DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Positive Entwicklung im dritten Quartal 2019 (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Positive Entwicklung im dritten Quartal 2019

07.11.2019

07.11.2019 / 09:00

Schweizer Electronic AG:

- Positive Entwicklung im dritten Quartal 2019

- Kostensenkungsprogramm zeigt verstärkt Wirkung

- Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt

Schramberg, 07. November 2019 - Die SCHWEIZER Gruppe zeigte im dritten

Quartal 2019 eine positive Entwicklung in ihrer Geschäftstätigkeit. Es war

das umsatz- und ergebnisstärkste Quartal des Geschäftsjahres. Mit einem

Umsatz von 34,1 Mio. Euro (2018: 32,8 Mio. Euro) wurde das Vorjahresquartal

um 4 Prozent übertroffen. Der Umsatz der ersten drei Quartale betrug somit

94,3 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr noch einem Rückgang von 2,5

Prozent entspricht.

Die positive Dynamik mit Kunden aus dem Automobilsektor hat in den

vergangenen zwei Quartalen deutlich zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr

stiegen die Umsätze mit dem für SCHWEIZER wichtigsten Kundensegment um 5,3

Prozent auf 71,2 Mio. Euro und repräsentieren somit 75,5 Prozent der

Umsätze. Die ausgeprägte gesamtwirtschaftliche Schwäche in Europa zeigte

sich in einer Verschiebung innerhalb der Absatzregionen. Der Exportanteil

nach Asien und Amerika stieg auf über 21 Prozent des Gesamtumsatzes.

Hingegen verlor Europa inkl. Deutschland an Bedeutung. Europa stellt mit

einem Umsatzanteil von 79 Prozent jedoch weiterhin die wichtigste

Absatzregion für SCHWEIZER dar. Umsätze über unser asiatisches

Partnernetzwerk stiegen in den ersten drei Quartalen um 59,7 Prozent auf

27,9 Mio. Euro (2018: 17,4 Mio. Euro). Weniger erfreulich entwickelten sich

dagegen die Umsätze aus der Eigenproduktion in Schramberg, welche sich auf

66,4 Mio. Euro (2018: 79,3 Mio. Euro) summierten.

Die Auftragseingänge erreichten im dritten Quartal den Höchstwert im

aktuellen Berichtsjahr. Mit 30,3 Mio. Euro waren diese so hoch wie im

gesamten ersten Halbjahr. Die Auftragsbestände beliefen sich am Ende des

dritten Quartals auf 140,2 Mio. Euro (2018: 169,2 Mio. Euro).

Ergebnisse trotz Belastungen aus China deutlich verbessert

Dieser Erfolg ist einerseits in der steigenden Wirksamkeit der am Standort

Schramberg eingeleiteten Einsparmaßnahmen im Personal- und

Sachkostenbereich, andererseits in einem geringer als geplanten

Verlustbeitrag aus dem Projekt in China begründet.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug im

dritten Quartal 1,9 Mio. Euro (2018: 2,7 Mio. Euro). Somit konnte in den

ersten drei Quartalen ein EBITDA in Höhe von 2,9 Mio. Euro bzw. 3,1 Prozent

erzielt werden.

Investitionsprojekt in China macht große Fortschritte

Die Bauarbeiten des Produktions- und Verwaltungsgebäudes konnten planmäßig

abgeschlossen werden. Derzeit werden die letzten Tätigkeiten des

Innenausbaus ausgeführt. Eine große Anzahl an Fertigungsanlagen ist bereits

eingetroffen und wird bis Ende dieses Jahres Schritt für Schritt aufgebaut.

Die Serienproduktion wird im ersten Quartal 2020 aufgenommen.

Prognose für 2019

Für Schweizer hat sich in den letzten Monaten die Lage bei den Umsätzen, den

Auftragseingängen und Ergebnissen stabilisiert bzw. zeigt erste Zeichen der

Verbesserung. Insgesamt erwartet der Vorstand der Schweizer Electronic AG in

Bezug auf Umsatz und EBITDA ein etwas besseres zweites Halbjahr im Vergleich

zu den ersten 6 Monaten. Der Vorstand sieht den Umsatz weiterhin zwischen

120 und 125 Mio. Euro, was einem Wachstum von zwischen minus 4 Prozent bis 0

Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und ein EBITDA zwischen 0 bis 4

Mio. Euro.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz. SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative

Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623")

zugelassen.

°