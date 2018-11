DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Schaltbau mit weiteren Fortschritten in Q3 2018 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Schaltbau Holding":

Schaltbau Holding AG: Schaltbau mit weiteren Fortschritten in Q3 2018

08.11.2018 / 07:30

08.11.2018 / 07:30

Schaltbau mit weiteren Fortschritten in Q3 2018

* Konzernumsatz auf vergleichbarer Basis erhöht sich in Q3 2018 ggü. dem

Vorjahresquartal um 9,0% auf 117,5 Mio. EUR, EBIT vor Sondereffekten

beläuft sich auf 5,7 Mio. EUR oder 4,5% vom Umsatz

* Auftragseingang auf vergleichbarer Basis liegt in 9M 2018 mit 390,3 Mio.

EUR um 2,3% über dem Wert in 9M 2017

* Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

München, 8. November 2018. In Q3 2018 hat die Schaltbau Holding AG wie schon

im Vorquartal operative Fortschritte erzielt und ihre Risiken weiter

reduziert. Der Umsatz der Schaltbau-Gruppe stieg auf vergleichbarer Basis

(ohne die Umsatzbeiträge der veräußerten Pintsch Bubenzer-Gruppe und der zum

Verkauf gestellten Sepsa-Gruppe) von 107,8 Mio. EUR im Vorjahresquartal um

9,0% auf 117,5 Mio. EUR in Q3 2018. Das ausgewiesene Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) beläuft sich im Berichtsquartal auf -10,9 Mio. EUR nach -11,7

Mio. EUR im Vorjahresquartal. Der EBIT-Ausweis in Q3 2018 ist mit

außerordentlichen Berichtigungen der Wertansätze der Tochtergesellschaften

Alte und Bode UK in Höhe von insgesamt 12,3 Mio. EUR belastet. Dadurch

reduzieren sich die bilanziellen Risiken der Schaltbau-Gruppe wesentlich.

Bereinigt um diese und weitere Einmaleffekte ergibt sich ein positiver

EBIT-Wert von 5,7 Mio. EUR oder 4,5% vom Umsatz.

In 9M 2018 lag der Konzernumsatz auf vergleichbarer Basis bei 346,6 Mio. EUR

und damit 15,6% über dem in 9M 2017 erreichten Niveau von 299,8 Mio. EUR.

Auf vergleichbarer Basis verbesserte sich auch der Auftragseingang, und zwar

um 2,3% auf 390,3 Mio. EUR in 9M 2018. Das ausgewiesene EBIT hat sich von

-16,4 Mio. EUR in 9M 2017 auf -1,5 Mio. EUR gesteigert. Die Kennzahl enthält

wesentliche Einmaleffekte, ohne deren Einbeziehung sich für 9M 2018 ein

EBIT-Wert von 12,3 Mio. EUR oder 3,3% vom Umsatz ergibt. Die Ergebnisse der

Sepsa-Gruppe kommen im Konzern-EBIT für 9M 2018 nicht mehr zum Tragen, da

dieser Teilkonzern im November 2017 als Veräußerungsgruppe eingestuft wurde.

Den wesentlichen Teil der im ausgewiesenen EBIT für 9M 2018 enthaltenen

Einmaleffekte macht die Minderung der Wertansätze der Tochterunternehmen

Alte und Bode UK aus, die in Q3 2018 in Höhe von insgesamt 12,3 Mio. EUR

vorgenommen wurden.

Dr. Albrecht Köhler, Sprecher des Vorstands der Schaltbau Holding AG,

kommentiert die Geschäftsentwicklung der letzten Monate: "In Q3 2018 haben

wir weitere Fortschritte auf unserem Weg zurück zu nachhaltiger

Profitabilität gemacht. Umsatz und um Einmaleffekte bereinigtes EBIT haben

sich im Berichtsquartal positiv entwickelt. Auch kommen wir gut mit der

weiteren Restrukturierung und den damit verbundenen Kostenanpassungen voran,

und unser solider Auftragsbestand ist eine sehr gute Basis für erhebliches

Wachstum. Zudem haben wir durch die vorgenommenen Abschreibungen auf Alte

und Bode UK die verbleibenden Bilanzrisiken des Konzerns wesentlich

reduziert. Nach wie vor müssen wir unsere Bruttomargen erhöhen, die

Produktionsplanungsprozesse verbessern und das Nettoumlaufvermögen senken -

es bleibt also noch viel zu tun. Die bisherige Entwicklung in diesem Jahr

zeigt jedoch, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Entwicklung in den Segmenten

In 9M 2018 profitierte Schaltbau insgesamt von deutlichen

Volumensteigerungen in den Segmenten Mobile Verkehrstechnik und Komponenten.

Der EBIT-Beitrag entwickelte sich vor allem bei den Komponenten sehr

erfreulich.

Im Segment Mobile Verkehrstechnik summierte sich der externe Auftragseingang

in 9M 2018 auf 236,4 Mio. EUR, das sind 6,0% weniger als der 9M

2017-Vergleichswert in Höhe von 251,5 Mio. EUR. Der externe Umsatz im

Segment kletterte hingegen deutlich von 190,1 Mio. EUR auf 220,5 Mio. EUR,

getrieben durch die erfreuliche Geschäftsentwicklung in der Bode-Gruppe. Das

EBIT belief sich auf -16,0 Mio. EUR nach -16,2 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Während das EBIT in 9M 2017 durch eine Sonderabschreibung

auf die Sepsa-Beteiligung in Höhe von 12,0 Mio. EUR belastet war, schlugen

in dieser Kennzahl in 9M 2018 die Sonderabschreibungen auf die Wertansätze

von Alte und Bode UK in Höhe von zusammen 12,3 Mio. EUR und ein

Einmalaufwand aus dem Kauf einer Sepsa-Immobilie in Höhe von 3,8 Mio. EUR zu

Buche. Bereinigt um diese Effekte zeigt sich eine verhalten positive

EBIT-Entwicklung, die in den nächsten Quartalen durch weitere

Produktivitätszuwächse an Fahrt gewinnen sollte.

Im Segment Stationäre Verkehrstechnik lag der externe Umsatz in 9M 2018 bei

44,0 Mio. EUR im Vergleich zu 77,5 Mio. EUR in 9M 2017. Ohne die veräußerte

Pintsch Bubenzer-Gruppe lag der externe Segmentumsatz mit 35,8 Mio. EUR um

14,5% unter dem Vergleichswert von 41,8 Mio. EUR in 9M 2017. Die bislang

verhaltene Entwicklung in diesem Jahr ist durch die kundenseitige

Verschiebung von Projekten bedingt, die jedoch größtenteils noch bis

Jahresende realisierbar sein sollten. Sehr erfreulich hat sich der externe

Auftragseingang in der Stationären Verkehrstechnik entwickelt, der ohne

Pintsch Bubenzer bei 60,1 Mio. EUR lag und damit deutliche 14,9 Mio. über

dem Niveau von 45,2 Mio. EUR in 9M 2017. Diese Entwicklung wurde unter

anderem von einem Großauftrag für eine Zugbildungsanlage getragen. Das

Segment-EBIT verbesserte sich in 9M 2018 auf +0,2 Mio. EUR gegenüber -7,0

Mio. EUR in 9M 2017. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die

Auflösung von Drohverlustrückstellungen in Höhe von 7,1 Mio. EUR für ein

Bahnsteigtüren-Projekt in Brasilien zurückzuführen.

Im Segment Komponenten verbesserte sich die Geschäftsentwicklung in 9M 2018

erheblich. Der externe Umsatz stieg um 17,1% auf 112,2 Mio. EUR (9M 2018:

95,8 Mio. EUR). Das EBIT verbesserte sich um 6,5 Mio. EUR, von 15,9 Mio. EUR

in 9M 2017 auf 22,4 Mio. EUR in 9M 2018. Der externe Auftragseingang lag in

9M 2018 mit 115,7 Mio. EUR ebenfalls über dem Niveau von 9M 2017 (108,6 Mio.

EUR).

Positiver Ausblick bestätigt

Mit der guten Entwicklung in 9M 2018 bestätigt das Management die Prognose

für das laufende Geschäftsjahr. Schaltbau erwartet einen Konzernumsatz von

480 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR und einen Konzernauftragseingang im Bereich

von 500 Mio. EUR bis 520 Mio. EUR, jeweils ohne die Beiträge der zum Verkauf

gestellten Sepsa-Gruppe. Dabei werden auch die durch die Veräußerung des

Bremssystem-Geschäfts fehlenden Umsätze durch das geplante Netto-Wachstum

der verbleibenden Gesellschaften ausgeglichen werden können. Auf Basis der

fortgesetzt guten Auftragslage soll sich die EBIT-Marge 2018 (vor

Sondereffekten) auf etwa 3% vom Umsatz verbessern. Hierzu werden erste

positive Auswirkungen der im Jahr 2017 begonnenen Restrukturierung

beitragen. So sollen neben dem abgeschlossenen Ergänzungstarifvertrag in der

Stationären Verkehrstechnik auch Produktivitätssteigerungen durch optimierte

Fertigungsprozesse und verbesserte Einkaufskonditionen zu geringeren

Personal- und Materialkosten führen.

Wesentliche Kennzahlen aus dem Konzernabschluss der Schaltbau Holding AG, 9M

2018

in Mio. EUR, sofern nicht anders 9M 2018 9M 2017 in

angegeben absolut %

Auftragseingang 420,2 444,1 -23,9 -5,4

Auftragseingang ohne Pintsch 390,3 381,4 +8,9 +2,3

Bubenzer / Sepsa*

Auftragsbestand (zum 515,5 509,0 +6,5 +1,3

Periodenende)

Umsatz 376,1 363,0 +13,1 +3,6

Umsatz ohne Pintsch Bubenzer / 346,6 299,8 +46,8 +15,-

Sepsa* 6

EBIT -1,5 -16,4 +14,9 -

EBIT vor Sondereffekten 2018 12,3

30.09.2018 31.12.2017 in

absolut %

Nettofinanzverbindlichkeiten 111,7 158,4 -46,7 -29,-

5

Eigenkapitalquote (in %) 25,4 15,6 +9,8 +62,-

8

Mitarbeiter (Anzahl) 3.161 3.370 -209 -6,2

* Pintsch Bubenzer wurde aufgrund Veräußerung am 1. März 2018

entkonsolidiert.

Sepsa wurde im November 2017 zum Verkauf gestellt, ihre operativen

Ergebnisse kommen

seither im Konzern-EBIT nicht mehr zum Tragen.

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen von 9M 2018 sind in einer ab heute

auf www.schaltbau.de verfügbaren Präsentation erläutert. Die Ergebnisse für

das Gesamt-Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 werden am 2. April 2019

veröffentlicht werden.

Kontakt

Wolfgang Güssgen

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

guessgen@schaltbau.de

www.schaltbau.de

Über Schaltbau

Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und

mit mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von

Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die

Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern

komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und

Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und

Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge sowie Hoch- und

Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.

Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem

maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik.

Disclaimer

Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf

derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und

Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau

Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu

aktualisieren.

