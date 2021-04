DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Pflichtwandelanleihe über 60 Mio. Euro wie geplant vollständig platziert (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Schaltbau Holding":

Hohes Interesse von Bestandsaktionären: zwei Drittel des

Emissionsvolumen über Bezugsrechtsausübung platziert, nur ein Drittel

über Vorabplatzierungsvereinbarung

Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

voraussichtlich am 26. April 2021

Wesentlicher Anteil des Nettoemissionserlöses von rund 57,4 Mio. Euro

wird mit dem Bau der "NExT-Factory" die strategische Expansion in neue

Märkte New Energy/ New Industry und E-Mobility unterstützen

München, 23. April 2021 - Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) hat

wie geplant die Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/2022 (ISIN:

DE000A3E5FV1) vollständig platziert. In der Bezugsfrist bis zum 16. April

2021 wurden von Bestandsaktionären Bezugsrechte für insgesamt 40.209

Teilschuldverschreibungen im Wert von jeweils 1.000 Euro ausgeübt. Die

restlichen 19.791 Teilschuldverschreibungen wurden nach dem Verteilschlüssel

der am 1. März 2021 abgeschlossenen Vorabplatzierungsvereinbarung an

verschiedene Kern-Investoren ausgegeben. Mit dem überwiegenden Teil (ca.

50-60 %) des Nettoemissionserlöses von rund 57,4 Mio. Euro wird der Bau der

neuen Produktionsanlage in Velden ("NExT Factory") finanziert. Damit will

die Gesellschaft ihre strategische Expansion in neue Märkte wie New Energy,

New Industry und E-Mobility vorantreiben.

"Wir wollen unsere hohe Technologiekompetenz für Gleichstrom-Komponenten und

- Applikationen zunehmend auch in neuen Märkten zur Anwendung bringen", so

Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. "Der Bau der NExT Factory

in Velden/Deutschland ist eine wesentliche Voraussetzung für den Eintritt in

die neuen Märkte. Die vollständige Platzierung der Anleihe sichert uns die

Wachstumsfinanzierung, die wir für unseren Kurs benötigen. Deshalb freuen

wir uns sehr über die breite Unterstützung unserer Aktionäre."

Pflichtwandelanleihe mit kurzer Laufzeit wird Eigenkapital stärken

Die mit 0,5 % verzinste Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2022

und ist zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 29 Euro je Aktie in

insgesamt bis zu 2.068.965 Aktien der Gesellschaft bei Beträgen über 100.000

Euro jederzeit wandelbar, bei Beträgen unter 100.000 Euro vierteljährlich,

beginnend am 12. Mai 2021. Da sämtliche Teilschuldverschreibungen spätestens

zur Endfälligkeit in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden, stärkt die

Schaltbau Holding AG mit der Emission gleichzeitig ihre Eigenkapitalbasis.

Mit dem überwiegenden Teil (ca. 50-60 %) des Nettoemissionserlöses von rund

57,4 Mio. Euro wird der Neubau einer Produktion in Velden ("NExT Factory")

finanziert. Damit will die Gesellschaft ihre strategische Expansion in neue

Märkte wie New Energy, New Industry und E-Mobility vorantreiben.

Darüber hinaus sollen die Mittel für selektive kleinere Akquisitionen in den

Bereichen Schienenfahrzeuge und Schieneninfrastruktur genutzt werden, um das

Produktportfolio abzurunden und das profitable Wachstum in diesen

Geschäftsbereichen zu unterstützen (ca. 15-20 %). Des Weiteren will die

Gesellschaft Bankverbindlichkeiten tilgen, um die Nettoverschuldung weiter

zu reduzieren und damit die Flexibilität für strategische Investitionen zu

erhöhen (ca. 25-30 %).

Hohes Vertrauen von Bestandsaktionären und Investorengruppen in die

Strategie 2023

"Mit der vollständigen Platzierung haben sowohl unsere Bestandsaktionäre als

auch die Investorengruppen, mit denen wir Anfang März die

Vorabplatzierungsvereinbarung geschlossen haben, ihr Vertrauen in unsere

strategische Ausrichtung und unser Wachstumspotenzial ausgedrückt", so

Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG. "Wir wissen dieses Vertrauen

sehr zu schätzen. Eines unserer wichtigsten Ziele ist die Steigerung unserer

finanziellen Performance - das heißt auch, dass wir die jetzt eingeworbenen

Mittel sehr diszipliniert für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie

einsetzen werden."

Während der Bezugsfrist bis zum 16. April 2021 sind gut zwei Drittel des

Emissionsvolumens von Bestandsaktionären bezogen worden. Ein Drittel des

Emissionsvolumens (rund 33 %) wurde im Anschluss gemäß des Verteilschlüssels

der Vorabplatzierungsvereinbarung an die entsprechenden Investorengruppen

ausgegeben. Im Rahmen der Vorabplatzierungsvereinbarung wäre die Platzierung

von 100 % des Emissionsvolumens an diese Investorengruppen abgesichert

gewesen.

Einbeziehung in den Handel voraussichtlich am 26. April 2021

Die neuen Pflichtwandelanleihen DE000A3E5FV1 werden voraussichtlich ab dem

26. April 2021 in den Freiverkehr-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse

einbezogen.

Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem

Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den

international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die

Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der

Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS

entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen

für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.

Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf

Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber

für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New

Industry.

Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:

https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt:

Dr. Kai Holtmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

investor@schaltbau.de

