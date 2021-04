DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-6-Bürovermietungsmärkte Q1 2021 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-6-Bürovermietungsmärkte Q1 2021

09. April 2021

Top-6-Bürovermietungsmärkte Q1-2021

Mehr als ein Fünftel des Flächenumsatzes durch die öffentliche Hand -

Flächenfertigstellungsvolumen übertrifft Zehnjahresdurchschnitt um mehr als

50 %

* Leichter Rückgang im Flächenumsatz gegenüber dem Vorjahr um 3,0 %

* Leerstand steigt gegenüber Vorquartal um 30 Basispunkte auf 3,8 %,

Spitzenmieten sinken um 1,0 % auf 35,32 Euro pro m² pro Monat

* 1,6 Millionen m² Büroneubauvolumen bis 2022, 65 % Vorvermietungsquote

Die COVID-19-Pandemie bestimmt weiterhin die Aktivität auf den

Top-6-Büromärkten in Deutschland. Im Vergleich zu den Quartalen zuvor spürt

man jedoch, dass die Nutzer wieder mit mehr Zuversicht in die Zukunft

blicken, auch wenn weiterhin Unsicherheit bezüglich des räumlich flexiblen

Arbeitens besteht. Viele Schreibtischarbeiter können sich zwar vorstellen

einige Tage pro Woche Remote zu arbeiten, sie sehen aber auch, dass das Büro

ein wichtiger Baustein in ihrer Arbeitswelt bleiben wird. Zwar ist der

Flächenumsatz in den Top-6-Büromärkten gegenüber dem Vorjahresquartal mit

653.500 m² leicht um 3,0 % zurückgegangen, jedoch war das erste Quartal 2020

noch weitgehend von der vorpandemischen Realität geprägt. Ein vergleichbares

Quartal, zumindest hinsichtlich der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie,

war das zweite Quartal 2020. Gegenüber dieses Quartals wurde im ersten

Quartal 2021 rund 25 % mehr Bürofläche umgesetzt.

Öffentliche Hand bleibt weiterhin der dominante Akteur am Büromarkt

Die öffentliche Hand sorgt auch weiterhin für Stabilität am Büromarkt.

Insgesamt hat der öffentliche Sektor im ersten Quartal 2021 rund 136.000 m²

Bürofläche angemietet und zeichnet damit für rund ein Fünftel des

Flächenumsatzes verantwortlich. Besonders aktiv zeigte sich der öffentliche

Sektor in Köln. Hier machte die Nachfrage der öffentlichen Hand ca. 37 % des

gesamten Flächenumsatzes aus. Aber auch in Frankfurt am Main und Hamburg

betrug ihr Marktanteil rund 30 %. "Die öffentliche Hand profitiert derzeit

von ihrem Status als sicherer Mieter. Darüber hinaus ist sie ein Mieter der

sehr viele unterschiedliche Bedarfe abdeckt und daher auch bereit ist in

vielfältigen Lagen und Qualitäten anzumieten. Das macht sie derzeit beliebt

bei Vermietern", erklärt Panajotis Aspiotis, Managing Director und

verantwortlich für die Agency Germany bei Savills. Insgesamt zeigt sich,

dass in den Städten, wo die öffentliche Hand überdurchschnittlich stark

angemietet hat, auch der Flächenumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal

zugelegt hat. Dabei verzeichnete den stärksten Anstieg Köln mit einem Plus

in Höhe von 127 %. Die Mieten blieben in den Top-6-Büromärkten weitestgehend

stabil. Lediglich in Berlin gaben die Spitzen- und Medianmiete* leicht nach.

Über alle Top-6-Büromärkte sank die Spitzenmiete gegenüber dem Vorquartal um

0,8 % auf 35,40 Euro pro m² pro Monat. Die Medianmiete* hingegen stieg um

1,9 % auf 17,71 Euro pro m² pro Monat.

Neubauprojekte aufgrund ihrer Flexibilität gefragt bei Nutzern

Die Leerstandsquote liegt im Durchschnitt der Top-6-Büromärkte derzeit bei

3,8 %. Gegenüber dem Vorquartal ist sie um 30 Basispunkte und gegenüber dem

Vorjahresquartal um 63 Basispunkte gestiegen. Den stärksten Anstieg mit 60

Basispunkten verzeichnete München. Köln ist die einzige Top-6-Stadt, in der

der Leerstand gesunken ist. Ein Grund für den gestiegenen Leerstand ist das

hohe Projektfertigstellungsvolumen. So wurden in 2020 1,75 Millionen m²

Bürofläche fertiggestellt. Das sind rund 75 % mehr als im Durchschnitt der

letzten zehn Jahre. Das zeigt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

im Bausektor nur wenig spürbar waren, während die Nachfrage am Büromarkt

aufgrund der Kontaktbeschränkungen und der unsicheren wirtschaftlichen Lage

in den letzten Quartalen vergleichsweise niedrig war. Das wird auch für

dieses Jahr der Fall sein. Voraussichtlich wird der Flächenumsatz in 2021

unterhalb des Durchschnitts der Jahre 2015 bis 2019 (3,6 Millionen m²)

liegen. Demgegenüber wird das Flächenfertigstellungsvolumen mit 1,6

Millionen m² weit überdurchschnittlich ausfallen (Durchschnitt 2015-2019:

0,9 Millionen m²). Davon sind derzeit bereits rund 65 % vorvermietet. Jedoch

bedeutet dies nicht, dass der Leerstand in Neubauprojekten steigen wird.

"Neubauprojekte mit moderner Ausstattung sind weiterhin gefragt.

Insbesondere aufgrund der derzeitigen Unsicherheit, hinsichtlich des

zukünftigen Flächenbedarfs, achten Nutzer derzeit stark auf Qualität und

Flexibilität der Gestaltungsmöglichkeiten. Dafür sind sie auch bereit

Spitzenpreise zu bezahlen", weiß Aspiotis.

Voraussichtlich steigende Vermietungsaktivität im weiteren Jahresverlauf

Derzeit kann beobachtet werden, dass sich der Büromarkt auf dem aktuell

erreichten Niveau stabilisiert. Für den weiteren Jahresverlauf könnte es

aber zu einem Aufholprozess kommen. Viele Unternehmen haben im letzten Jahr

aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage Anmietungsentscheidungen

vorerst gestoppt und ihren Expansionskurs unterbrochen. "Mit mehr Klarheit

über den weiteren Pandemieverlauf werden diese Unternehmen jedoch wieder

aktiver und für mehr Nachfrage am Büromarkt sorgen. Insbesondere weil sich

die Nutzer bewusst sind, dass ein zukünftiger Arbeitsplatz sowohl den

Anforderungen eines klassischen Büroarbeitsplatzes als auch denen von Remote

Working gerecht werden muss", erklärt Dr. Martin Kern, Senior Consultant

Research bei Savills. "Weil die Unternehmen für ihre Planungen jedoch

Vorlaufzeit benötigen, gehen wir erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 von

einem merklichen Anstieg der Vermietungsaktivität aus", ergänzt Aspiotis.

*Die Medianmiete ist der mittlere Mietpreis aller Vermietungstransaktionen.

Damit liegen 50 % aller Vermietungen über und 50 % unter der Medianmiete.

Die Größe der jeweils angemieteten Flächen fällt bei der Berechnung der

Medianmiete nicht ins Gewicht.

Alle Daten und Fakten zu den Top-6-Büromärkten Deutschland können Sie auf

unserer Homepage unter www.savills.de/research auch in unserem aktuellen

Market in Minutes Top-6-Büromärkte downloaden und nachlesen.

