DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Geschäftssituation wieder stabilisiert (deutsch)

Schramberg, 06. November 2020 - Die Geschäftsentwicklung der SCHWEIZER

Gruppe hat sich im dritten Quartal wieder stabilisiert. Die positiven

Umsatzimpulse für diesen Zeitraum kamen überwiegend aus dem Automobilsektor.

Nach einem starken Umsatzeinbruch im zweiten Quartal stiegen die Umsätze mit

SCHWEIZERs größter Kundengruppe im dritten Quartal wieder deutlich an.

Mit einem Umsatz von 23,6 Mio. Euro (2019: 34,1 Mio. Euro) im dritten

Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Pandemie-bedingten schwachen zweiten

Quartal um +31,7 Prozent. Somit belief sich der Gesamtumsatz für die ersten

drei Quartale 2020 auf 69,0 Mio. Euro, was einem Rückgang von -26,8 Prozent

zum Vorjahr entspricht. Das Mitte des Jahres erfolgreich in Produktion

gegangene neue Werk in Jintan / China erwirtschaftete in den ersten 9

Monaten einen Umsatz von 4,1 Mio. Euro.

Die Auftragseingänge im dritten Quartal betrugen 23,4 Mio. Euro, während im

zweiten Quartal die Lieferpläne überwiegend reduziert wurden. Der

Auftragseingang in den ersten drei Quartalen summierte sich somit auf 38,7

Mio. Euro, was einem Rückgang von -36,2 Prozent im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum entspricht. Die Auftragsbestände beliefen sich am Ende des

dritten Quartals auf 101,7 Mio. Euro (31.12.2019: 126,7 Mio. Euro).

Sondereffekte und geringe Auslastung belasteten Profitabilität

Zur Absenkung der Gewinnschwelle des Werkes in Schramberg wurde im zweiten

und dritten Quartal 2020 Kurzarbeit sowohl für die Produktion als auch für

die Verwaltung durchgeführt. Um dem Einfluss aus rückläufigem

Geschäftsvolumen und sinkendem Margenertrag entgegenzuwirken, wurden bereits

im letzten Geschäftsjahr zahlreiche Einsparmaßnahmen in den Personal- und

Sachkosten umgesetzt und im Berichtszeitraum fortgeführt. Gegenüber dem

Stichtag September 2019 reduzierte sich die Anzahl der Beschäftigten in

Schramberg Ende des dritten Quartals 2020 um rund 10 Prozent.

Kosten für Sonderaufwendungen - insbesondere aus Restrukturierung -

belasteten das Ergebnis der ersten neun Monate mit insgesamt -1,8 Mio. Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte sich im

dritten Quartal verbessern, aber war mit -2,3 Mio. Euro noch im negativen

Bereich. Für die ersten drei Quartale belief sich das EBITDA auf -7,9 Mio.

Euro (2019: +2,9 Mio. Euro), was einer EBITDA Quote von -11,5 Prozent

(erstes bis drittes Quartal 2019: +3,1 Prozent) entspricht.

Prognose / Ausblick

Erwartungsgemäß hat sich für SCHWEIZER die Geschäftssituation im dritten

Quartal 2020 im Vergleich zum Vorquartal stabilisiert. Der Vorstand

erwartet, dass sich diese Erholungstendenz auch im vierten Quartal 2020

fortsetzt. Gestützt wird diese Prognose durch eine positive Entwicklung in

der Auftragsdynamik und durch ein steigendes Geschäftsvolumen am neuen

Standort in China. Dennoch wird SCHWEIZER auch im vierten Quartal

voraussichtlich nicht ganz das Niveau des Vorjahres erreichen können. Im

Ergebnis bestätigt der Vorstand die im Juli angepasste Umsatzprognose von

zwischen 87 Mio. Euro und 93 Mio. Euro, wobei erwartet wird, eher das obere

Ende der Prognosespanne zu erreichen. Des Weiteren bestätigt der Vorstand

die Erwartung für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) mit -8 Prozent bis -12 Prozent, was einer Spanne von

-7 bis -11 Mio. Euro entspricht.

Obwohl durch die umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen am Standort

Schramberg die Gewinnschwelle bereits signifikant reduziert werden konnte

und diese im vierten Quartal noch fortgesetzt werden, wird das Ergebnis in

diesem Jahr noch durch den außerordentlichen Restrukturierungsaufwand von

mehr als 2 Mio. Euro belastet. Ohne diese Sonderaufwendungen und unter

Berücksichtigung der erzielten und geplanten Maßnahmen, wird ein positives

operatives Ergebnis für den Standort Schramberg erwartet.

Für den Standort in China wird aufgrund der positiven Umsatzentwicklung eine

fortschreitende Fixkostendeckung prognostiziert. Aufgrund weiterer

Investitionen in Personal- und Anlagenkapazität wird für diesen Standort

auch im vierten Quartal mit einem operativen Verlust gerechnet. Dieser

Verlust bewegt sich weiterhin innerhalb der Erwartungen.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623")

zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Investor Relations

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg / Germany

Telefon: +49 7422 512 - 302

Fax: +49 7422 512 - 777 302

E-mail: ir@schweizer.ag

Besuchen Sie uns auf www.schweizer.ag

