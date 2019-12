DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: STUDENTISCHES WOHNEN IN DEUTSCHLAND - DER MARKT IM ÜBERBLICK (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: STUDENTISCHES WOHNEN IN DEUTSCHLAND - DER MARKT IM ÜBERBLICK

11. Dezember 2019

STUDENTISCHES WOHNEN IN DEUTSCHLAND - DER MARKT IM ÜBERBLICK

Der Markt für Studentisches Wohnen hat in den letzten zehn Jahren an Größe

gewonnen. In den dreißig größten Hochschulstädten gab es noch nie so viele

Studierende und Privatanbieter haben noch nie so viele Betten angeboten. In

dem Spotlight "Studentisches Wohnen Deutschland: Der Markt im Überblick"

analysiert Savills das bisher entstandene und noch geplante Angebot.

Außerdem hat Savills geschätzt, wie groß der investierbare Bestand ist und

in welchen Städten am meisten investiert werden kann. Auch die

Versorgungsquoten wurden beleuchtet.

Das Privatangebot wächst langsamer

Blickt man am Studentenwohnungsmarkt auf die Entwicklung des Angebots von

Privatanbietern, so kannte der Markt in den letzten Jahren nur eine

Richtung: Nach oben! Laut Savills haben Privatanbieter in den dreißig

größten deutschen Hochschulstädten (gemessen an der Zahl der Studierenden)

seit dem Jahr 2010 über 45.000 Betten gebaut und ihr Angebot somit mehr als

vervierfacht. Mitte des Jahres 2019 verfügten die Privatanbieter über etwa

51.500 Betten und stellten über ein Viertel des Gesamtangebots.

"Die Neubautätigkeit privater Anbieter hat in den Jahren 2017 und 2018 neue

Höchststände erreicht. Allein in diesen zwei Jahren kamen in Summe rund

14.600 neue Wohnplätze an den Markt. Für das Jahr 2020 kündigt sich die

Fertigstellung von über 8.700 Plätzen an", berichtet Matti Schenk, Senior

Consultant Research bei Savills und fügt hinzu: "In den beiden

darauffolgenden Jahren zeichnet sich allerdings eine deutlich niedrigere

Zahl an Fertigstellungen ab". "Der Markt dürfte somit bald in eine Phase des

langsameren Wachstums übergehen", meint Schenk.

In einigen Städten ist die Neubau-Pipeline größer als der Bestand

Während der Markt zukünftig wohl langsamer wachsen wird, fängt in einigen

Städten die Bautätigkeit jetzt erst richtig an. Stellt man die geplanten

Betten dem bisher geschaffenen Privatangebot gegenüber, so wird das Angebot

am stärksten in Dortmund, Düsseldorf und Hannover wachsen. In Dortmund

werden Privatanbieter bis Ende 2022 voraussichtlich etwa 1.550 neue Betten

schaffen - damit steigt das Privatangebot um mehr als das Neunfache.

"Die hohe Neubauaktivität in Städten wie Dortmund oder Hannover zeigt, dass

Privatanbieter ihr Engagement stärker auch auf Städte außerhalb der großen

Metropolen ausweiten", erklärt Michael Gail, Director und Teamleader

Investment Munich bei Savills. "Angesichts von teilweise mehr als 50.000

Studierenden handelt es sich hierbei allerdings auch um bedeutende Standorte

in der deutschen Hochschullandschaft", gibt Gail zu bedenken.

Im Mietsegment unter 450 Euro geschieht wenig

Bislang entfällt der Bestand der Privatanbieter zu etwa gleichen Teilen auf

Angebote zu All-In-Mieten von mehr als 500 Euro im Monat und Bett und

solchen, die maximal 500 Euro kosten. Gut ein Viertel (26 %) des

Privatbestands kostet mehr als 600 Euro im Monat.

Bei den in Bau und Planung befindlichen Betten schätzt Savills, dass etwa

zwei Drittel aller Betten zu All-In-Mieten von mehr als 500 Euro im Monat

angeboten werden. Nur 19 % der geplanten Betten werden wahrscheinlich 450

Euro oder weniger kosten. "Angesichts steigender Bau- und Grundstückskosten

erscheint es unwahrscheinlich, dass zukünftig mehr Privatangebot zu

niedrigeren Mieten entsteht. Auch der anhaltende Fokus auf Einzelapartments

steht dem entgegen", konstatiert Schenk.

Marktvolumen von knapp neun Milliarden Euro, doch nicht alles ist für

institutionelle Investoren zugänglich

Mit dem Wachstum des Privatbestands ist der Markt für Studentisches Wohnen

in den letzten Jahren auch für immer mehr Immobilieninvestoren interessant

geworden. Um abschätzen zu können, wieviel Kapital sich in

Studentenwohnanlagen investieren lässt, hat Savills die Größe und Struktur

des investierbaren Bestands näher beleuchtet.

"Nach unserer Schätzung haben alle bestehenden und in Bau und Planung

befindlichen privaten Studentenwohnanlagen in den Top-30-Städten ein

Marktvolumen von etwa 8,7 Mrd. Euro. Der Bestand dürfte rund 5,9 Mrd. Euro

wert sein", erläutert Gail und schränkt ein: "Allerdings entfallen hiervon

etwa 2,1 Mrd. Euro auf Objekte, die sich im Teileigentum befinden. Diese

scheiden für institutionelle Investoren in der Regel als Kaufoption aus.

Das Volumen von Bestandsobjekten im Globaleigentum beläuft sich laut Savills

auf etwa 3,6 Mrd. Euro. Hiervon entfallen 57 % auf Objekte mit einem

Betreiber. "Das Volumen pro Wohnplatz ist bei Betreiberimmobilien im

Durchschnitt um 41 % höher als bei Objekten ohne Betreiber", sagt Schenk und

fügt hinzu: "Zum einen konzentrieren sich Betreiber auf die großen und in

der Regel teureren Universitätsstädte und zum anderen liegen ihre Objekte in

der Regel in besseren Lagen". Während bei den Betreiberimmobilien rund 45 %

des Bestands in überdurchschnittlich attraktiven Wohnlagen liegen, sind es

bei Immobilien ohne Betreiber nur rund 31 % (jeweils nur Objekte im

Globaleigentum).

Die in Bau und Planung befindlichen Immobilien haben laut Savills in Summe

ein Volumen von etwa 2,8 Mrd. Euro. Die Mehrzahl dieser Objekte dürfte für

einen Globalverkauf vorgesehen sein. Damit beläuft sich der für

institutionelle Investoren relevante Markt auf schätzungsweise 6,4 Mrd.

Euro.

Studierendenzahlen steigen langsamer

Die Fundamentaldaten am Studentenwohnungsmarkt sind aus Eigentümersicht

weiterhin positiv. So dürfte die Nachfrage nach studentischem Wohnraum so

hoch sein wie noch nie. Im Wintersemester 2018/19 gab es in den

Top-30-Städten etwa 1,6 Mio. Studierende. Dies waren 0,8 % mehr als ein Jahr

zuvor. "Die Studierendenzahlen wuchsen zuletzt jedoch deutlich langsamer als

in den vorherigen fünf Jahren. Mittlerweile wird das Wachstum fast

ausschließlich von ausländischen Studierenden getragen", berichtet Schenk.

Die niedrigsten Versorgungsquoten gibt es u. a. in Düsseldorf und Köln

Obwohl die Studierendenzahlen langsamer wachsen und das Angebot zunimmt,

steigt die Versorgungsquote im Durchschnitt der Top-30-Städte wahrscheinlich

nur gering an. Stellt man den Bestand aller Anbieter Studentischen Wohnens,

das heißt der privaten sowie gemeinnützigen und sonstigen Anbieter, der

aktuellen Studierendenzahl gegenüber, so beträgt die Versorgungsquote in den

Top-30-Städten derzeit 11,9 %. Nach Vollendung der Pipeline dürfte diese

perspektivisch auf 14,0 % ansteigen. Die höchsten Versorgungsquoten erwartet

Savills mittelfristig in Heidelberg (23 %), Mainz und Stuttgart (jeweils 21

%). Am geringsten dürfte die Versorgung voraussichtlich in Kassel (6 %),

Düsseldorf und Köln (jeweils ca. 8 %) bleiben.

"Auch im Preissegment ab 450 Euro All-In-Miete dürfte die rechnerische

Versorgungsquote im Durchschnitt der Top-30-Städte mittelfristig nur circa

11 % betragen", berichtet Schenk. "Allerdings nehmen wir an, dass die

Versorgung in diesem Preissegment in Leipzig, Mainz und Dresden auf

mindestens 20 % ansteigt", so Schenk.

In 14 Städten wird die geschätzte Versorgungsquote im Preissegment ab 450

Euro All-In-Miete dagegen auch nach Vollendung der Pipeline weniger als 10 %

betragen. Hierzu zählen Städte wie Bonn, Düsseldorf, Köln, Münster und

Stuttgart. "Die Angebotslücke in diesen Städten erscheint auf den ersten

Blick somit relativ groß", analysiert Schenk.

Die vollständige Publikation Spotlight Studentisches Wohnen - Dezember 2019

finden Sie kostenlos zum Download auf unserer Homepage unter

savills.de/research.

