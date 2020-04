DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2020 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2020

06. April 2020

WOHNINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q1-2020

Adler-Übernahme sorgt für Rekordvolumen - Deutlich geringere Zahl an

Transaktionen zu erwarten

* Transaktionsvolumen von 8,3 Mrd. Euro (+ 168 % ggü. Q1-2019)

* Zahl der verkauften Wohnungen mehr als dreimal so hoch wie vor einem

Jahr (+ 318 % ggü. Q1-2019) - Übernahme von Adler Real Estate trug

maßgeblich dazu bei

* Wohnimmobilien-AGs kaufen Projektentwickler und sichern sich so die

Produkte von morgen

* Stabilität der Mieten im Vergleich zu anderen Nutzungsarten könnte

langfristig zu steigender Investorennachfrage führen

* deutlich geringeres Transaktionsvolumen für weiteren Jahresverlauf zu

erwarten

Am deutschen Wohninvestmentmarkt (Transaktionen ab 50 Wohnungen) wurden im

ersten Quartal des laufenden Jahres Immobilien für etwa 8,3 Mrd. Euro

gehandelt. Damit war es das zweitumsatzstärkste Quartal im bisherigen

Marktzyklus. Allerdings trug vor allem die Übernahme von Adler Real Estate

und ihrer mehr als 58.000 Wohnungen durch Ado Properties maßgeblich zu

diesem Rekordvolumen bei. Bedingt durch diesen Sondereffekt stieg das

rollierende Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate auf über 22,5 Mrd.

Euro an und lag somit um 30 % über dem Vorquartal. "Unter den großen

Wohnimmobilien-AGs hat sich die Konsolidierung weiter fortgesetzt.

Gelegenheiten für Übernahmen oder den Erwerb sehr großer Portfolios dürften

dadurch noch seltener werden", konstatiert Karsten Nemecek, Managing

Director Corporate Finance - Valuation bei Savills Germany und fügt hinzu:

"Stattdessen beobachten wir seit geraumer Zeit, dass die großen

Bestandshalter immer öfter Projektentwickler erwerben. Sie übernehmen somit

auch deren Pipeline und sichern sich so einen langfristigen Zufluss an neuen

Wohnungen". Beispiele für solche Käufe von Projektentwicklern sind die

Übernahme von Isaria Wohnbau durch Deutsche Wohnen und der Erwerb des

Entwickler Bien-Ries durch Vonovia.

Insgesamt wechselten in den ersten drei Monaten etwas mehr als 70.000

Wohnungen den Eigentümer und damit mehr als dreimal so viele wie im ersten

Quartal des vergangenen Jahres. Die Zahl der Transaktionen ging hingegen

seit Jahresanfang kontinuierlich zurück. In den letzten zwölf Monaten wurden

etwas mehr als 240 Transaktionen (ab 50 Wohnungen) erfasst. Dies waren rund

14 % weniger als vor einem Jahr. "Die COVID-19-Pandemie dürfte diesen Trend

erheblich beschleunigen und im kommenden Quartal zu deutlich weniger

Transaktionen führen", sagt Matti Schenk, Associate Research Germany bei

Savills und kommentiert: "Noch lassen sich die Effekte des Lock-Downs an den

Mietmärkten nur begrenzt messen, doch vor allem bei sehr hochpreisigen

Angeboten besteht ein Risiko von Mietabschlägen, da viele Nutzer

preissensibler als vor Ausbruch der Pandemie sein dürften. Vor allem

Verkaufsprozesse von hochwertigen Neubauten dürften daher in vielen Fällen

verschoben werden".

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Vermietungsmärkte hängen laut

Savills-Researcher Schenk vor allem von der Art und Dauer der

Beeinträchtigungen der Wirtschaft ab. "Viele Mietinteressenten dürften

angesichts der hohen Unsicherheit hinsichtlich Beschäftigung und

Einkommensperspektiven den geplanten Umzug in eine neue Mietwohnung erst

einmal verschieben, insbesondere wenn diese deutlich teurer wäre", so

Schenk. Ob die COVID-19-Pandemie zu langfristig sinkenden Mieten führt,

erscheint indes fraglich. In den meisten Städten sind die Leerstandsquoten

weiterhin extrem niedrig und zudem könnte der Neubau dieses Jahr deutlich

schwächer als erwartet ausfallen.

"Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die Wohnungsmärkte weniger stark

betroffen sein werden als die meisten anderen Nutzungsarten", glaubt Nemecek

und ergänzt: "Die vergleichsweise hohe Stabilität der Mieten könnte dazu

führen, dass institutionelle Investoren nach oder sogar schon während der

Krise den Wohnanteil in ihren Portfolios ausbauen möchten". "Perspektivisch

dürfte die Nachfrage am Investmentmarkt somit steigen, so dass sich

insbesondere bei Bestandsportfolios die Bieterprozesse intensivieren

könnten", schlussfolgert Nemecek.

Da während der intensiven Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die

Transaktionsaktivität zurückgehen dürfte, geht Savills in den kommenden

Monaten von einem deutlich niedrigeren Transaktionsvolumen aus. Bis zum

Jahresende rechnet Savills mit einem Volumen im niedrigen zweistelligen

Milliardenbereich.

