DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH:Top-6-Bürovermietungsmärkte Deutschland Q1 2018 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH:Top-6-Bürovermietungsmärkte Deutschland Q1 2018

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e):

Anleihe/Research Update

Savills Immobilien Beratungs-GmbH:Top-6-Bürovermietungsmärkte Deutschland Q1

2018

06.04.2018 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

06. April 2018

Bürovermietungsmarkt Deutschland Q1-2018

Leerstandsquote fällt unter die Marke von 5 % - Entlastung durch höheres

Neubauvolumen frühestens ab 2019 erwartet

* Spitzen- und Durchschnittsmiete steigen ggü. Vorquartal um 0,7 % bzw.

2,1 %

* Flächenumsatz der Top-6-Büromärkte mit 817.000 m² 6 % unter dem

Vorjahresniveau

* Unterdurchschnittliches Flächenfertigstellungsvolumen von rund 840.000

m² - deutlicher Anstieg auf 1,3 bzw. 1,5 Mio. m² in 2019 und 2020

erwartet

* Mietpreiswachstum wird sich auch im Jahr 2018 weiter fortsetzen

Die anhaltende Flächenknappheit bleibt das bestimmende Thema an den sechs

großen deutschen Bürovermietungsmärkten. "Die Fundamentaldaten sind

weiterhin gut und daher erwarten wir auch für den weiteren Jahresverlauf

eine anhaltend hohe Dynamik an den großen deutschen Bürovermietungsmärkten",

erläutert Marcus Mornhart, Managing Director und Head of Agency Germany bei

Savills.

Die Leerstandsquote ist mit Ausnahme Hamburgs (stabil bei 5,0 %) in allen

Märkten gegenüber dem Vorquartal um Werte zwischen 10 Basispunkten (Berlin)

und 30 Basispunkten (Köln und München) gesunken. Im Durchschnitt der

Top-6-Märkte liegt die Leerstandsquote nun erstmals seit mehr als 15 Jahren

unter der Schwelle von 5 %. In Summe entspricht dies rund 3,6 Mio. m²

Bürofläche. In den meisten Märkten steht nur geringfügig mehr Fläche leer

als in einem Jahr durchschnittlich dort umgesetzt wird. In Berlin ist dieses

Verhältnis mit einem Wert von 0,4 am geringsten.

"Besonders ausgeprägt ist die Flächenknappheit in den Zentren der Städte.

Mieter, die dort bereits ansässig sind, versuchen ihre Mietverträge auch um

den Preis einer höheren Miete zu verlängern. Denn im Wettbewerb um

qualifizierte Mitarbeiter wird dieser Standortvorteil immer wichtiger",

berichtet Mornhart. Darauf deutet die Entwicklung des Flächenumsatzanteils

der zentralen Teilmärkte hin. Dieser hat sich in den vergangenen fünf Jahren

sukzessive von 29 % in 2013 auf aktuell noch 20 % im ersten Quartal 2018

verringert.

Die zunehmende Knappheit lässt die Mieten weiter steigen. So stieg die

Durchschnittsmiete in den letzten drei Monaten in allen Märkten mit Ausnahme

Frankfurts an - am deutlichsten mit einem Plus von 7,3 % auf 20,50 Euro/m²

in Berlin. In der Spitze stiegen die Mieten in Berlin und München auf 32,80

Euro/m² bzw. 35,75 Euro/m². "Dieses Mietpreiswachstum dürfte sich vorerst

fortsetzen, jedoch mit niedrigeren Wachstumsraten als in den vergangenen

Jahren", prognostiziert Matthias Pink, Director und Head of Research bei

Savills und begründet dies wie folgt: "Die Büroflächennachfrage wird zwar

weiter steigen, aber höchstwahrscheinlich nicht im selben Maße wie in den

letzten Jahren. Gleichzeitig nimmt die Projektentwicklungsaktivität zu, es

kommt also absehbar mehr Flächenangebot an den Markt."

Besonders kräftig fällt das Angebotswachstum in Berlin und München aus. Nur

in diesen beiden Städten kommt bereits 2018 mehr Fläche an den Markt als im

Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Insgesamt summiert sich das

Fertigstellungsvolumen für dieses Jahr in den Top 6 auf 840.000 m² und damit

weniger Fläche als im 10-Jahres-Durchschnitt (950.000 m²). Diese Flächen

sind zudem bereits zu mehr als zwei Dritteln (vor)vermietet. In 2019 und

2020 steigt das Volumen dann auf rund 1,3 bzw. 1,5 Mio. m² an. Gleichwohl

ist die Entwicklungsaktivität regional sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Während in Berlin eine signifikante Steigerung zu erwarten ist, erscheint

die Entwicklungsaktivität in den übrigen Märkten vor dem Hintergrund der

aktuellen Flächenknappheit eher moderat.

Der Flächenumsatz in den Top-6-Märkten fiel im ersten Quartal des Jahres mit

rund 817.000 m² etwas niedriger aus als im Vorjahreszeitraum (- 5,9 % ggü.

Q1 2017). Regional ist die Entwicklung jedoch recht unterschiedlich. Während

Berlin (+ 14 %) und Frankfurt (+ 11 %) Zuwächse verzeichneten, wurden in

Düsseldorf (- 29 %) und Hamburg (- 30 %) deutliche Rückgänge registriert.

Etwas weniger Flächenumsatz als im Vorjahresquartal wurde in Köln (- 4 %)

und München (- 8 %) erzielt.

Für das Gesamtjahr 2018 geht Savills von einem Flächenumsatz von 3,4 Mio. m²

aus, was einem Minus von etwa 10 % gegenüber dem Rekordergebnis des

Vorjahres bedeuten würde. "Die nächsten zwölf bis 18 Monate bestimmt das

Thema Flächenknappheit noch das Geschehen, anschließend dürfte sich die Lage

für Mieter wieder etwas entspannen", so Mornhart.

Unser aktueller Marktüberblick Top-6-Büromärkte Deutschland Q3 2018 steht

Ihnen kostenlos zum Download auf unserer Homepage www.savills.de zur

Verfügung.

---------------------------------------------------------------------------

06.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

671893 06.04.2018

°