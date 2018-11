DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler will Geschäftsstruktur in Großbritannien neu ausrichten (deutsch)

Schaeffler AG: Schaeffler will Geschäftsstruktur in Großbritannien neu ausrichten

Schaeffler AG: Schaeffler will Geschäftsstruktur in Großbritannien neu

ausrichten

06.11.2018 / 10:45

Schaeffler will Geschäftsstruktur in Großbritannien neu ausrichten

- Unternehmen hält an Standort Großbritannien fest, aber mit kleinerem

Produktionszuschnitt

- Umstrukturierungspläne basieren auf ökonomischen und strategischen

Notwendigkeiten

- Ungewissheit im Zusammenhang mit Brexit hat Analyse und Planungen

beschleunigt

HERZOGENAURACH/SHEFFIELD, UK, 6. November 2018. Der globale Automobil- und

Industriezulieferer Schaeffler, der weltweit mehr als 92.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, plant, seine Geschäftsstruktur

in Großbritannien im Rahmen seines Exzellenzprogramms "Agenda 4 plus One"

neu auszurichten. Das Programm beinhaltet eine

"Global-Footprint"-Initiative, mit der die strategische Zukunftsfähigkeit

und die Wirtschaftlichkeit sowie die langfristige Nachhaltigkeit aller

Schaeffler-Standorte weltweit untersucht werden. Im Rahmen dieser Initiative

hat der Vorstand beschlossen, seine Aktivitäten in Großbritannien neu zu

organisieren.

Das Unternehmen wird auch nach der vorgeschlagenen Umstrukturierung am

Standort Großbritannien festhalten, allerdings in reduzierter Form. Ein Teil

der Produktion wird in bestehende Produktionsstätten in anderen Ländern

verlagert. Die Implementierung der Umstrukturierungspläne wird bis zu zwei

Jahre dauern.

Die "Global-Footprint"-Analyse befasste sich damit, wie sich das Geschäft in

Großbritannien am besten aufstellen lässt. Dabei spielten mehrere Faktoren

eine Rolle, etwa die wirtschaftliche Lage, Angebot und Nachfrage und

Entscheidungen von Erstausrüstern. Auch die Tatsache, dass nur 15 Prozent

der von Schaeffler in Großbritannien produzierten Güter im Land verbleiben,

während der Großteil nach Kontinentaleuropa exportiert wird, wurde in der

Analyse berücksichtigt. Die Ungewissheit rund um den Brexit war einer von

mehreren Faktoren, die in die Marktanalyse zu Großbritannien einflossen.

Jürgen Ziegler, CEO der Region Europa, dazu: "Ein globales Unternehmen muss

die Marktverhältnisse regelmäßig analysieren und seine Präsenz in den

verschiedenen Regionen optimieren. Die vorgeschlagenen Maßnahmen für

Großbritannien spiegeln diese geschäftliche Realität wider. Nichtsdestotrotz

sind wir auch weiterhin bestrebt, dass bestimmte Aktivitäten weiterhin im

Vereinigten Königreich verbleiben. Das Land wird auch in Zukunft wichtig für

uns sein."

Schaeffler ist in Großbritannien bislang mit drei Werken in Plymouth (Barden

Corporation Ltd.), Llanelli und Sheffield sowie zwei Logistikzentren in

Hereford und Sutton Coldfield präsent. Die Gesamtzahl der an den britischen

Standorten beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt bei etwas

über 1.000. Der nach Umsätzen und Mitarbeiterzahl größte Standort in

Großbritannien, Sheffield, soll erhalten bleiben. Dort werden Kupplungen für

PKW und Traktoren montiert. Die beiden Logistikzentren in Sutton Coldfield

(Industrieprodukte) und Hereford (Automotive Aftermarket), die zirka 120

Kilometer voneinander entfernt liegen, sollen am Standort Hereford

zusammengelegt werden, wodurch Synergien erzeugt und Effizienzsteigerungen

erzielt werden können. Der Großteil der Angestellten aus Sutton Coldfield

wird zukünftig in angemieteten Büros in der Nähe von Sutton Coldfield

arbeiten können.

Es ist geplant, die Standorte Llanelli und Plymouth mittelfristig zu

schließen. Die dortige Produktion soll in andere Werke in Deutschland,

China, Südkorea und den USA verlagert werden. In Plymouth werden derzeit

primär Spindellager und Maschinenteile für die Industriesparte von

Schaeffler sowie Speziallager für die Luft- und Raumfahrt und die

Verteidigung hergestellt. In Llanelli werden mechanische Tassen und

Speziallager für die Sparte Automotive OEM sowie für ausgewählte

Industriekunden produziert.

Schaeffler beginnt jetzt die gesetzlich vorgeschriebene Konsultation mit

gewählten Arbeitnehmervertretern an den betroffenen Standorten.

Greig Littlefair, Managing Director von Schaeffler UK, sagte: "Wir werden

die Gespräche mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

transparent und fair führen. Außerdem werden wir weiterhin die Interessen

unserer Kunden wahren und dafür sorgen, dass sie von dieser Umstellung so

wenig wie möglich spüren."

Jürgen Ziegler ergänzte: "Die Umgestaltung unserer Präsenz in Großbritannien

dient dazu, uns effizienter aufzustellen, indem wir die Produktion teilweise

dorthin verlagern, wo unsere Produkte nachgefragt werden. Dies trägt zur

Umsetzung unseres Programms ,Agenda 4 plus One' bei. Der Brexit ist nicht

allein maßgeblich für unsere Entscheidung hinsichtlich des britischen

Markts. Allerdings wurde die Entscheidung dadurch beschleunigt, dass wir uns

in diesem Zusammenhang auf verschiedene, komplexe Szenarien vorbereiten

müssen."

___________________________________________________________________

Zu Schaeffler

Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und

Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und

ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der

Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe

und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von

Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen

entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2017

erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14

Milliarden Euro. Mit mehr als 92.000 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der

weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in

über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten,

Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften.

°