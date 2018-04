DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2018 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2018

WOHNINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q1-2018

16. April 2018

WOHNINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q1-2018

Stärkster Jahresauftakt seit 2015 - Käufer von Projektentwicklungen gehen

verstärkt in Standorte außerhalb der A-Städte

* Transaktionsvolumen von 4,0 Mrd. Euro (+ 9 % ggü. Q1-2017)

* Anteil des Transaktionsvolumens in A-Städten geht zurück - sowohl im

Bestand als auch bei Projektentwicklungen

* Zahl der Transaktionen fiel binnen fünf Monaten um 11 %

* Preise dürften auch zukünftig auf hohem Niveau verbleiben

Der deutsche Wohninvestmentmarkt startete so dynamisch ins Jahr wie seit dem

Rekordjahr 2015 nicht mehr. Im ersten Quartal des laufenden Jahres summierte

sich das Transaktionsvolumen auf etwa 4,0 Mrd. Euro, womit das Ergebnis des

letztjährigen Auftaktquartals um 9 % übertroffen wurde. Der Anteil der

Top-7-Städte am Transaktionsvolumen betrug 36 % und lag damit deutlich unter

dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre von 48 %. "In etwa der Hälfte

aller deutschen Kreise und kreisfreien Städte dürften die Haushaltszahlen

bis zum Jahr 2030 weiter steigen und damit die Nachfrage nach Wohnraum",

erläutert Matti Schenk, Senior Consultant Research Germany bei Savills und

konkretisiert: "Es ist daher nur konsequent, dass Investoren auch Märkte

außerhalb der A-Städte verstärkt prüfen."

Die mit Abstand größte Transaktion in den ersten drei Monaten war die

Übernahme eines Anteils von 73,8 % an der Buwog durch Vonovia. Auf den

deutschen Portfolioteil entfällt ein Volumen von etwa 1,9 Mrd. Euro. Seit

dem Jahr 2015 gingen Wohnungspakete für etwa 24 Mrd. Euro an die großen

Wohnimmobilien-AGs. Sie stehen somit für etwa 43 % des gesamten

Transaktionsvolumens. Bei Bestandsimmobilien betrug ihr Anteil sogar 50 %.

"Die Wohnimmobilien-AGs stellen die aktivste Käufergruppe am deutschen

Wohnungsmarkt dar. Aufgrund der Übernahmen der letzten Jahre hat sich die

Anzahl dieser Investoren zwar reduziert, doch ihre Bestände wachsen und

sollen weiter ausgebaut werden", konstatiert Karsten Nemecek, Managing

Director Corporate Finance - Valuation bei Savills Germany, und merkt an:

"Im Zuge von Portfoliobereinigungen bringen die Wohnimmobilien-AGs

allerdings auch regelmäßig Portfolios an den Markt. Hierbei kommen oftmals

auch andere Investorengruppen zum Zuge."

Beim Erwerb von Projektentwicklungen stachen seit dem Jahr 2015 vor allem

die Käufergruppen Offene Spezialfonds sowie Versicherungen und

Pensionskassen hervor, auf die 53 % des Transaktionsvolumens entfielen. Im

ersten Quartal des laufenden Jahres entfielen auf den Erwerb von Objekten in

Bau oder Planung rund 21 % des Transaktionsvolumens. Damit lag ihr Anteil,

trotz der Buwog-Übernahme, deutlich über dem Durchschnitt der letzten fünf

Jahre von 16 %.

Über die Hälfte des in Projektentwicklungen umgesetzten Transaktionsvolumens

entfiel im ersten Quartal auf die A-Städte (54 %). Dieser Anteil lag damit

unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, in denen fast zwei Drittel

des Volumens auf diese Städte entfielen. "Der intensive und sogar weiter

zunehmende Bieterwettstreit um Wohnprojektentwicklungen führt auch in diesem

Teil des Marktes zu einer Ausweichbewegung in andere Standorte", kommentiert

Schenk und fügt hinzu: "Die durchschnittlichen Mieten im Erstbezug stiegen

in den Städten der Kategorien B, C, und D in den letzten fünf Jahren sogar

stärker als in den A-Städten. Daher dürften auch die guten Fundamentaldaten

für das stärkere Investoreninteresse verantwortlich sein."

Die Zahl der Transaktionen (gezählt werden nur Transaktionen mit min. 50

Wohnungen) ist seit Erreichen eines Höhepunkts im November 2017 rückläufig.

In den letzten zwölf Monaten wurden etwa 290 Transaktionen erfasst und damit

fast 11 % weniger als noch fünf Monate zuvor. Trotz der Angebotsknappheit

gingen die Durchschnittspreise im März leicht zurück, was jedoch vor allem

der Buwog-Übernahme geschuldet ist. Mit einem Durchschnittspreis von mehr

als 117.000 Euro je Wohnung (12 Monate rollierend) lag das Preisniveau Ende

März aber immer noch um 54 % über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

"Die hohe Investorennachfrage in Verbindung mit den exzellenten

Fundamentaldaten dürfte dafür sorgen, dass die Preise auch zukünftig auf

einem hohen Niveau verbleiben", prognostiziert Schenk. Beim

Transaktionsvolumen rechnet Savills bis Jahresende mit einem Wert von bis zu

15 Mrd. Euro.

Unser aktueller Marktüberblick Wohninvestmentmarkt Deutschland Q1 2018 steht

Ihnen kostenlos auf unserer Homepage www.savills.de zum Download zur

Verfügung.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

