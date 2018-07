DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland H1 2018 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland H1 2018

16. Juli 2018

WOHNINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND H1-2018

Transaktionsvolumen steigt weiter - Handelskonflikte könnten

Wohnungsmarktzyklus noch verlängern

Am deutschen Investmentmarkt für Wohnimmobilien wechselten in den ersten

sechs Monaten des laufenden Jahres Immobilien für etwa 8,8 Mrd. Euro den

Eigentümer.1 Das waren etwa 19 % mehr als im gleichen Zeitraum des

Vorjahres. Etwa 45 % des Volumens entfielen auf die Buwog-Übernahme durch

Vonovia und die Übernahme eines 70 %-Anteils an Brack Capital durch Adler

Real Estate. Insgesamt wechselten von Januar bis Ende Juni etwa 74.600

Wohnungen den Eigentümer und damit ebenfalls 19 % mehr als im

Vorjahreszeitraum. Für dieses Jahr geht Savills davon aus, dass das

Transaktionsvolumen auf etwa 15 Mrd. Euro steigt.

Wohnimmobilien als sicherer Hafen in Zeiten von Handelskonflikten

"Die Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien könnte aufgrund der sich

verschärfenden Handelskonflikte sogar noch steigen. Denn je höher die

konjunkturellen Risiken von den Kapitalmarktakteuren eingeschätzt werden,

desto stärker dürfte ihr Bedürfnis nach Kapitalanlagen sein, die Stabilität

versprechen", meint Matti Schenk, Senior Consultant Research Germany bei

Savills und konkretisiert: "Mit einer Investition in den deutschen

Wohnungsmarkt beteiligt man sich an einem relativ konjunkturunabhängigen

Binnenwert in einer der stärksten Volkswirtschaften der Welt". Die hohe

Krisenresistenz lässt sich mit Zahlen belegen: So sind die Wohnungsmieten im

Durchschnitt der 127 größten Immobilienmärkte seit 21 Jahren nicht mehr

gesunken, auch nicht in den Rezessionsjahren 2003 und 2009. Die Chancen auf

stabile und eventuell steigende Mieteinnahmen stehen auch zukünftig gut,

denn laut Prognosen wird in rund der Hälfte aller Kreise und kreisfreien

Städte Deutschlands die Zahl der Haushalte weiter wachsen. Damit dürfte eine

steigende Nachfrage nach Wohnungen einhergehen. "Ein Ende des Zyklus am

Wohninvestmentmarkt ist unseres Erachtens vorerst nicht in Sicht", fasst

Karsten Nemecek, Managing Director Corporate Finance - Valuation bei Savills

Germany, zusammen.

Markt wird kleinteiliger und die Konkurrenz größer

Die Kombination aus der relativ hohen Resilienz des Wohnungsmarktes und der

Aussicht auf langfristig stabile Mieterträge dürfte ein Grund sein, warum

die Investorenbasis zuletzt weiter anwuchs. So waren in den letzten zwölf

Monaten etwa 120 Käufer am Markt aktiv. Das waren 11 % mehr als zum gleichen

Stichtag vor einem Jahr. Diese Käufer treffen auf ein zunehmend

kleinteiligeres Angebot. So ging die durchschnittliche Zahl der

Wohneinheiten je Transaktion im Verlauf der letzten zwölf Monate um 15 %

zurück, trotz der beiden großvolumigen Übernahmen in diesem Jahr. "Da nur

wenige größere Wohnungspakete verkauft werden, führt für Investoren kaum ein

Weg am Ankauf mehrerer kleiner Bestände vorbei, wenn sie sich ein größeres

Portfolio aufbauen wollen", konstatiert Nemecek und fügt hinzu: "Zudem

spielen Projektentwicklungsankäufe eine immer größere Rolle. Diese stehen

vor allem im Fokus von Spezialfonds sowie Versicherungen und Pensionskassen,

bei denen jeweils etwa zwei Drittel des Ankaufsvolumens im 1. Halbjahr auf

Projekte entfielen".

Offenbach schlägt Frankfurt - Umlandstandorte als Hidden Champions

Im Hinblick auf die regionale Verteilung des Transaktionsvolumens fällt auf,

dass der Anteil des Umlands der sieben A-Städte deutlich angestiegen ist.

Auf diese Umlandregionen entfielen etwa 5,8 % des Transaktionsvolumens,

während es im Mittel der vergangenen fünf Jahre nur 3,2 % waren. "Die

Bevölkerung im Umland der A-Städte wächst teilweise stärker als in den

Städten selbst und gleiches gilt für die Angebotsmieten", berichtet Schenk.

So stiegen die Durchschnittsmieten für Bestandswohnungen zwischen dem Jahr

2012 und dem ersten Halbjahr 2018 in Offenbach um 29,6 % an, während es in

Frankfurt nur 17,4 % waren. Auch in anderen Umlandregionen lassen sich

solche Beispiele finden. So schlug Königs Wusterhausen Berlin in puncto

Mietanstieg knapp. Auch in Erding stiegen die Mieten seit 2012 geringfügig

stärker als in München selbst. Gleiches gilt für Norderstedt und Hamburg.

"Obwohl die Mieten in gut angebundenen Umlandgemeinden teilweise stärker

steigen als in den Kernstädten, sind sie zum Teil immer noch um bis zu einem

Drittel niedriger. Dies dürfte für weiteren Zuzug und weitere

Mietsteigerungen sorgen", meint Schenk.

1 alle Transaktionen mit mindestens 50 Wohnungen bzw. Wohneinheiten

Unser aktueller Marktüberblick Wohninvestmentmarkt Deutschland Q2 2018 steht

Ihnen auf unserer Homeapge www.savills.de kostenlos zum Download zur

Verfügung.

