DGAP-News: Schaltbau Holding AG startet mit deutlich verbesserter Profitabilität gut ins neue Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Schaltbau Holding AG startet mit deutlich verbesserter Profitabilität gut ins neue Geschäftsjahr 2021

29.04.2021 / 07:00

Konzernumsatz +4 % auf 124,2 Mio. EUR (3M 2020: 119,6 Mio. EUR)

Fokus auf finanzielle Performance zeigt bereits Wirkung: EBIT +59 %

auf 6,1 Mio. EUR (3M 2020: 3,9 Mio. EUR), EBIT-Marge +1,7 PP auf 4,9 %

(3M 2020: 3,2%)

Konzernergebnis +120,3 % auf 3,8 Mio. EUR (3M 2020: 1,7 Mio. EUR)

Starkes Wachstum im Auftragseingang in neuen Zielmärkten New Energy /

New Industry

Prognose für 2021 bestätigt

München, 29. April 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] ist

gut ins neue Geschäftsjahr 2021 gestartet und hat die Profitabilität

deutlich verbessert. Obwohl der Auftragseingang mit 136,5 Mio. EUR (3M 2020:

143,2 Mio. EUR) aufgrund der typischen Fluktuationen im Projektgeschäft

leicht unter Vorjahr lag, stieg der Konzernumsatz um 4 % auf 124,2 Mio. EUR

(3M 2020: 119,6 Mio. EUR). Zudem zahlt sich der Fokus auf die finanzielle

Performance aus: Das EBIT stieg deutlich um 59 % auf 6,1 Mio. EUR (3M 2020:

3,9 Mio. EUR). Die EBIT-Marge erhöhte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 4,9 %

(3M 2020: 3,2%). Das Konzernergebnis verdoppelte sich gut auf 3,8 Mio. EUR

(3M 2020: 1,7 Mio. EUR). Auch die Ausweitung des Geschäfts mit Gleichstrom

(DC)-Komponenten und Applikationen auf neue, wachstumsstarke Märkte wie New

Energy / New Industry nimmt Fahrt auf. Der Auftragseingang stieg in diesem

Bereich um 32 %. Angesichts des guten Starts in das neue Geschäftsjahr

bestätigt die Gesellschaft ihre Prognose für 2021 mit einem Auftragseingang

von 550-580 Mio. EUR, einem Umsatz von 520-540 Mio. EUR sowie einer

EBIT-Marge von ca. 5 %.

"Wir haben für unsere Strategie 2023 jetzt sowohl Ziele als auch die

wesentlichen Maßnahmen definiert", erläutert Dr. Jürgen Brandes, CEO der

Schaltbau Holding AG. "So sehen wir bereits bei den Einstiegsystemen für

Rolling Stock erste nachhaltige Ergebnisverbesserungen. Auch kommen wir

sowohl beim Ausbau des Servicegeschäfts im Bahnsektor als auch bei der

Ausweitung unseres Komponenten- und Applikationsgeschäfts in neue

wachstumsstarke Märkte wie New Energy / New Industry gut voran."

Bahn-Kernmarkt mit solider Umsatzentwicklung und verbesserter Profitabilität

Die Ergebnisse im Segment Pintsch zeigen in den ersten drei Monaten des

Jahres 2021 übliche saisonale Schwankungen. Während der Auftragseingang,

getrieben vor allem durch die Nachfrage nach Komponenten für Bahnübergänge

sowie Achszählsysteme im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich um 29,2 %

von 19,5 Mio. EUR auf 25,1 Mio. EUR stieg, blieb der Umsatz mit 16,2 Mio.

EUR um 16,4 % hinter der Vorjahresperiode zurück (3M 2020: 19,4 Mio. EUR).

Das EBIT betrug 0,2 Mio. EUR (3M 2020: 0,7 Mio. EUR), die EBIT-Marge 0,9 %

(3M 2020: 3,4 %). In der Vorjahresperiode war der Umsatz und das EBIT durch

Einmaleffekte im Zuge des beendeten Bahnsteigtürenprojektes in Brasilien

positiv beeinflusst. Das Pilotprojekt für das zukunftsweisende digitale

Stellwerk "Zwieseler Spinne" liegt im Zeitplan. Der Projektplan ist von der

Deutschen Bahn AG und den zuständigen Behörden gebilligt worden.

Das Segment Bode ist mit deutlich verbesserter Profitabilität ins neue

Geschäftsjahr gestartet. Der Auftragseingang lag mit 57,1 Mio. EUR aufgrund

typischer Schwankungen im Projektgeschäft um 21,6 % unter Vorjahr (3M 2020:

72,8 Mio. EUR). Der Umsatz war mit 61,0 Mio. EUR solide und lag nur

geringfügig unter dem Niveau der Vorjahresperiode (3M 2020: 62,6 Mio. EUR).

In der deutlich gestiegenen Profitabilität des Segments sind erste Erfolge

des Fokus auf die finanzielle Performance sichtbar. Das EBIT stieg von 0,8

Mio. EUR in der Vorjahresperiode auf 2,2 Mio. EUR in den ersten drei Monaten

2021. Die EBIT-Marge konnte somit durch verschiedene Maßnahmen, darunter das

ausgeweitetes Servicegeschäft (+29 %), eine höhere Produktivität in der

Produktion sowie Maßnahmen zur Verschlankung des Overheads, signifikant um

2,2 Prozentpunkte auf 3,5 % gesteigert werden (3M 2020: 1,3 %).

Expansion in neue wachstumsstarke Märkte New Energy/New Industry und

e-Mobility nimmt Fahrt auf

Der Auftragseingang im Segment Schaltbau lag mit 42,0 Mio. EUR (3M 2020:

41,1 Mio. EUR) leicht über Vorjahresniveau. Das Komponentengeschäft im

Bahnsektor lag aufgrund von Produktionsrückstanden bei den

Schienenfahrzeugherstellern noch deutlich unter Vorjahresniveau. Die

COVID-19-Pandemie hatte dort vielfach zu unterbrochenen Lieferketten geführt

und so Produktionsprozesse verzögert. Im Gegensatz dazu zog das Geschäft mit

Gleichstrom-Komponenten und -Applikationen in den neuen Märkten,

insbesondere New Energy / New Industry, deutlich an. Hier konnte im

Auftragseingang ein Plus von 32 % verzeichnet werden. Der Umsatz im Segment

Schaltbau lag mit 35,9 Mio. EUR trotz der COVID-19-Auswirkungen im

Bahngeschäft um 6,7 % über der Vorjahresperiode (3M 2020: 33,6 Mio. EUR).

Auch das EBIT verbesserte sich um 13,9 % auf 5,7 Mio. EUR (3M2020: 5,0 Mio.

EUR), die EBIT-Marge um einen Prozentpunkt auf 15,8 % (3M 2020: 14,8 %).

Darüber hinaus liegt der Neubau der NExT-Factory im Zeitplan. Die

Erdarbeiten sind fast abgeschlossen. Im Herbst 2022 soll die neue Fabrik die

Produktion aufnehmen.

Das starke Wachstum in den neuen Märkten zeigt sich auch im Segment SBRS.

Schon der Auftragseingang in Höhe von 12,2 Mio. EUR zeigt mit +25,4 % ein

deutliches Plus (3M 2020: 9,8 Mio. EUR). Sehr viel dynamischer jedoch wuchs

der Umsatz. Er verdreifachte sich annähernd auf 11,0 Mio. EUR (3M 2020: 3,9

Mio. EUR). Das EBIT im Segment stieg auf 0,4 Mio. EUR (3M 2020: 0,1 Mio.

EUR), die EBIT-Marge auf 3,6 % (3M 2020: 3,2 %). Das starke Umsatzwachstum

im Segment SBRS ist im Wesentlichen durch Schnell-Ladelösungen im Bereich

e-Mobility (Charging) getrieben.

Wachstumsfinanzierung gesichert, Prognose 2021 bestätigt

"Die COVID-19-Pandemie beeinflusst nach wie vor unsere Lieferketten und

führt vereinzelt auch zu Projektverzögerungen. Das hatte in den ersten

Monaten unser Working Capital temporär erhöht. Dennoch stehen alle Signale

für uns im Geschäftsjahr 2021 auf grün", so Steffen Munz, CFO der Schaltbau

Holding AG. "Wir haben bereits in den ersten drei Monaten des

Geschäftsjahres unsere Profitabilität deutlich verbessert, die

Kapitalrendite (ROCE) leicht gesteigert und mit der vollständigen

Platzierung der 60 Mio. EUR Pflichtwandelanleihe unsere

Wachstumsfinanzierung gesichert. Wir bestätigen unsere Prognose für das

Geschäftsjahr 2021."

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die Unternehmensgruppe einen

Auftragseingang von 550-580 Mio. EUR, einen Umsatz von 520-540 Mio. EUR und

eine EBIT-Marge von ca. 5 %.

Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem

Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den

international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die

Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der

Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS

entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen

für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.

Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf

Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber

für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New

Industry.

Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:

https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt:

Dr. Kai Holtmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

investor@schaltbau.de

Sprache: Deutsch

