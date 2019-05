DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Für weniger CO2 auf der Straße: Continental setzt auf innovative Technologie von Schweizer und Infineon für 48-V-Systeme (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Für weniger CO2 auf der Straße: Continental setzt auf innovative Technologie von Schweizer und Infineon für 48-V-Systeme

Schramberg / München - 6. Mai 2019 - Schweizer Electronic AG und Infineon

Technologies haben eine neue Technologie für Mild-Hybrid-Fahrzeuge

entwickelt: das Chip-Embedding von Power-MOSFETs. Die Technologie erhöht die

Leistungsfähigkeit von 48-V-Systemen deutlich und verringert gleichzeitig

deren Komplexität. Continental Powertrain hat sich nun als erster Anwender

für den Einsatz dieser Technologie entschieden.

"Chip-Embedding von Power-MOSFETs eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die

Elektrifizierung von Mild-Hybrid-Fahrzeugen", sagt Dr. Rolf Merte, CEO bei

Schweizer Electronic. "Die Tatsache, dass sich einer der weltweit führenden

Automobilzulieferer für unsere Technologie entschieden hat, unterstreicht

ihr Potenzial."

Beim Chip-Embedding werden die Leistungs-MOSFETs nicht wie bisher auf

Platinen gelötet, sondern in diese integriert. "Die damit verbundenen

thermischen Vorteile ermöglichen eine deutlich höhere Leistungsdichte,

außerdem sind mit eingebetteten Chips noch zuverlässigere Systeme möglich",

sagt Dr. Frank Findeis, der bei Infineon das Geschäft mit Automotive-MOSFETs

verantwortet. "Unter dem Strich können Systementwickler damit die Leistung

eines 48-V-Systems erhöhen oder es kosteneffizienter auslegen."

Continental Powertrain nutzt die Technologie in einem 48-V-Startergenerator

für Fahrzeuge eines großen europäischen Autobauers. "Durch das

Chip-Embedding können wir die Leistung im Vergleich zu einem konventionell

aufgebauten System um 60 Prozent steigern", sagt Dietmar Vogt, System

Technical Project Leader bei Continental Powertrain.

48-V-Startergeneratoren tragen wesentlich dazu bei, dass

Mild-Hybrid-Fahrzeuge bis zu rund 15 Prozent weniger CO2 ausstoßen als mit

konventionellem Antriebsstrang. Mit ihnen kann der Motor häufiger und länger

stoppen als bei einem Start-Stopp-System auf 12-V-Basis. Darüber hinaus

können sie durch das Boosten beim Beschleunigen die Last des

Verbrennungsmotors verringern. Beim Bremsen rekuperieren sie mehr kinetische

Energie als ein 12-V-System.

Infineon steuert zu dem neuen Ansatz seine führende MOSFET-Technologie

OptiMOS(TM)5 bei, Schweizer seine Embedding-Technologie Smart p² Pack(R).

Den Start der Massenproduktion planen die Partner für das Jahr 2021.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz.

SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und

Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE

000515623")zugelassen.

