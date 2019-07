DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

^

Schweizer Electronic AG: Hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

01.07.2019

Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG:

- Hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

- Dividende angesichts der Wachstumsinvestitionen ausgesetzt

- Christoph Schweizer neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Schramberg, 01. Juli 2019 - Auf der 30. ordentlichen Hauptversammlung der

Schweizer Electronic AG am 28. Juni 2019 berichteten Herr Dr. Rolf Merte

(Vorstandsvorsitzender) und Herr Marc Bunz (Finanzvorstand) über ein

erfolgreiches Geschäftsjahres 2018, die Strategie des Vorstands und gaben

den Anwesenden einen Ausblick für das Jahr 2019.

Auf der Hauptversammlung fanden sich insgesamt 130 Anteilseigner ein, die

Präsenz der Stimmrechte lag bei 71,65 % des Grundkapitals. Die Mitglieder

des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden mit großer Mehrheit entlastet.

Neben dem Gewinnverwendungsvorschlag, der eine Aussetzung der

Dividendenzahlung vorsieht, stimmte das in Rottweil versammelte Plenum mit

großer Mehrheit auch den Beschlussvorschlägen zur Wahl der neuen

Aufsichtsratsmitglieder zu.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden das frühere langjährige

Aufsichtsratsmitglied Herr Christoph Schweizer und als dessen persönliches

Ersatzmitglied Herr Rechtsanwalt Dr. Stefan Krauss. Wiedergewählt wurden

Herr Michael Kowalski, Consultant, Herr Chris Wu, President von WUS Printed

Circuit (Kunshan) Co., Ltd., dessen persönliches Ersatzmitglied Herrn C.K.

Chen, sowie Herr Dr. Stephan Zizala, Vice President und General Manager

Business Line Automotive Power, Infineon Technologies AG, Neubiberg.

Nachdem auch die Arbeitnehmervertreter im Mai 2019 von der SCHWEIZER

Belegschaft gewählt wurden, setzt sich der neue Aufsichtsrat der Schweizer

Electronic AG nun wie folgt zusammen: Christoph Schweizer, Dr. Stephan

Zizala, Chris Wu, Michael Kowalski und als Arbeitnehmervertreter Petra

Gaiselmann und Jürgen Kammerer.

Die anschließende konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats wählte Herrn

Christoph Schweizer zum Vorsitzenden und Herrn Dr. Stephan Zizala zum

stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten werden unter

https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/hauptversammlung.html zur

Verfügung gestellt.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer

gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker

Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

Fax: +49 7422 / 512-777-302

Email: ir@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.mehralsleiterplatten.de

