.

Die Bauarbeiten zur Errichtung der neuen Produktionsstätte in China haben im

August dieses Jahres termingerecht begonnen. Die Produktionskapazität in

Jintan wird im Rahmen von drei Investititionsphasen, die jeweils der

heutigen Kapazität des Werks in Schramberg entsprechen, aufgebaut. Der

Produktionsstart ist für Anfang 2020 geplant.

Ausblick

Rückläufige Verkaufszahlen im Automobilmarkt, die unter anderem durch

Kapazitätsengpässe bei den Abgasprüfverfahren, durch bestehende und

potenzielle Handelskonflikte zwischen den führenden Wirtschaftsregionen

sowie die Unsicherheiten bezüglich drohender Diesel-Fahrverbote verursacht

werden, belasten derzeit insbesondere in der deutschen Automobilindustrie

das Stimmungsbild. Neben der Abkühlung bei den Neuaufträgen sehen wir auch

einen Trend der Kunden zur Verschiebung von Lieferplänen vom vierten Quartal

2018 ins Jahr 2019. Auf Basis der aktuellen Erwartungen über die

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal reduzierte der Vorstand der

Schweizer Electronic AG die Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2018 auf

rund 124,0 Mio. EUR, was einem Wachstum von 2 bis 3 Prozent entspricht

(bisherige Prognose plus 6 bis 8 Prozent).

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im

Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849

von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in

Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE

000515623")zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Christina Blake Telefon: +49 7422 / 512-213

Schweizer Electronic AG Fax: +49 7422 / 512-777-213

Einsteinstraße 10 Email: communications@schweizer.ag

78713 Schramberg Besuchen Sie unsere Webseite:

www.mehralsleiterplatten.de

---------------------------------------------------------------------------

09.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Deutschland

Telefon: 07422-512-301

Fax: 07422-512-397

E-Mail: ir@schweizer.ag

Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

743549 09.11.2018

°