DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q3 2019 (deutsch)

Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q3 2019

Marktbelebung zum Jahresende erwartet

* Erfreuliche Stabilität beim Transaktionsvolumen: 9,93 Mrd. Euro (-2 %

ggü. Q3-2018) in den ersten neun Monaten

* Spitzenrendite: steigend bei Shopping Centern, stabil bei

Fachmarktzenten und sinkend für Geschäftshäuser

* zunehmende Transaktionsaktivität in Q4 durch erhöhten Anlagedruck

erwartet

Am deutschen Handelsinvestmentmarkt wurden im dritten Quartal des Jahres

Immobilien für rund 3,5 Mrd. Euro gehandelt. Einen bedeutenden Anteil an

diesem Transaktionsvolumen hatten insbesondere zwei große Deals: der Verkauf

des Millennium Portfolios von Generali an Commerz Real, in welchem u. a.

auch elf Trophy Geschäftshäuser enthalten sind sowie die 5 % Beteiligung der

Madison International Realty an der Signa Prime Selection AG.

Insgesamt belief sich das Transaktionsvolumen mit deutschen

Handelsimmobilien in den ersten neun Monaten 2019 auf rund 9,93 Mrd. Euro -

im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht dieses Ergebnis einem Rückgang

von 2 %. Mit einem Gesamtgewerbetransaktionsvolumen von rund 23 % sind

Handelsimmobilien hinter Büroobjekten die bedeutendste Assetklasse am

deutschen Investmentmarkt. Geschäftshäuser waren mit einem Volumen von 3,5

Mrd. Euro das stärkste Segment (36 %) im bisherigen Jahresverlauf, gefolgt

von Warenhäusern mit knapp 2 Mrd. Euro (20 %). Fachmarktzentren und Shopping

Center sind mit jeweils 1,46 Mrd. Euro nahezu gleichauf (jeweils 15 %).

Sonstige Einzelhandelsformate, zu denen unter anderem Supermärkte,

Discounter und Baumärkte zählen, waren ebenfalls für 15 % des Volumens

verantwortlich (1,49 Mrd. Euro).

Im Fokus der Investoren standen bei den Transaktionen insbesondere

A-Standorte, auf die allein ein Volumen von 3,64 Mrd. Euro entfiel - im

Vergleich zu den letzten zehn Jahren stellt dies das zweithöchste

Investitionsvolumen innerhalb der ersten neun Monate dar und entspricht 48 %

des gesamten Handelsvolumens. "Für uns ist das starke Interesse an

A-Standorten ein Indiz dafür, dass die Investoren vor dem Hintergrund der

nur schwer zu prognostizierenden Rahmenbedingungen im Handel die Sicherheit

der großen Metropolen - insbesondere im HighStreet-Segment - zu schätzen

wissen", sagt Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Services

Germany bei Savills.

Während die Spritzenrendite für Geschäftshäuser in den vergangenen drei

Monaten um 10 Basispunkte auf 3,0 % fiel und sie für Fachmarktzentren (3,9

%) und Secondary Shopping Center (5,9 %) stabil blieb, stieg sie bei Prime

Shopping Centern hingegen um 10 Basispunkte auf aktuell 4,3 %. Insbesondere

Transaktionen von Shopping Centern im Jahresverlauf 2019 wie die Verkäufe

des Seidnitz Centers in Dresden, der Rathaus Galerie in Essen oder des

Allee-Centers in Berlin gelten als Indiz dafür, dass die Portfoliomanager

den Handel wieder besser verstehen. "Für eine zunehmende Belebung des

Marktes wünschen sich die Investoren eine weitere Anpassung der Renditen, da

aus ihrer Sicht die Risikoprämie aktuell noch nicht ausreicht.

Perspektivisch gehen wir deshalb von einem weiteren Renditeanstieg für

Einkaufszentren aus", sagt Jennifer Güleryüz, Senior Consultant Research

Germany bei Savills.

Zu den aktivsten Käufergruppen auf dem Handelsinvestmentmarkt gehörten in

den ersten neun Monaten des Jahres vor allem risikoaverse und langfristig

agierende Investoren. Mit einem Anteil von 26 % am Transaktionsvolumen des

Handelsinvestmentmarktes waren Offene Spezialfonds die aktivste

Käufergruppe, gefolgt von Immobilien AGs/REITs mit 19 %. Sonstige

Asset-Manager folgen auf Rang drei mit 17 %. Auf Verkäuferseite stellten

Projektentwickler mit 23 % einen großen Anteil am Transaktionsvolumen dar.

Sonstige Asset-Manager folgten mit knapp 22 % sowie Immobilien AGs/ REITs

mit einem Anteil von 10 %.

"Bis zum Jahresende ist von einer zunehmenden Marktbelebung auszugehen, da

traditionell der Anlagedruck weiter steigen wird. Zudem stehen einige

größere Transaktionen vor Abschluss, welche in das Jahresendquartal

einfließen werden", prognostiziert Krechky abschließend.

