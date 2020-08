DGAP-News: Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER unterzeichnet Handelsvertretervereinbarung mit Varikorea für Südkorea (deutsch)

Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER unterzeichnet Handelsvertretervereinbarung mit Varikorea für Südkorea

Schramberg, 25. August 2020 - Schweizer Electronic AG gibt den Beginn einer

Handelsvertreter-Vereinbarung mit Varikorea Co., Ltd. in Südkorea bekannt.

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist Varikorea berechtigt, die

Hightech-Leiterplatten der Schweizer Electronic AG sowie ihre

Embedding-Lösungen in ihrem Verkaufsgebiet zu vertreiben. Somit tritt

SCHWEIZER, ein Unternehmen mit einzigartigem Technologieportfolio und

höchsten Qualitätsstandards, in den koreanischen Elektronikmarkt ein.

"Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die heutige Elektronikindustrie

von einem großen Einfluss koreanischer Unternehmen geprägt ist. Die

koreanische Automobilindustrie hat sich in der Welt zu einer wichtigen

Einflussgröße entwickelt. Durch die Zusammenarbeit mit Varikorea haben wir

nun die Möglichkeit den koreanischen Kunden unsere Hochleistungs- und

Sensor-Leiterplattenlösungen, einschließlich der Embedded-Chip-Technologien

anbieten zu können. Mit Hilfe unserer hochmodernen Technologien kann die

Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte verbessert werden. Darüber hinaus

ermöglicht uns die im April 2020 erfolgte Eröffnung des neuen SCHWEIZER

Werkes in Jiangsu, China eine breite Produktpalette von doppelseitigen

Standard-Leiterplatten bis hin zu High-End-Produkten zu wettbewerbsfähigen

Preisen und mit der erforderlichen Produktionskapazität anzubieten.

Varikorea ist für uns der ideale Partner, um koreanische Kunden mit ihrem

Know-how über die Kundenanwendungen und -anforderungen zu unterstützen. Ich

freue mich, dass sich Varikorea unserem starken globalen Vertriebsnetz

angeschlossen hat. Varikorea wird SCHWEIZER dabei unterstützen unseren

Kundenstamm weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, unseren Jahresumsatz zu

vervielfachen", so Thomas Rall, Director of Sales & Marketing der Schweizer

Electronic AG.

Jacky Lee, Präsident von Varikorea, äußert sich hierzu wie folgt: "Es ist

uns eine Ehre, die Partnerschaft mit einem geschätzten Unternehmen wie

SCHWEIZER einzugehen. SCHWEIZER bringt uns Wettbewerbsvorteile in der

Geschäftsentwicklung. Für uns ist es ein Schritt unseren Geschäftshorizont

in verschiedene hochwertige Bereiche wie Automobilanwendungen und

industrielle Anwendungen zu erweitern. So können wir unsere Beziehung zu

Kunden auf Grundlage der innovativen Produkte von SCHWEIZER weiter festigen

und unseren Geschäftsumfang erweitern."

Informationen zur Schweizer Electronic AG

Die 1849 gegründete und von der 5. und 6. Familiengeneration geführte

Schweizer Electronic AG steht für modernste Technologie und

Beratungskompetenz. Die Hightech-Leiterplatten und die innovativen Lösungen

und Services von SCHWEIZER für Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik lösen zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Embedding und Verringerung von Systemkosten. Die

Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Qualität

und ihre energiesparenden und umweltfreundlichen Eigenschaften aus. Zusammen

mit seinen Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko

Electronics Co. Ltd. und der Elekonta Marek GmbH & Co. KG bietet das

Unternehmen in seiner Electronics Division kosten- und produktionsoptimierte

Lösungen für kleine, mittlere und große Serien. SCHWEIZER adressiert

zusammen mit seinem Partner, der Infineon Technologies AG, den

Chip-Embedding-Markt. Das Unternehmen wurde 1849 von Christoph Schweizer

gegründet und ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt notiert

(Tickersymbol "SCE", "ISIN DE 000515623").

Informationen zu Varikorea. Co., LTD

Varikorea ist ein Gesamtlösungsanbieter, der sich auf den Automobil- und

Industriemarkt spezialisiert hat und sich auf die starke lokale technische

Unterstützung in den Bereichen Display-Produkte, Halbleiter,

Embedding-Lösungen und Robotik stützt. Varikorea konzentriert sich darauf,

Innovationen voranzutreiben und die Kundenerwartungen in Bezug auf Hardware

und Software zusammen mit kundenspezifischen Engineering-Dienstleistungen zu

übertreffen. Varikorea wurde 2002 gegründet, der Hauptsitz befindet sich in

501 & 502 Kolon Digital Tower Aston, Gasan - Dong, Geumcheon-Gu, Seoul,

Korea.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Shinjiro Naito

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 170 7954180

E-Mail: shinjiro.naito@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

°