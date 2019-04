DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2019 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2019

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2019

04.04.2019 / 08:00

04. April 2019

Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1-2019

Transaktionen werden weniger und kleiner - Sehr starker Fokus auf die

Top-7-Städte

* Transaktionsvolumen von 2,7 Mrd. Euro (- 52 % ggü. Q1-2018)

* Preise im Zwölf-Monats-Trend um 12 % gestiegen

* Kommunale Wohnungsunternehmen als Käufer überdurchschnittlich aktiv

* - Auf deutsche Käufer entfielen 92 % des Transaktionsvolumens

Im ersten Quartal des laufenden Jahres summierte sich das

Transaktionsvolumen am deutschen Wohninvestmentmarkt (Transaktionen ab 50

Wohnungen) auf etwa 2,7 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 52 %

gegenüber dem letztjährigen Auftaktquartal. Ohne Berücksichtigung der

Buwog-Übernahme im März letzten Jahres wäre das Ergebnis des

Vorjahresquartals erneut erzielt worden. Über 62 % des Transaktionsvolumens

entfiel auf die Top-7-Städte und damit deutlich mehr als im Durchschnitt der

vergangenen fünf Jahre (40 %). "Investitionen in deutsche Mietwohnungen

gewinnen derzeit international an Attraktivität, so dass sich der

Bieterwettstreit um die zu erwerbenden Immobilien noch verstärken könnte",

beobachtet Karsten Nemecek, Managing Director Corporate Finance - Valuation

bei Savills Germany und erläutert: "Die weiterhin sehr guten

Fundamentaldaten, die hohe Marktliquidität sowie die hohe politische

Stabilität Deutschlands sorgen vor allem bei risikoaversen Anlegern wie

Pensionskassen und Versicherungen für eine hohe Nachfrage."

Insgesamt wechselten in den ersten drei Monaten etwa 13.000 Wohnungen den

Eigentümer und damit etwa 71 % weniger als im gleichen Zeitraum des

Vorjahres. Die Durchschnittspreise der gehandelten Wohnungen stiegen in den

letzten zwölf Monaten um 12 % auf zuletzt 137.100 Euro je Wohneinheit an.

"Die erneut gestiegenen Durchschnittspreise sind einerseits eine Folge des

starken Fokus auf die Top-7-Städte und des hohen Anteils von

Projektentwicklungskäufen. Andererseits spiegelt das Preisniveau auch die

unverändert vorhandenen Mietsteigerungserwartungen der Investoren wider",

berichtet Matti Schenk, Senior Consultant Research Germany bei Savills.

Bezogen auf das Transaktionsvolumen entfielen im ersten Quartal etwa 30 %

auf Ankäufe von Projektentwicklungen. Etwa die Hälfte des mit

Projektentwicklungen umgesetzten Volumens entfiel dabei auf die

Top-7-Städte. "In den Top-7-Städten werden mittlerweile deutlich mehr

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gebaut und genehmigt als noch vor ein paar

Jahren. Angesichts rekordniedriger Leerstände von zum Teil unter 0,5 % ist

eine deutliche Entspannung der Mietwohnungsmärkte noch nicht in Sicht",

berichtet Schenk und kommentiert: "Dies dürfte zum starken Investorenfokus

auf die großen Städte beitragen."

Die mit Abstand größte Transaktion im ersten Quartal war der Ankauf von über

2.900 Wohnungen von Akelius durch die Deutsche Wohnen für etwa 685 Mio.

Euro. Zweitgrößte Transaktion war mit circa 250 Mio. Euro der Ankauf von

1.800 Wohnungen im Berliner Kosmosviertel durch das landeseigene

Wohnungsunternehmen Stadt und Land. Die drittgrößte Transaktion fand

ebenfalls in Berlin statt und umfasste den Erwerb einer Projektentwicklung

am Charlottenburger Schloss durch das Versorgungswerk der Landesärztekammer

Hessen. Insgesamt stellte sich der Investmentmarkt jedoch vergleichsweise

kleinteilig dar. So hat sich der Trend zu weniger und kleineren

Transaktionen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres fortgesetzt.

In den letzten zwölf Monaten fanden etwa 12 % weniger Verkäufe statt als zum

gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Im Mittel umfasste eine Transaktion in

den letzten zwölf Monaten 373 Wohnungen - dies ist der niedrigste Wert seit

August 2011.

Am deutschen Wohninvestmentmarkt dominierten im Auftaktquartal einheimische

Käufer noch stärker als in den Vorjahren. Auf sie entfielen fast 92 % des

Transaktionsvolumen und damit noch mehr als im Durchschnitt der letzten fünf

Jahre (78 %). Ausländische Investoren zeigen zwar ein hohes Interesse am

deutschen Wohnungsmarkt, kommen bei direkten Investitionen aber offenbar

oftmals nicht zum Zuge. Auch auf Verkäuferseite dominierten deutsche Akteure

mit einem Anteil von 65 % am Transaktionsvolumen.

Beim Blick auf die Investoren war im ersten Quartal vor allem ein

überdurchschnittlich hoher Anteil von Käufen durch Wohnungsbaugesellschaften

auffällig. Insgesamt entfiel auf sie etwa 29 % des Transaktionsvolumens,

womit sie nach Immobilien-AGs die zweitaktivste Käufergruppe darstellten. Im

ersten Quartal erweiterten unter anderem die landeseigenen

Wohnungsbaugesellschaften Stadt und Land (Land Berlin), SAGA (Land Hamburg)

und die Nassauische Heimstätte (Land Hessen) ihre Bestände durch Ankäufe.

"Vielerorts ist aktuell die Vergrößerung kommunaler Wohnungsbestände ein

Ziel der politischen Entscheidungsträger", kommentiert Schenk und ergänzt:

"Um dieses Ziel zu erreichen, setzen einige kommunale Gesellschaften nicht

nur auf den Neubau von Wohnanlagen, sondern vergrößern ihren Bestand auch

durch den Erwerb von Bestandsimmobilien oder schlüsselfertigen

Projektentwicklungen."

Angesichts der hohen Investorennachfrage und des größeren Angebots an

Projektentwicklungen deutet vieles darauf hin, dass auch das Jahr 2019 von

einem überdurchschnittlich hohen Transaktionsvolumen geprägt sein wird. Mit

der Übernahme der BGP-Gruppe durch Fonds von ZBI und Union Investment

startet das zweite Quartal bereits mit einer der größten Wohnungstransaktion

der letzten Jahre. Bis Jahresende geht Savills von einem Transaktionsvolumen

leicht unter dem Niveau des Vorjahres aus.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

