DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-7-Bürovermietungsmärkte Q3 2020 (deutsch)

06. Oktober 2020

Auf der Suche nach Arbeitsplatzkonzepten der Zukunft stellen Büronutzer ihre

Anmietungsentscheidungen zurück

* Flächenumsatz auch im 3. Quartal weit unterdurchschnittlich

* Im großflächigen Segment besondere Zurückhaltung - außer bei der

öffentlichen Hand

* Spitzenmieten tendenziell stabil, Durchschnittsmieten mit leichtem

Rückgang

* Leerstand erstmals seit Jahren mit Anstieg, Untervermietungen nehmen zu

Angesichts der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheiten

blieb die Anmietungsaktivität an den großen deutschen Büromärkten auch im 3.

Quartal des laufenden Jahres gedämpft. Während der Flächenumsatz erneut sehr

gering ausfiel, zeigten sich die Mieten noch stabil. Allerdings stieg der

Leerstand erstmals seit vielen Jahren an und diese Entwicklung dürfte sich

in den kommenden Monaten sowohl aufgrund konjunktureller als auch

struktureller Entwicklungen fortsetzen. "Über allem steht derzeit die

Zukunft der Büroarbeit als beherrschendes Thema. Viele Unternehmen

überarbeiten ihre Arbeitsplatzkonzepte und entwickeln Richtlinien zum

flexiblen Arbeiten. Hier stehen viele noch am Anfang und entsprechend

zurückhaltend sind sie momentan mit Anmietungsentscheidungen. Die

konjunkturellen Unsicherheiten leisten ein Übriges. Wer keine neue

Bürofläche anmieten muss, macht das im aktuellen Umfeld auch nicht", erklärt

Panajotis Aspiotis, Managing Director und verantwortlich für Agency Germany

bei Savills, den geringen Flächenumsatz.

Flächenumsatz weit unterdurchschnittlich, vor allem im großflächigen Segment

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Der Flächenumsatz in den Top-7-Märkten

(Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart) summierte

sich in den Monaten Juli bis September auf knapp 600.000 m². Gegenüber dem

2. Quartal ist dies zwar ein geringfügiger Anstieg, aber dennoch nur gut die

Hälfte des durchschnittlichen Flächenumsatzes der letzten fünf Jahre. Für

die ersten drei Quartale steht in Summe ein Umsatz von ca. 1,88 Mio. m² zu

Buche. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um ein gutes Drittel.

Besonders auffällig ist das Ausbleiben großer Anmietungen. So ging die Zahl

der Anmietungen ab 10.000 m² um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr zurück,

wobei die meisten dieser Abschlüsse auf die öffentliche Hand entfielen. Zum

Vergleich: Im Größensegment kleiner 500 m² lag die Zahl der Abschlüsse im

bisherigen Jahresverlauf lediglich ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau.

"In vielen Städten haben öffentliche Einrichtungen in erheblichem Umfang zum

Flächenumsatz beigetragen. Da zudem die Miete in den meisten Fällen über dem

durchschnittlichen Mietniveau der jeweiligen Stadt lag, haben sie nicht nur

die Flächennachfrage, sondern auch das Mietniveau stabilisiert", berichtet

Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills.

Nominalmieten noch weitgehend stabil, Incentives nehmen aber zu

Trotz der teils hochpreisigen Anmietungen der öffentlichen Hand ging die

Durchschnittsmiete in der Mehrzahl der Märkte zurück. Im Durchschnitt über

alle sieben Märkte betrug das Minus 1,1 %. Uneinheitlicher ist das Bild bei

der Spitzenmiete. Diese stagnierte in den meisten Städten. Berlin und Köln

verzeichneten einen Rückgang, während in Frankfurt ein Anstieg beobachtet

werden konnte. In der Tendenz sind die Mieten in den zentralen Lagen noch

stabil, während die Eigentümer von Objekten in schlechteren Lagen ihre zu

Jahresbeginn avisierten Mieten nicht in jedem Fall durchsetzen können. Über

alle Lage- und Objektqualitäten hinweg steigt jedoch die Bereitschaft der

Vermieter Incentives zu gewähren. Diese kommen nicht nur vermehrt beim

Abschluss von Neuverträgen zum Einsatz, sondern auch bei der Verlängerung

bestehender Verträge. "Sowohl auf Vermieter- als auch auf Mieterseite

besteht derzeit eine ausgeprägte Bereitschaft zur Verlängerung bestehender

Verträge. Die Vermieter können auf diese Weise einem Flächenleerstand in

einer umsatzschwachen Marktphase vorbeugen und die Mieter sparen sich in

einer Zeit, in der viele von ihnen rückläufige Umsätze verzeichnen, die

Such- und Umzugskosten. Abhängig von den konkreten Rahmenbedingungen

gewähren Vermieter auch in diesen Fällen Incentives, um im Gegenzug eine

längere Vertragslaufzeit zu erreichen", berichtet Aspiotis.

Leerstand steigt leicht - Untervermietung gewinnt an Bedeutung

Eine ähnliche Entwicklung wie bei den Mieten lässt sich auch beim

Flächenangebot erkennen. Ein Blick auf die klassische Kennziffer - in diesem

Fall die Leerstandsrate - zeigt noch keine nennenswerte Marktveränderung.

Auf den zweiten Blick wird diese jedoch sichtbar. Während die Leerstandsrate

in den meisten Städten nur marginal anstieg, bereiten viele Nutzer eine

teilweise Untervermietung ihrer Büroflächen vor. "Eine steigende Zahl von

Unternehmen möchte zumindest temporär einen Teil ihrer Flächen

untervermieten, weil sie entweder konjunkturell einen geringeren Eigenbedarf

hat oder weil ein Großteil ihrer Mitarbeiter noch im Homeoffice arbeitet",

weiß Aspiotis.

Wandel der Büroarbeitswelt bleibt weit über 2020 hinaus beherrschendes Thema

Das steigende Flächenangebot wird sich in den kommenden Monaten auch auf die

Mietentwicklung auswirken. In welchem Maße, bleibt abzuwarten, aber

zumindest dürfte sich die Verhandlungsposition der Nutzer verbessern.

Generell bleiben Prognosen im derzeitigen Marktumfeld mit extrem hoher

Unsicherheit behaftet, selbst im Hinblick auf die Anmietungsaktivität. Für

das 4. Quartal zeichnet sich mit Blick auf die im Markt befindlichen Gesuche

zwar ein höherer Flächenumsatz als in den beiden Vorquartalen ab, allerdings

zeigt die Erfahrung der letzten Monate auch, dass sich die Nutzer bei ihren

Anmietentscheidungen sehr viel Zeit nehmen, weil sie ihren künftigen

Flächenbedarf sowohl quantitativ als auch qualitativ oft selbst noch nicht

verlässlich einschätzen können. Insofern bleibt die Zukunft der Büroarbeit

wohl auch weit über 2020 hinaus ein Thema, das die Marktakteure beschäftigt.

Alle Daten und Fakten auch auf unserer Homepage Market in Minutes

Top-7-Büromärkte Deutschland Oktober 2020

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 700 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 39.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 300 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

* Investment

* Agency

* Portfolio Investment & M&A Advisory

* Valuation

* Landlord Services

* Occupier Services

* Workplace Consulting

* Research

* Facility Management

* Property Management

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

