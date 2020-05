DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2020 (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2020

- Auftragseingang etwas über dem Vorjahresquartal

- Umsatz belief sich im ersten Quartal auf 27,4 Mio. Euro

- Sondereffekte und schwache Auslastung belasten Profitabilität

Schramberg, 08. Mai 2020 - Die Coronavirus-Pandemie, deutlich eingetrübte

Prognosen der weltweiten Automobilmärkte und Produktionsstopps bei den

führenden Automobilherstellern wirkten sich in den ersten drei Monaten 2020

erwartungsgemäß auch auf die Leiterplatten-Absätze von Schweizer aus.

Der Auftragsbestand summierte sich zum Ende des ersten Quartals 2020 auf

121,0 Mio. Euro (31.12.2019: 126,7 Mio. Euro). Trotz Stornierungen bzw.

Verschiebungen von Bestellungen von Kunden aus dem Automobilesektor lag der

kumulierte Auftragseingang bei 22,3 Mio. Euro und somit leicht über dem

ersten Quartal 2019 (22,1 Mio. Euro).

Die Schweizer Gruppe erzielte im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 27,4

Mio. Euro (Q1 2019: 29,1 Mio. Euro), was einem Umsatzrückgang von 5,8

Prozent entspricht. Trotz eines Umsatzrückgangs in Höhe von 8,5 Prozent zum

Vorjahresquartal blieb die Kundengruppe Automotive mit einem Umsatzanteil in

Höhe von rd. 70 Prozent (Q1 2019: 72 Prozent) die wichtigste Kundengruppe;

gefolgt von Industriekunden mit stabil 22 Prozent und sonstigen Kunden mit 8

Prozent (Q1 2019: rd. 6 Prozent).

Im ersten Quartal 2020 wurde ein Bruttoergebnis von +2,0 Mio. Euro (Q1 2019:

+3,3 Mio. Euro), bzw. eine Bruttomarge von 7,3 Prozent (Q1 2019: 11,3

Prozent) erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr sind erstmalig die Kosten der

Produktion des neu errichteten Produktionswerks in China in den Umsatzkosten

enthalten. Diesen Kosten stehen aber, entsprechend des geplanten Hochlaufs

der Vertriebsaktivtäten, noch keine nennenswerten Umsätze gegenüber. Ferner

sind im ersten Quartal 2020 Vorlaufkosten für den Aufbau von Vorräten zur

Sicherung der Lieferfähigkeit aufgrund der im April 2020 beginnenden

Kurzarbeit enthalten. Um den Einfluss aus rückläufigem Geschäftsvolumen und

dem sinkenden Margenertrag entgegenzuwirken, wurden bereits im letzten

Geschäftsjahr zahlreiche Einsparmaßnahmen begonnen und umgesetzt.

Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) betrug -1,6

Mio. Euro (Q1 2019: -0,1 Mio. Euro), was einer EBITDA Quote von -5,7 Prozent

(Q1 2019: -0,4 Prozent) entspricht. Das Quartalsergebnis wurde mit Kosten in

Höhe von insgesamt -1,1 Mio. Euro für Sonderaufwendungen aus

Restrukturierung und aus einem Forderungsausfall belastet.

Prognose / Ausblick

Das Management hält an der am 21. April 2020 veröffentlichten Prognose für

das aktuelle Geschäftsjahr und der Abbildung in zwei Szenarien fest. Hierin

wird die Jahresumsatzprognose im eher optimistischen Szenario bei zwischen

minus 10 und 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 gesehen, beim eher

pessimistischen Szenario bei zwischen minus 20 und 25 Prozent. Obwohl der

Umsatz im ersten Quartal mit -5,8 Prozent besser als die Jahreserwartungen

war, wird ein äußerst schwaches zweites Quartal erwartet. Die

Umsatzentwicklung des ersten Halbjahrs 2020 erwarten wir eher am unteren

Ende der Prognoseszenarien. Ob und wie stark eine Erholung der Umsätze im

zweiten Halbjahr einsetzen wird, ist mit großen Unsicherheiten verbunden.

Das EBITDA wird im eher optimistischen Szenario bei zwischen minus 2 und 6

Prozent und im eher pessimistischen Szenario bei minus 4 bis 8 Prozent

erwartet. Die EBITDA Quote im ersten Quartal war durch Sondereffekte

belastet, die in den Folgequartalen nicht mehr erwarten werden. Positiv auf

die Kostensituation wird sich die verstärkte Inanspruchnahme der Kurzarbeit

auswirken, die jedoch den drastischen Umsatzrückgang nicht vollständig

kompensieren können wird.

Der Liquiditätsbestand war zum Ende des ersten Quartals sehr solide.

Aufgrund der Umsatzrückgänge und damit einhergehenden geringeren

Forderungsbestände wird jedoch mit einem spürbaren Rückgang der Liquidität

in den nächsten Monaten gerechnet. Das Management hat eine Reihe von

Maßnahmen initiiert und teilweise bereits erfolgreich umgesetzt, die dazu

beitragen sollen, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens mit entsprechendem

Spielraum jederzeit aufrecht zu erhalten.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623")

zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

Fax: +49 7422 / 512-777-302

E-Mail: ir@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.mehralsleiterplatten.de

°