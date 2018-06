DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,30 Euro (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,30 Euro

Schramberg, 29. Juni 2018 - Auf der 29. ordentlichen Hauptversammlung der

Schweizer Electronic AG am 29. Juni 2018 haben sich die Aktionäre dem

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angeschlossen und der Ausschüttung

einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 0,30 Euro je Aktie

zugestimmt.

Mit der Dividende möchte das Unternehmen seine Aktionäre trotz der

anstehenden Wachstumsinvestitionen in das neue Hochtechnologiewerk in China

am Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres beteiligen. In Zukunft wird sich

SCHWEIZER verstärkt zum Wachstumstitel entwickeln, um die herausragenden

Potenziale, die sich aus den Megatrends E-Mobilität und autonomes Fahren

ergeben, konsequent zu erschließen. Das Management erwartet mittelfristig

durch diese strategische Neuausrichtung eine überproportionale Steigerung

des Unternehmenswertes.

Die Hauptversammlung hat den Vorstand und die Aufsichtsratsmitglieder mit

großer Mehrheit entlastet. Neben dem Dividendenvorschlag stimmte das am

Unternehmenssitz in Schramberg versammelte Plenum mit großer Mehrheit auch

den Beschlussvorschlägen der Schweizer Electronic AG zu. Es fanden sich rund

140 Anteilseigner ein, die Präsenz der Stimmrechte lag bei 73,35 Prozent des

Grundkapitals. Zudem waren ca. 40 Gäste anwesend.

In ihren Reden gaben die Vorstände Nicolas Schweizer und Marc Bunz einen

Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017, das SCHWEIZER mit einem

Rekordumsatz von 120,9 Millionen Euro abgeschlossen hatte. Das Wachstum um

4,2 Prozent konnte durch ein Rekord-Produktionsvolumen von 109,6 Mio. Euro

am Standort Schramberg erzielt werden. Verschiedene

Maßnahmen zur Beseitigung von Engpassbereichen, gezielte Investitionen in

neue Produktionstechnologien sowie weitere Prozessoptimierungen ermöglichten

eine Output-Erhöhung von 6,2 Prozent in Schramberg. In diesem Zusammenhang

stieg auch der Umsatzanteil von Technologieprodukten aus den Bereichen

Leistungselektronik, Embedding und Systemkostenreduktion, die

schwerpunktmäßig in Anwendungen des Autonomen Fahrens und in der

Elektromobilität eingesetzt werden und macht inzwischen 58 Prozent des

Gesamtumsatzes aus.

Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug

8,4 Mio. Euro (2016: 9,5 Mio. Euro), was einer EBITDA Quote von 7,0 Prozent

(2016: 8,2 Prozent) entspricht. Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und

Steuern) belief sich auf 0,3 Mio. Euro (2016: 1,8 Mio. Euro), das entspricht

einer Quote von 0,3 Prozent (2016: 1,6 Prozent).

Verschiedene Sondereffekte hatten im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl

negative als auch positive Auswirkungen auf die Geschäftszahlen. Das EBITDA

wurde zum einen durch eine Rückstellung für Prozessrisiken in Höhe von 2,5

Mio. Euro sowie durch Aufwendungen von 0,5 Mio. Euro für die Vorbereitung

des Aufbaus eines neuen Produktionswerks in China belastet. Nach Bereinigung

dieser Sondereffekte in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. Euro betrug das EBITDA

11,4 Mio. Euro, was einer EBITDA Quote von 9,4 Prozent entspricht. Da alle

Effekte auch das EBIT beeinflussten, belief sich dieses vor Sondereffekten

auf 3,3 Mio. Euro, das entspricht einer EBIT Quote von 2,8 Prozent.

Positiv auf das Finanzergebnis wirkte sich der Veräußerungserlös von Aktien

der Meiko Electronics aus. SCHWEIZER und MEIKO hatten im Dezember 2017

vereinbart, die gegenseitige Beteiligung wesentlich zu reduzieren. Dies wird

keinen Einfluss auf die derzeitige und zukünftige Zusammenarbeit beider

Unternehmen haben. Das endgültige Jahresergebnis 2017 betrug 3,5 Millionen

Euro (2016: 0,6 Millionen Euro). Unter Berücksichtigung aller Sondereffekte,

hätte das Jahresergebnis 2,5 Mio. Euro betragen.

Das Eigenkapital erhöhte sich zum Bilanzstichtag leicht auf EUR 62,3 Mio.

Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,9 Prozent (31. Dezember 2016:

52,8 Prozent). Der Nettoverschuldungsgrad betrug -6,5 Prozent (2016: -1,5

Prozent).

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im

Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849

von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in

Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE

000515623")zugelassen.

