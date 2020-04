DGAP-News: Schaltbau Holding AG im ersten Quartal mit stabilem Umsatz und Ergebnisbelastung durch COVID-19-Pandemie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Schaltbau Holding":

Schaltbau Holding AG im ersten Quartal mit stabilem Umsatz und Ergebnisbelastung durch COVID-19-Pandemie

Schaltbau Holding AG im ersten Quartal mit stabilem Umsatz und

Ergebnisbelastung durch COVID-19-Pandemie

29.04.2020

Schaltbau Holding AG im ersten Quartal mit stabilem Umsatz und

Ergebnisbelastung durch COVID-19-Pandemie

- Konzernumsatz mit 119,6 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 120,0 Mio.

Euro like-for-like)

- EBIT-Marge sinkt durch COVID-19-Belastung auf 3,2 Prozent (Vorjahr: 6,9

Prozent like-for-like)

- Prognose für 2020 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie bestätigt:

Konzernumsatz zwischen 460 und 500 Mio. Euro bei einer Konzern-EBIT-Marge

von rund 4 Prozent

München, 29. April 2020 - Der Vorstand der Schaltbau Holding AG [ISIN

DE000A2NBTL2] hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht

und seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt.

Demnach war die Geschäftsentwicklung in den vier Segmenten im ersten Quartal

uneinheitlich und wie erwartet von der COVID-19-Pandemie beeinflusst. Der

Auftragseingang sank zwar erwartungsgemäß um 9,3 Mio. Euro auf 143,2 Mio.

Euro (Vorjahr auf vergleichbarer Basis: 152,5 Mio. Euro). Dennoch ergab sich

eine weiterhin hohe Book-to-Bill-Ratio von 1,2 (Vorjahr: 1,3).

"Wir blicken bzgl. des Ergebnisses auf ein Quartal mit gemischten

Entwicklungen zurück, in dem unsere strategische Positionierung - neben

unserer sorgfältigen operativen Konzernsteuerung im aktuellen Krisenmodus -

einmal mehr Ihre besondere Bedeutung für die Stabilität des gesamten

Konzerns zeigt", sagt Dr. Albrecht Köhler, CEO der Schaltbau Holding AG.

"Mittel- und langfristig werden wir von den intakten Wachstumstreibern in

den für uns relevanten Märkten profitieren."

Mit einem Rückgang des Auftragseingangs um 14,8 % auf 72,8 Mio. Euro trug

das Bode-Segment maßgeblich zu dieser Entwicklung bei (Vorjahr: 85,4 Mio.

Euro). Der Segmentumsatz erhöhte sich dagegen leicht um 0,5 % auf 62,6 Mio.

Euro (Vorjahr: 62,3 Mio. Euro). Das Segment-EBIT reduzierte sich um 2,0 Mio.

Euro auf 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,8 Mio. Euro). Das entspricht einer

EBIT-Marge von 1,3 % (Vorjahr: 4,5 %).

Der Auftragseingang im Schaltbau-Segment verzeichnete ebenfalls einen

Rückgang um 12,2 % auf 41,1 Mio. Euro (Vorjahr: 46,8 Mio. Euro). Der

Segmentumsatz lag im Berichtszeitraum mit 33,6 Mio. Euro um 13,2 % unter dem

Vorjahr (38,7 Mio. Euro). Das Segment-EBIT reduzierte sich um 2,1 Mio. Euro

auf 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro). Das entspricht einer EBIT-Marge

von 14,6 % (Vorjahr: 18,2 %).

Im Pintsch-Segment stieg der Auftragseingang um 21,1 % deutlich auf 19,5

Mio. Euro (Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Der Segmentumsatz stieg ebenfalls

überproportional um 32,9 % auf 19,4 Mio. Euro (Vorjahr: 14,6 Mio. Euro). Das

Segment-EBIT reduzierte sich um 0,4 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro (Vorjahr:

1,1 Mio. Euro). Damit ergab sich eine EBIT-Marge von 3,4 % (Vorjahr: 7,3 %).

Mit einem Wachstum von 133,3 % auf 9,8 Mio. Euro wies der Auftragseingang im

SBRS-Segment die größte Dynamik auf (Vorjahr: 4,2 Mio. Euro). Der

Segmentumsatz reduzierte sich im Berichtszeitraum dagegen um 9,3 % auf 3,9

Mio. Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro). Das Segment-EBIT reduzierte sich um 0,3

Mio. Euro auf 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro). Das entspricht einer

EBIT-Marge von 3,1 % (Vorjahr: 9,4 %).

Der Konzernumsatz reduzierte sich im Berichtszeitraum mit 0,4 % nur leicht

auf 119,6 Mio. Euro (Vorjahr: 120,0 Mio. Euro). Die Gesamtleistung blieb mit

125,8 Mio. Euro ebenfalls nahezu unverändert (Vorjahr: 126,9 Mio. Euro). Bei

deutlich höheren sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2,9 Mio. Euro

(Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) sowie um 4,5 % gestiegenen Materialkosten in Höhe

von 67,2 Mio. Euro (Vorjahr: 64,3 Mio. Euro) ergibt sich ein um 3,6 %

gesunkener Rohertrag in Höhe von 61,5 Mio. Euro (Vorjahr: 63,8 Mio. Euro).

Während der Personalaufwand um 8,0 % auf 43,1 Mio. Euro anstieg (Vorjahr:

39,9 Mio. Euro), sank der sonstige betriebliche Aufwand um 7,0 % auf 10,7

Mio. Euro (Vorjahr: 11,5 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der um 5,4 %

höheren Abschreibungen in Höhe von 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro)

ergibt sich ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 3,9 Mio.

Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro). Bei einem nahezu unveränderten Finanzergebnis

in Höhe von -1,5 Mio. Euro (Vorjahr: -1,3 Mio. Euro) sowie Ertragsteuern in

Höhe von 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro) erwirtschaftete der

Schaltbau-Konzern im Berichtszeitraum ein Konzernergebnis in Höhe von 1,7

Mio. Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro). Davon entfielen 0,4 Mio. Euro auf die

Anteile von Minderheitsgesellschaftern (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro) und 1,3 Mio.

Euro auf den Anteil der Aktionäre der Schaltbau Holding AG (Vorjahr: 4,5

Mio. Euro).

Die Bilanzsumme blieb zum Bilanzstichtag mit 398,4 Mio. Euro nahezu

unverändert (31. Dezember 2019: 401,2 Mio. Euro). Die langfristigen

Vermögensgegenstände reduzierten sich entsprechend nur leicht auf 162,1 Mio.

Euro (31. Dezember 2019: 164,2 Mio. Euro), im Wesentlichen aufgrund eines

Rückgangs der sonstigen Finanzanlagen auf 2,6 Mio. Euro (31. Dezember 2019:

3,6 Mio. Euro) sowie der latenten Steueransprüche auf 12,6 Mio. Euro (31.

Dezember 2019: 13,4 Mio. Euro). Die kurzfristigen Vermögensgegenstände

blieben mit 236,3 Mio. Euro ebenfalls nahezu unverändert (31. Dezember 2019:

237,0 Mio. Euro). Während sich die Vorräte auf 121,3 Mio. Euro erhöhten (31.

Dezember 2019: 109,7 Mio. Euro), reduzierten sich die Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen auf 80,5 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 83,6 Mio.

Euro). Ferner reduzierten sich die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente auf 15,0 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 25,2 Mio.

Euro).

Das Eigenkapital blieb mit 96,4 Mio. Euro zum Bilanzstichtag nahezu

unverändert (31. Dezember 2019: 97,4 Mio. Euro). Die langfristigen

Verbindlichkeiten reduzierten sich leicht auf 138,4 Mio. Euro (31. Dezember

2019: 146,5 Mio. Euro), insbesondere aufgrund gesunkener

Pensionsrückstellungen in Höhe von 36,5 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 39,0

Mio. Euro) sowie sonstiger Rückstellungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro (31.

Dezember 2019: 2,2 Mio. Euro) und Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 88,6

Mio. Euro (31. Dezember 2019: 92,7 Mio. Euro). Die kurzfristigen

Verbindlichkeiten erhöhten sich dagegen leicht auf 163,6 Mio. Euro (31.

Dezember 2019: 157,3 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf

einen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf 56,9

Mio. Euro (31. Dezember 2019: 50,4 Mio. Euro) zurückzuführen, während sich

die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 23,2 Mio. Euro reduzierten

(31. Dezember 2019: 26,1 Mio. Euro).

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit erhöhte sich im

Berichtszeitraum auf 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -1,7 Mio. Euro). Während das

Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit 3,9 Mio. Euro zwar deutlich niedriger

ausfiel (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro), betrug die Abnahme des Umlaufvermögens im

Berichtszeitraum lediglich 9,1 Mio. Euro, während diese im Vorjahr noch 22,8

Mio. Euro ausmachte. Darüber hinaus nahmen die Rückstellungen um 1,5 Mio.

Euro ab, während sie im Vorjahr um 6,3 Mio. zugenommen hatten. Schließlich

nahmen die Verbindlichkeiten um 6,3 Mio. Euro zu (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit reduzierte sich leicht auf -3,2 Mio.

Euro (Vorjahr: -2,3 Mio. Euro), insbesondere aufgrund gestiegener

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und

Sachanlagen in Höhe von 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro).

"Wir haben unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie die

wesentlichen Annahmen für deren Ableitung bereits im Konzernlagebericht für

das Geschäftsjahr 2019 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie ausführlich

erläutert", sagt Thomas Dippold, CFO der Schaltbau Holding AG. "Diese

Einschätzung können wir auch nach Ablauf des ersten Quartals des

Geschäftsjahres voll bestätigen."

Der verkürzte, ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft steht

auf der Homepage unter https://ir.schaltbaugroup.com zum Download bereit.

Über die Schaltbau Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem

Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den

international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die

Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der

Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS

entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen

für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.

Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf

Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber

für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New

Industry.

Mehr Informationen zur Schaltbau Gruppe finden Sie unter:

https://schaltbaugroup.com/de/

Kontakt:

Dr. Kai Holtmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

investor@schaltbau.de

