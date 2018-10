DGAP-News: Scholz Holding GmbH: Euler Hermes Rating hebt Rating der Scholz Gruppe auf B- an (deutsch)

Scholz Holding GmbH: Euler Hermes Rating hebt Rating der Scholz Gruppe auf B- an

Presse-Information

Euler Hermes Rating hebt Rating der Scholz Gruppe auf B- an

Euler Hermes Rating hebt die Bonitätseinschätzung der Scholz Gruppe von CCC

auf B- an. Ausschlaggebend für die Anpassung ist aus Sicht der Analysten die

Verbesserung des Finanzrisikos im Hinblick auf die nachhaltige Verbesserung

der Kapitalstruktur und Ertragskraft. Die Agentur hält eine Fortsetzung

dieser Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten für wahrscheinlich, so

dass der Ausblick für das Rating positiv ist.

Das Finanzrisiko stellt sich den Analysten als erhöht bis leicht erhöht dar.

Positiv wirkt sich hierbei aus Sicht von Euler Hermes Rating, die

Verbesserung der Kapitalstruktur sowie die Reduzierung von

Finanzverbindlichkeiten in Folge verschiedener Kapitalmaßnahmen dar. Auch

die operative Ertragskraft hat sich nach Einschätzung der Agentur

verbessert. Vor dem Hintergrund weiterer Maßnahmen zur Effizienzsteigerung

halten die Analysten kurz- bis mittelfristig einen weiteren Anstieg der

Ertragskraft für möglich.

Das Geschäftsrisiko der Scholz Gruppe bewertet Euler Hermes Rating weiterhin

als erhöht. Hierbei wirken sich hinsichtlich des Marktrisikos nach Meinung

der Analysten die Abhängigkeit von der stark zyklischen Stahlbranche,

schwankende Rohstoffpreise und die hohe Wettbewerbsintensität der

Recyclingbranche negativ auf das Rating aus. Als Stärken der Scholz Gruppe

sieht die Agentur das Standortnetz sowie die hohe Logistik- und

Recyclingkompetenz. Verbesserungspotentiale bestehen aus Sicht von Euler

Hermes Rating im operationellen Bereich durch die Stabilisierung der

Management-, Gesellschafts- und Organisationsstrukturen.

Die Scholz Gruppe, ein Unternehmen der Chiho Environmental Group, Hongkong,

ist ein führender europäischer Schrott-Recycler mit regionaler Präsenz in

Europa, den USA und Mexiko. Sie gehört weltweit zu den größten

Recyclingunternehmen für Eisen- und Nichteisenmetallen. Im Geschäftsjahr

2017 hat sie mit durchschnittlich 3.485 Mitarbeitern eine Tonnage von 6,4

Mio. Tonnen umgeschlagen und einen Umsatz von EUR 2,2 Mrd. erwirtschaftet.

Die Euler Hermes Rating GmbH (Euler Hermes Rating) wurde 2001 als

unabhängige europäische Ratingagentur der Euler Hermes und Allianz Gruppe

gegründet und fokussiert sich auf das Rating von Emittenten und Emissionen.

Euler Hermes Rating ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des

Europäischen Parlaments und des Rates als Credit Rating Agency (CRA)

registriert und wird als External Credit Assessment Institution (ECAI) bei

der European Banking Authority (EBA) geführt. Euler Hermes Rating ist eine

Tochtergesellschaft von Euler Hermes (ELE:PA), dem weltweiten Marktführer im

Kreditversicherungsgeschäft.

Die Zusammenfassung des Ratingberichtes veröffentlicht die Ratingagentur auf

eulerhermes-rating.com.

Methodik

Dieses Rating wurde auf Basis der aktuellen Methode Emittentenrating der

Euler Hermes Rating GmbH erstellt, die unter eulerhermes-rating.com

veröffentlicht ist.

Presse/Euler Hermes Rating GmbH:

Sven Sahlberg - sven.sahlberg@eulerhermes-rating.com

Friedensallee 254

22763 Hamburg

Tel.: 040 8834-640

Fax: 040 8834-6413

www.eulerhermes-rating.com

