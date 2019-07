DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland H1 2019 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland H1 2019

Wohninvestmentmarkt Deutschland H1 2019

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





WOHNINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND H1-2019

Investmentmarkt bleibt kleinteilig - Eintrübung des Investitionsklimas in

Berlin in Sicht?

* Transaktionsvolumen von 6,16 Mrd. Euro (- 36 % ggü. H1-2018)

* Zahl und Größe der Transaktionen weiterhin rückläufig

* Wohnungspakete gingen fast ausnahmslos an deutsche Käufer

* Käufe von Projektentwicklungen fanden vermehrt in kleineren Städten

statt

* Geplanter Mietendeckel könnte sich negativ auf das Investitionsklima in

Berlin auswirken

Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres summierte sich das

Transaktionsvolumen am deutschen Wohninvestmentmarkt (Transaktionen ab 50

Wohnungen) auf etwa 6,16 Mrd. Euro. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des

Vorjahres entspricht dies einem Rückgang um 36 %. "Das rückläufige

Transaktionsvolumen ist kein Zeichen einer geringeren Nachfrage, sondern

eine Folge des limitierten Angebots an größeren Portfolios", erklärt Karsten

Nemecek, Managing Director Corporate Finance - Valuation bei Savills Germany

und merkt an: "Viele Investoren wollen den Anteil von Wohnimmobilien in

ihren Portfolios sogar weiter erhöhen. Da größere Portfolios jedoch

Mangelware sind, müssen sie sich entweder mit mittelgroßen Wohnungspaketen

oder dem Kauf von Projektentwicklungen zufrieden geben."

In den ersten sechs Monaten wechselten circa 43.800 Wohnungen den Eigentümer

und damit etwa 46 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser

Rückgang kann zum Teil auch auf die Buwog-Übernahme im März 2018

zurückgeführt werden, die für ein außerordentlich hohes Volumen sorgte. Es

wurden insgesamt 165 Transaktionen (ab 50 Wohnungen) erfasst und damit 18 %

weniger als im ersten Halbjahr des Jahres 2018. In den letzten zwölf Monaten

fanden damit lediglich 238 Verkäufe statt - der niedrigste Wert seit

September 2013. Im Durchschnitt beinhalteten die Transaktionen in den

letzten zwölf Monaten 399 Wohnungen. Dies war der drittniedrigste Wert im

laufenden Marktzyklus.

Im Hinblick auf die regionale Verteilung der Investmentaktivität stachen im

ersten Halbjahr vor allem die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und

Schleswig-Holstein hervor auf die 22 % bzw. nahezu 13 % aller gehandelten

Wohnungen entfielen. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre lag dieser

Anteil bei rund 20 % bzw. 8 %. Mit etwa 10.300 Wohnungen (25 % aller

gehandelten Wohnungen) war Berlin im ersten Halbjahr allerdings erneut der

Krösus unter den Bundesländern.

Gemessen am Transaktionsvolumen blieb der institutionelle

Wohninvestmentmarkt jedoch stark auf die sieben A-Städte fokussiert. So

flossen seit Jahresbeginn etwa 52 % der Investitionen bzw. rund 3,2 Mrd.

Euro in diese Städte. Mit einem Transaktionsvolumen von über 1,8 Mrd. Euro,

was etwa 30 % des Gesamtvolumens entspricht, markierte Berlin auch hier den

mit Abstand gefragtesten Standort für Wohninvestments. "Die hohe

wirtschaftliche Dynamik und die weiterhin vorhandene internationale

Anziehungskraft der Hauptstadt dürften auch zukünftig für einen angespannten

Wohnungsmarkt sorgen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der nach

wie vor geringen Neubauaktivität. Aus diesem Grund haben Investoren weitere

Mietsteigerungspotenziale in ihre Investitionen eingepreist", erläutert

Matti Schenk, Senior Consultant Research Germany bei Savills und gibt zu

bedenken: "Der nun im Raum stehende Mietendeckel dürfte, unabhängig von der

Frage der verfassungsrechtlichen Gültigkeit, die Hebung dieser

Mietsteigerungspotenziale jedoch erheblich einschränken. Eine Phase

rechtlicher Unsicherheit und mithin eine Eintrübung des Investitionsklimas

am Berliner Wohninvestmentmarkt scheinen zum jetzigen Zeitpunkt in

greifbarer Nähe."

Die Durchschnittspreise der gehandelten Wohnungen lagen in den letzten zwölf

Monaten im Bestand bei nahezu 120.000 Euro, während für Projektentwicklungen

im Mittel etwa 289.000 Euro je Wohnung gezahlt wurden. Gegenüber dem

Vorjahreszeitpunkt stiegen die Durchschnittspreise der gehandelten

Bestandswohnungen um 21 % an, während die Preise von projektierten Wohnungen

stagnierten. "Die Stagnation der Durchschnittspreise bei

Projektentwicklungen ist eine Folge von vermehrten Käufen außerhalb der

A-Städte", berichtet Schenk und ergänzt: "Auch kleinere Städte weisen

oftmals angespannte Mietwohnungsmärkte auf, so dass dortige

Wohnungsneubauten interessante Investmentmöglichkeiten darstellen." Bezogen

auf das Transaktionsvolumen entfielen im ersten Halbjahr etwa 22 % auf

Ankäufe von Projektentwicklungen. Etwa 40 % der gehandelten projektierten

Wohnungen befanden sich in den A-Städten und damit deutlich weniger als im

Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (55 %). Hingegen befanden sich etwa

16 % der gehandelten projektierten Wohnungen in D-Städten - im Durchschnitt

der vergangenen fünf Jahre lag dieser Anteil bei weniger als 4 %.

Unter den Käufern fanden sich im ersten Halbjahr fast ausschließlich

deutsche Investoren. Auf sie entfielen circa 95 % des Transaktionsvolumens

und damit noch mehr als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (78 %).

"Ausländische Investoren zeigen zwar ein hohes Interesse am deutschen

Wohnungsmarkt, kommen bei direkten Investitionen aber oftmals nicht zum

Zuge", konstatiert Schenk und fügt hinzu: "Neben den ohnehin vergleichsweise

komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen, dürften die Diskussionen um

zusätzliche Regulierungen den Markteinstieg von Investoren, die mit dem

deutschen Wohnungsmarkt nicht vertraut sind, weiter erschweren."

Die Investorennachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland dürfte jedoch vor

allem von Seiten risikoaverser deutscher Investoren hoch bleiben. "Der

Wohnraumbedarf wird in vielen Regionen langfristig steigen, womit die

Aussicht auf langfristig niedrige Leerstände und kontinuierliche

Mieteinnahmen verbunden sind. Dies entspricht genau dem Suchprofil vieler

Langfristinvestoren", erklärt Nemecek. "Abzuwarten bleibt, ob bereits die

Diskussionen um den geplanten Mietendeckel in Berlin zu regionalen

Verschiebungen der Investmentaktivität führen und wie stark diese

ausfallen." Bis Jahresende geht Savills von einem Transaktionsvolumen unter

dem Niveau des Vorjahres aus.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

