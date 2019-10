DGAP-News: Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER unterzeichnet Handelsvertretervereinbarung mit Neutronics für die USA und für Kanada (deutsch)

Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER unterzeichnet Handelsvertretervereinbarung mit Neutronics für die USA und für Kanada

^

DGAP-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER unterzeichnet

Handelsvertretervereinbarung mit Neutronics für die USA und für Kanada

29.10.2019 / 14:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

SCHWEIZER unterzeichnet Handelsvertretervereinbarung mit Neutronics für die

USA und für Kanada

Schramberg, 29. Oktober 2019 - Die Schweizer Electronics AG und Neutronics

Solutions Inc. geben den Beginn einer Handelsvertretervereinbarung für die

USA und für Kanada bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung ist Neutronics

berechtigt, die Hightech-Leiterplatten und Embedding-Lösungen von SCHWEIZER

im Verkaufsgebiet zu vertreiben. SCHWEIZER, ein Unternehmen mit einem

einzigartigen Technologieportfolio und höchsten Qualitätsstandards, tritt

nun in den nordamerikanischen Elektronikmarkt ein.

"Wir gehen davon aus, dass unsere Leiterplattenlösungen für die

Leistungselektronik, Baugruppen mit Drahtbondtechnologie und Radarsensoren

sowie auch unsere Embeddingtechnologien, eine hohe Nachfrage auf dem

nordamerikanischen Markt generieren werden. Neutronics ist eine ideale

Ergänzung unseres globalen Vertriebsnetzwerks. Neutronics unterstützt

SCHWEIZER bei der weiteren Expansion unseres Kundenstamms und trägt zudem

dazu bei, dass wir unser angestrebtes Umsatzziel von 400 Millionen Euro bis

2025 erreichen werden. Die einzigartigen Innovationen von SCHWEIZER in

Kombination mit den Branchenkenntnissen von Neutronics und einer tiefen

regionalen Verwurzelung in den Sektoren Fahrzeug- und Industrieelektronik

werden sich für unsere Kunden als Wettbewerbsvorteil erweisen", so Christian

Roessle, Vice President Sales & Marketing von Schweizer Electronic. Nach dem

erfolgreichen Erhalt der NADCAP-Zulassung im Mai 2019 geht SCHWEIZER zudem

davon aus, einen beträchtlichen Teil des großen nordamerikanischen

Luftfahrtmarkts zu gewinnen. Ähnlich wie auf dem Markt für Automobil- und

Industrieelektronik sind auch im Markt für Luftfahrtelektronik die

Reduzierung der CO2-Emissionen, Miniaturisierung und ein zunehmender Einsatz

von Sensoren wichtige Themen.

Dave Stubbs, Geschäftsführer von Neutronics Solutions, äußert sich wie folgt

dazu: "SCHWEIZER bringt Know-how und ein Qualitätsniveau mit, das für den

globalen Automobilsektor und den Leistungselektronikmarkt grundlegend ist.

Mithilfe der Technologien von SCHWEIZER können unsere Kunden ihre Baugruppen

vereinfachen und die steigenden Anforderungen an die Kompaktheit ihrer

Applikationen besser erfüllen. Wir freuen uns, diese Partnerschaft

bekanntgeben zu können."

Der in Deutschland ansässige Leitplattenhersteller errichtet derzeit ein

hochautomatisiertes Werk in Jintan, Provinz Jiangsu (China) für

Hightech-Leiterplatten und Embedding-Leiterplattentechnologien wie p² Pack

(R). Die Serienproduktion wird 2020 aufgenommen. Durch die signifikante

Kapazitätserweiterung ist SCHWEIZER in der Lage, mehr Kunden weltweit seine

fortschrittlichen Lösungen anzubieten.

Informationen zur Schweizer Electronic AG

Die 1849 gegründete und von der 5. und 6. Familiengeneration geführte

Schweizer Electronic AG steht für modernste Technologie und

Beratungskompetenz. Die Hightech-Leiterplatten und die innovativen Lösungen

und Services von SCHWEIZER für Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik gehen zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Embedding und Verringerung von Systemkosten an. Die

Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Qualität

und ihre energiesparenden und umweltfreundlichen Eigenschaften aus. Zusammen

mit seinen Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko

Electronics Co. Ltd. und der Elekonta Marek GmbH & Co. KG bietet das

Unternehmen in seiner Electronics Division kosten- und produktionsoptimierte

Lösungen für kleine, mittlere und große Serien. SCHWEIZER plant zusammen mit

seinem Partner, der Infineon Technologies AG, zukünftig einen Einstieg in

den Chip-Embedding-Markt.

Das Unternehmen wurde 1849 von Christoph Schweizer gegründet und ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt notiert (Tickersymbol "SCE", "ISIN DE

000515623").

Informationen zu Neutronics Solutions Inc.

Neutronics Solutions, Inc steht für Service. www.neutronics.ca

Neutronics ist eine Handelsvertretung für Elektronikkomponenten mit Sitz in

Ottawa, Ontario, Kanada und vertritt verschiedene global führende

Unternehmen in den Märkten für Halbleiter, Leistungsbauelemente, LEDs,

Automobilelektronik- und HF-Komponenten. Neutronics Solutions, Inc unterhält

zudem eine Partnerschaft mit Neutron Controls, Inc zum Vertrieb von

Automobil- und Industrie-Hardware und -Software zusammen mit

kundenspezifischen Ingenieurdienstleistungen. www.neutroncontrols.com

Neutronics wurde 1996 gegründet. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich

in 350 Palladium Drive #102, Ottawa, Ontario, Kanada K2V1A.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dirk Gennermann

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 175 1831332

E-Mail: dirk.gennermann@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.mehralsleiterplatten.de

---------------------------------------------------------------------------

29.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Deutschland

Telefon: 07422-512-301

Fax: 07422-512-397

E-Mail: ir@schweizer.ag

Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

Exchange

EQS News ID: 899349

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

899349 29.10.2019

°