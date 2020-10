DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q3 2020 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q3 2020

06. Oktober 2020

Wohninvestmentmarkt Deutschland Q 3 2020

Von Krise keine Spur am Wohnungsmarkt - Zweithöchstes Transaktionsvolumen

zeichnet sich ab

* Transaktionsvolumen von 15,8 Mrd. Euro (+ 29 % ggü. Q1 - Q3 2019)

* Auf Unternehmensübernahmen entfallen 40 % des Volumens

* Öffentliche Hand nur noch für 4 % des Ankaufsvolumens verantwortlich

* Volumenrückgang im Umland der Top 7

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt zeigt sich bislang nahezu unbeeindruckt von

den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Dies ist nicht nur das Ergebnis u.

a. des ZIA-Herbstgutachtens, sondern spiegelt sich auf den ersten Blick auch

am Investmentmarkt für Wohnimmobilien wider (Transaktionen ab 50 Wohnungen).

In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres wechselten Wohnimmobilien

für etwa 15,8 Mrd. Euro den Eigentümer. Im Vergleich zum entsprechenden

Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg um 29 %. Auch das

Fünf-Jahres-Mittel wurde um 29 % übertroffen. Die Zahl der gehandelten

Einheiten belief sich in den vergangenen neun Monaten auf nahezu 125.000 und

lag damit um 39 % über dem Vorjahreswert. Maßgeblich verantwortlich hierfür

war allerdings das Auftaktquartal und dabei vor allem die Übernahme von

Adler Real Estate durch Ado Properties. In den beiden "Corona-Quartalen" Q2

und Q3 lagen die Volumina mit jeweils etwa 3,2 Mrd. Euro um 24 % bzw. 27 %

unter dem Quartalsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. "Dass die

Volumina in den vergangenen zwei Quartalen unterdurchschnittlich waren, ist

jedoch kein Ausdruck einer Zurückhaltung der Investoren. Die

Investorennachfrage nach Wohnimmobilien ist ungebrochen und nimmt sogar

spürbar zu. Limitierender Faktor bleibt das Angebot", konstatiert Karsten

Nemecek, Managing Director Corporate Finance - Valuation bei Savills

Germany.

Unternehmensübernahmen als Volumentreiber

Vor allem aufgrund der Übernahme von Adler Real Estate entfielen im

bisherigen Jahresverlauf fast 40 % des Transaktionsvolumens auf

Unternehmensübernahmen. Das ist der höchste Anteil seit dem Jahr 2015, als

unter anderem aufgrund der Übernahmen der Gagfah und der Südewo mehr als die

Hälfte des Transaktionsvolumens auf solche Transaktionen entfiel. "Die

voranschreitende Konsolidierung unter den Wohnimmobilien-AGs lässt immer

dominantere Akteure am Wohnungsmarkt entstehen. Dadurch werden potenzielle

Übernahmekandidaten aber zunehmend rar. Um das langfristige

Portfoliowachstum abzusichern, setzen viele Wohnimmobilien-AGs mittlerweile

auch auf den Neubau und übernehmen Projektentwickler und deren Pipeline",

erläutert Nemecek.

Öffentliche Hand zurückhaltender

Mit einem Ankaufsvolumen von etwa 628 Mio. Euro waren kommunale

Wohnungsunternehmen bzw. die Öffentliche Hand im bisherigen Jahresverlauf

spürbar weniger aktiv als im Vorjahr. Während im Jahr 2019 rund 13 % des

gesamten Transaktionsvolumens auf Käufe der öffentlichen Hand entfiel, waren

es in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres nur 4 %. Wie in den

Vorjahren auch, entfiel das Gros der Ankäufe der öffentlichen Hand auf

Berlin (etwa 76 %). "Der Ausbau der kommunalen Wohnungsbestände steht

vielerorts weiterhin auf der Agenda. Im Zuge der COVID-19-Pandemie werden

jedoch die Einnahmen der Kommunen sinken, so dass der finanzielle

Handlungsspielraum, etwa für die Ziehung von Vorkaufsrechten, kleiner werden

dürfte", erwartet Matti Schenk, Associate Research Germany bei Savills und

ergänzt: "Mittelfristig wird die öffentliche Hand als Käufer von

Wohnimmobilien vermutlich weniger aktiv sein".

Berlin bleibt gefragt. Trotz oder wegen Mietendeckel

Mit einem Transaktionsvolumen von über 2,6 Mrd. Euro war Berlin erneut der

mit Abstand umsatzstärkste Markt, nicht zuletzt aufgrund des Ankaufs von

etwa 3.900 Wohnungen durch den schwedischen Investor Heimstaden Bostad. Im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging das Transaktionsvolumen in der

Hauptstadt jedoch um 42 % zurück. "Weiterhin sorgt im Berliner Markt der

Mietendeckel für eine hohe Verunsicherung. Einige Investoren machen daher

vorerst einen Bogen um die Stadt", beobachtet Nemecek und gibt zu bedenken:

"Der geringere Bieterwettstreit bietet opportunistischen Akteuren allerdings

auch die Chance, jetzt in größerem Umfang in den Markt einzusteigen".

Im bisherigen Jahresverlauf verzeichneten zudem die Bundesländer

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen eine hohe

Investmentaktivität. Die insgesamt überschaubare Anzahl an

Portfolioverkäufen konzentrierte sich fast ausschließlich auf diese drei

Bundesländer, wo auch einige Pakete mit einer Einheitenzahl im vierstelligen

Bereich den Eigentümer wechselten.

Umland-Boom? Am Investmentmarkt bislang noch nicht

Auch wenn aufgrund der COVID-19-Pandemie bisher keine Auswirkungen auf die

Mieten oder Preise festzustellen sind, könnte die Pandemie mittelfristig zu

einigen räumlichen Verschiebungen der Nachfrage führen. "Durch die

Lockdown-Erfahrung und eine stärkere Homeoffice-Nutzung könnte die bereits

vor der Pandemie zu beobachtende Suburbanisierung einen zusätzlichen Schub

bekommen", glaubt Schenk und konkretisiert: "Vor allem gut angebundene

Umlandstandorte mit entsprechender Infrastrukturausstattung dürften stärker

in den Fokus rücken". Beim Blick auf das Transaktionsvolumen lässt sich im

bisherigen Jahresverlauf allerdings noch kein stärkeres Engagement der

Investoren erkennen. Das Transaktionsvolumen in den Umlandregionen der

Top-7-Städte belief sich in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres

auf 547 Mio. Euro und lag damit um 18 % unter dem Wert im Vorjahreszeitraum.

Ausblick: Zweithöchstes Volumen des letzten zehn Jahre

"Dass der deutsche Wohnungsmarkt sich bislang nahezu unbeeindruckt von der

Pandemie zeigt, untermauert den Status von Wohnimmobilien als sicherer

Anlagehafen, insbesondere in Deutschland", erklärt Nemecek und

prognostiziert: "Da die Nachfrage nach risikoarmen aber stabilen

Anlagemöglichkeiten so hoch ist wie selten zuvor, dürfte zukünftig noch mehr

Kapital nach Produkt im Markt suchen". Vorbehaltlich erneuter deutlicher

Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist es daher wahrscheinlich, dass

die Aktivität am Wohninvestmentmarkt perspektivisch wieder spürbar zunimmt.

Sehr wahrscheinlich wird das Vorjahrestransaktionsvolumen von 17,2 Mrd. Euro

in diesem Jahr deutlich übertroffen werden. Damit würde am Ende des

Krisenjahres 2020 das zweitumsatzstärkste Jahr aller Zeiten.

Alle Daten und Fakten auf unserer Homepage kostenlos zum Download in unserem

aktuellen Market in Minutes Investmentmarkt Deutschland

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 39.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit mehr als 300 Mitarbeitern in acht Büros an

den wichtigsten Immobilienstandorten präsent. Savills bietet seinen Kunden

heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

* Investment

* Agency

* Portfolio Investment & M&A Advisory

* Valuation

* Landlord Services

* Occupier Services

* Workplace Consulting

* Property Management

* Facility Management

* Research

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

