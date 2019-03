DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Spotlight - Eigentümerstruktur am deutschen Wohnungsmarkt (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Spotlight - Eigentümerstruktur am deutschen Wohnungsmarkt

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e):

Immobilien/Research Update

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Spotlight - Eigentümerstruktur am

deutschen Wohnungsmarkt

07.03.2019 / 18:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

07. März 2019

SPOTLIGHT - EIGENTÜMERSTRUKTUR AM DEUTSCHEN WOHNUNGSMARKT

Wem gehören die Mietwohnungen in Deutschland? Mit dieser Frage setzt sich

Savills im neuen Spotlight auseinander. Neben regionalen Unterschieden bei

der Eigentümerstruktur an den Mietwohnungsmärkten werden die größten

Wohnungseigentümer Deutschlands vorgestellt und dem Berliner Markt wird ein

eigenes Kapitel gewidmet.

Deutschland, (nicht überall) ein Mietwohnungsland

Laut den Ergebnissen des Zensus, auf die Savills primär zurückgreift, werden

deutschlandweit rund 52 % aller Wohnungen zur Miete angeboten. Doch

Deutschland ist nicht überall ein Mietwohnungsland: Während in den

kreisfreien Städten rund 65 % aller Wohnungen zur Vermietung angeboten

werden, liegt der Anteil in den Landkreisen im Durchschnitt nur bei 40 %.

"In den saarländischen Landkreisen Merzig-Wadern und St. Wendel wird sogar

nur etwa jede vierte Wohnung vermietet", berichtet Matti Schenk, Senior

Consultant Research bei Savills, und fasst zusammen: "In über der Hälfte

aller deutschen Kreise dominiert selbstgenutztes Wohneigentum." Die höchsten

Mietwohnungsanteile finden sich vor allem in ostdeutschen Städten wie

Rostock und Potsdam, aber auch in den Metropolen Berlin, Frankfurt und

Hamburg.

Mietwohnungen gehören vor allem Privatpersonen

In Deutschland befinden sich die Mietwohnungen zu etwa zwei Dritteln im

Eigentum von Privatpersonen. Ein weiteres Fünftel des Mietwohnungsbestandes

gehört der Öffentlichen Hand und Genossenschaften. Auf privatwirtschaftliche

Unternehmen entfallen damit nur etwa 2,7 Mio. Mietwohnungen bzw. rund 13 %,

womit sie eine vergleichsweise geringe Bedeutung haben. Hierbei gibt es aber

deutliche regionale Unterschiede. "In 177 von 401 Landkreisen und

kreisfreien Städten befinden sich mindestens 80 % aller Mietwohnungen in

Gebäuden im Eigentum von Privatpersonen oder Eigentümergemeinschaften",

erläutert Schenk. Keine andere Eigentümergruppe kommt in einem Kreis auf

Marktanteile von mehr als 50 %, woran die starke Fragmentierung der

Eigentümerstruktur deutlich wird.

Privatwirtschaftliche Unternehmen: Häufig im Fokus, fast nirgends

dominierend

Immobilienfonds, Immobilien-AGs und ähnliche privatwirtschaftliche Akteure

stehen in der Diskussion um die vielerorts angespannten Wohnungsmärkte

oftmals im Fokus. Sie sind aber nur in 31 Kreisen Eigentümer von mehr als

einem Fünftel aller Mietwohnungen. "In 71 % aller Kreise kommen

privatwirtschaftliche Unternehmen nur auf einstellige Marktanteile",

analysiert Schenk. Privatwirtschaftliche Unternehmen konzentrieren sich

vornehmlich auf die kreisfreien Städte, in denen ihre Bestände im Mittel

rund 14,5 % aller Mietwohnungen umfassen. In den Landkreisen liegt ihr

mittlerer Marktanteil hingegen nur bei 6,6 %.

Sechs Cluster zur Bedeutung privatwirtschaftlicher Unternehmen

Um die Relevanz privatwirtschaftlicher Unternehmen in verschiedenen

Mietwohnungsmärkten zu messen, hat Savills sechs Cluster gebildet. Sie

reichen vom "Cluster 1 - Höchste Bedeutung" bis zum "Cluster 6 - Sehr

geringe Bedeutung".

Es zeigt sich, dass die Bedeutung privatwirtschaftlicher Unternehmen in

einigen wenigen Kreisen überdurchschnittlich hoch ist. Im aus 32 Kreisen

bestehenden "Cluster 1" kommen sie beispielsweise auf einen

durchschnittlichen Marktanteil von 24 %. Etwa 57 % aller in Deutschland

gelegenen Mietwohnungen dieser Eigentümergruppe liegen hier. Allein etwa

660.000 Wohnungen entfallen dabei auf die Städte Berlin, München und

Hamburg.

Vor allem in ländlichen Kreisen in Süddeutschland, Rheinland-Pfalz, Hessen

und im Saarland haben privatwirtschaftliche Unternehmen dagegen überwiegend

eine geringe Bedeutung. "Die Kreise, die eine geringe Präsenz

privatwirtschaftlicher Unternehmen aufweisen, dürften auch für interessierte

institutionelle Investoren nur wenige Anlageoptionen bei Bestandsimmobilien

bieten", meint Schenk und begründet: "Der Aufbau eines Portfolios über den

Erwerb von Wohnungen aus der Hand vieler Privatpersonen ist theoretisch zwar

möglich, in der Praxis jedoch recht kompliziert und mit hohen

Transaktionskosten verbunden. Theoretisch zählen auch die Bestände der

Öffentlichen Hand und von Wohnungsgenossenschaften zum investierbaren

Bestand in einem Kreis, allerdings ist die Verkaufsbereitschaft dieser

Eigentümer momentan überwiegend sehr gering oder gar nicht gegeben."

Die größten Wohnungseigentümer Deutschlands

Aus der kleinteiligen und regional sehr unterschiedlichen Eigentümerstruktur

am Mietwohnungsmarkt stechen allerdings einige wenige große Eigentümer

hervor. Laut Recherche von Savills verfügen deutschlandweit 25 Eigentümer

über Bestände von rund 30.000 Wohnungen oder mehr. "Zusammen gehören diesen

25 Eigentümern über 1,9 Mio. Mietwohnungen. Damit halten sie etwa 8 % bis 9

% aller Mietwohnungen in Deutschland", konstatiert Schenk. Unter den größten

Eigentümern befinden sich lediglich neun privatwirtschaftliche Unternehmen.

Allerdings gehören sieben dieser Privatunternehmen zu den zehn größten

Wohnungseigentümern in Deutschland.

Die Eigentümer der Berliner Mietwohnungen

Auch für den oftmals besonders im Fokus stehenden Berliner Wohnungsmarkt hat

Savills die Eigentümerstruktur untersucht. "Im Vergleich zum bundesdeutschen

Durchschnitt sind in der Hauptstadt überdurchschnittlich viele Mietwohnungen

in der Hand von professionellen Eigentümern", erklärt Schenk. So befindet

sich etwa jede sechste deutsche Mietwohnung im Eigentum privater Unternehmen

in Berlin. Doch auch die Bedeutung von Genossenschaften und insbesondere der

Öffentlichen Hand ist in Berlin überdurchschnittlich hoch. Insgesamt konnte

Savills 180 namentlich bekannten professionellen Eigentümern etwa 828.500

Mietwohnungen zuordnen. Das sind schätzungsweise 91 % jener Berliner

Mietwohnungen, die sich nicht in der Hand von Privatpersonen oder von

Eigentümergemeinschaften befinden. Hiervon entfallen 327.000 Wohnungen auf

die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Der derzeit größte

Wohnungseigentümer in Berlin ist jedoch die Deutsche Wohnen, die im Großraum

Berlin über etwa 115.000 Wohnungen verfügt. Zweitgrößter

privatwirtschaftlicher Akteur ist Vonovia mit circa 44.000 Wohnungen. Auf

den Rängen drei bis fünf der größten privaten Eigentümer kommen ADO

Properties, Covivio und Akelius.

Unseren aktuellen Spotlight Wohnungsmarkt Deutschland - März 2019 können Sie

hier online aufrufen oder kostenlos auf www.savills.de/research downloaden.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

---------------------------------------------------------------------------

07.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

785349 07.03.2019

°