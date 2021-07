DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 untermauern profitablen Wachstumskurs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Schaltbau Holding":

Schaltbau Holding AG: Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 untermauern profitablen Wachstumskurs

Konzernumsatz +6 % auf 253,3 Mio. EUR, EBIT +42 % auf 13,6 Mio. EUR

Deutliche Steigerung der Profitabilität um 1,4 Prozentpunkte -

EBIT-Marge bei 5,4 %

Hohe Wachstumsdynamik beim Auftragseingang im Bereich New Energy / New

Industry

Erste Nominierung als Zulieferer im Bereich E-Mobility für

Nutzfahrzeuge

Prognose 2021 für Auftragseingang, Umsatz und EBIT-Marge bestätigt

München, 29. Juli 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] ist

mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2021 weiter auf profitablem

Wachstumskurs. Der Umsatz der Schaltbau Gruppe wuchs um 6 % auf 253,3 Mio. EUR

(6M 2020: 239,3 Mio. EUR), das EBIT um 42 % auf 13,6 Mio. EUR (6M 2020: 9,6 Mio.

EUR). Die im Rahmen der Strategie 2023 implementierten Maßnahmen zur

Steigerung der finanziellen Performance zeigen Wirkung: die EBIT-Marge stieg

um 1,4 Prozentpunkte auf 5,4 % (6M 2020: 4,0 %). Dabei konnte insbesondere

die Profitabilität der Bode signifikant um 3,2 Prozentpunkte auf nunmehr 3,4

% (6M 2020: 0,2 %) verbessert werden. Der Auftragseingang lag mit 279,5 Mio.

EUR (6M 2020: 270,4 Mio. EUR) etwa 3 % über der Vorjahresperiode, zog aber

insbesondere im 2. Quartal 2021 mit einem Plus von 12 % deutlich an. Die

Book-to-Bill Ratio ist mit 1,1 weiterhin sehr gesund. Hohe Dynamik gewinnt

die Nachfrage aus den wachstumsstarken Märkten New Energy / New Industry. Im

Bereich E-Mobility wurde die Schaltbau darüber hinaus als Zulieferer für

eine E-Nutzfahrzeugplattform eines führenden Herstellers mit

Produktionsstart ab 2023 nominiert. Der Vorstand bestätigt die Prognose für

das Geschäftsjahr 2021 mit einem Auftragseingang von 550-580 Mio. EUR, einem

Umsatz von 520-540 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von ca. 5 %.

"Wir setzen die Maßnahmen zur Steigerung der finanziellen Performance

konsequent um, die wir im Rahmen unserer Strategie 2023 definiert haben. Das

wirkt sich bereits jetzt positiv auf das Ergebnis im ersten Halbjahr aus",

so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. "Besonders deutlich

sind die Fortschritte bei der Steigerung der Profitabilität der BODE, dem

Ausbau des Servicegeschäfts im Kerngeschäft Rail und der Ausweitung unseres

Geschäfts auf die neuen, wachstumsstarken Märkte New Energy / New Industry

und E-Mobility. Die erste Nominierung als Zulieferer für die

E-Nutzfahrzeugplattform eines führenden Herstellers ist für uns ein Beleg

für die technologische Differenzierung unserer Produkte."

Rail: Pintsch mit starkem Auftragseingang - Bode mit deutlich verbesserter

Profitabilität

Während im Segment Pintsch (Bahninfrastruktur) der Umsatz mit 34,6 Mio. EUR

(6M 2020: 34,8 Mio. EUR) etwa auf Vorjahrsniveau lag und die üblichen

saisonalen Schwankungen zeigte, zog der Auftragseingang in diesem Segment

gegenüber der Vorjahresperiode deutlich an. Getrieben vor allem durch die

Nachfrage nach Bahnübergängen lag er bei 49,7 Mio. EUR - ein Plus von rund 18

% gegenüber der Vorjahresperiode (6M 2020: 42,2 Mio. EUR). Das EBIT lag bei

0,8 Mio. EUR (6M 2020: 2,1 Mio. EUR), die EBIT-Marge bei 2,4 % (6M 2020: 6,1 %).

Das EBIT der Vorjahresperiode war durch Einmaleffekte aus der Beendigung

eines Projektes positiv beeinflusst. Das Großprojekt Zwieseler Spinne, die

Ausrüstung eines ca. 50 km Streckennetzes mit digitaler

Stellwerkstechnologie bis zum Herbst 2023, liegt im Plan.

Im Segment Bode (Schienenfahrzeuge) lagen Auftragseingang mit 124,5 Mio. EUR

(6M 2020: 135,3 Mio. EUR) und Umsatz mit 121,4 Mio. EUR (124,7 Mio. EUR) leicht

unter Vorjahr. Hintergrund ist hier vor allem das Auslaufen der Produktion

für einen Bushersteller, während die Aufträge und Umsätze für

Zugeinstiegssysteme stabil blieben. Ein stark wachsendes Servicegeschäft mit

attraktiven Margen konnte die Umsatzrückgänge aus dem Bus- und

Automotive-Bereich bereits teilweise kompensieren und wirkte sich - neben

Produktivitätssteigerungen und einem schlankeren Overhead - zudem sehr

positiv auf die Profitabilität des Segments aus. Das EBIT stieg signifikant

auf 4,1 Mio. EUR (6M 2020: 0,2 Mio. EUR) und die EBIT-Marge verbesserte sich um

3,2 Prozentpunkte auf nunmehr 3,4 % (6M 2020: 0,2 %).

DC-Power: SBRS wächst mit Ladeinfrastruktur-Lösungen für E-Busse - Schaltbau

profitiert von starker Nachfrage aus dem Bereich New Energy / New Industry

Der Auftragseingang im Segment SBRS legte in den ersten sechs Monaten im

Vergleich zur Vorjahresperiode um 10,8 % auf 23,1 Mio. EUR zu (6M 2020: 20,9

Mio. EUR), der Umsatz stieg signifikant um knapp 77 % auf 20,8 Mio. EUR (6M

2020: 11,8 Mio. EUR). Der Auftragseingang und der Umsatz profitierte vor allem

von einer anhaltend hohen Nachfrage im Bereich E-Mobility (Charging) -

konkret von Schnell-Ladestationen für E-Busse. Das EBIT des Segments lag mit

1,3 Mio. EUR (6M 2020: 1,3 Mio. EUR) auf dem Niveau der Vorjahresperiode, die

EBIT-Marge lag aufgrund einer Projekt-Wertberichtigung im ersten Quartal zum

Halbjahr bei 6,0 % (6M 2020: 10,5 %).

Auch das Segment Schaltbau profitierte erheblich von einem anhaltend

dynamischen Wachstum in den Märkten New Energy / New Industry. Der

Auftragseingang verzeichnete ein Plus von 14 % auf 82,2 Mio. EUR (6M 2020:

72,1 Mio. EUR). Zum Anstieg des Auftragseingangs hat vor allem der Bereich New

Energy / New Industry mit einem Wachstum von 49 % im Vergleich zum Vorjahr

beigetragen. Der Umsatz stieg um 12,2 % auf 76,4 Mio. EUR (6M 2020: 68,1 Mio.

EUR). Auch hier stiegen die Umsätze aus New Energy / New Industry im Vergleich

zur Vorjahresperiode um starke 36 %. Das EBIT lag mit 12,7 Mio. EUR um 6,7 %

über der Vorjahresperiode (6M 2020: 11,9 %). Die EBIT-Marge blieb mit 16,4 %

(6M 2020: 17,3 %) auf hohem Niveau.

Der Bau der NExT Factory, mit der Schaltbau ihre Produktionskapazitäten

deutlich ausweiten will, verläuft planmäßig. Der Produktionsstart ist für

den Herbst 2022 vorgesehen. Ein erster Meilenstein wurde auch im Bereich

E-Mobility Automotive erreicht: Schaltbau wurde jetzt als Zulieferer für

eine E-Nutzfahrzeugplattform eines führenden Herstellers mit

Produktionsstart ab 2023 nominiert.

Wachstumsfinanzierung gesichert - Bilanzstruktur verbessert - Prognose

bestätigt

Die im ersten Halbjahr 2021 begebene Pflichtwandelanleihe im Volumen von 60

Mio. EUR, mit der im Wesentlichen der Bau der NExT Factory sowie kleinere

Akquisitionen zur Stärkung des Bahn-Kerngeschäfts finanziert werden sollen,

hat auch die Bilanzstruktur der Schaltbau Holding AG deutlich gestärkt. Die

Eigenkapitalquote lag zum Stichtag bei 38,0 % (31.12.2020: 22,0 %). Der

Verschuldungsgrad konnte auf 0,7 reduziert werden (31.12.2020: 1,9).

"Mit der gesicherten Wachstumsfinanzierung, der deutlich verbesserten

Profitabilität, einem starken operativen Cashflow und dem sehr dynamischen

Wachstum aus den neuen Märkten New Energy / New Industry setzen wir unseren

profitablen Wachstumskurs fort. Das ist für uns ein Beleg, dass wir mit der

Umsetzung der Strategie 2023 auf dem richtigen Weg sind", so Steffen Munz,

CFO der Schaltbau Holding AG. "Wir bestätigen erneut unsere Prognose für das

Gesamtjahr 2021."

Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem

Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den

international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die

Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der

Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS

entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen

für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.

Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf

Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber

für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und

E-Mobility.

Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:

https://schaltbaugroup.com/de

