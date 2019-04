DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q1 2019 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q1 2019

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e):

Immobilien/Research Update

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q1

2019

03.04.2019 / 19:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

03. April 2019

Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q1 2019:

Einzelhandel in einer Dekade der Transformation

* Investmentvolumen bleibt stabil - keine Steigerung im Jahresverlauf zu

erwarten

* Mangel an Core-Opportunitäten veranlasst weiteren Sinkflug im

Fachmarktsegment: Spitzenrendite erreicht mit 3,9 % Rekordniveau

* Bei Shopping Centern ist hingegen mit steigenden Renditen zu rechnen

Der nationale Handelsinvestmentmarkt startet mit einem leichten Plus ins

neue Jahr: Insgesamt belief sich das Transaktionsvolumen im 1. Quartal 2019

auf rund 2,7 Mrd. Euro und lag damit 4 % über dem Wert des

Vorjahreszeitraums. Dementsprechend zeichnen Immobilien dieses Segments für

rund 24 % des gesamten Gewerbetransaktionsvolumens verantwortlich und

bleiben auf dem zweiten Platz der bedeutendsten Nutzungsarten am deutschen

Investmentmarkt. Spitzenreiter sind nach wie vor Büroimmobilien mit einem

Anteil von 50 %. "Zurzeit agieren viele aktive, aber auch sehr selektive

Marktakteure. So spiegelt die Preisvorstellung des Verkäufers die

langfristigen Risiken des Käufers oftmals nicht wider, was ein höheres

Transaktionsvolumen ausbremst. Auch im weiteren Jahresverlauf rechnen wir

hier mit keiner Veränderung", sagt Jennifer Güleryüz, Senior Consultant

Research Germany bei Savills.

Während Geschäftshäuser mit einem Volumen von knapp 1,3 Mrd. Euro erneut das

stärkste Teilsegment darstellten, wurden mit Fachmarktzentren rund 427 Mio.

Euro umgesetzt. Dies entspricht einem Anteil von 16 % am

Einzelhandelstransaktionsvolumen. "Die Nachfrage nach Objekten dieser Art

ist zwar gleichbleibend hoch, aufgrund des Mangels an Core-Produkten bleiben

höhere Volumina jedoch aus. Außerdem führt der aktuelle Nachfrageüberhang zu

einer weiteren Renditekompression für Fachmarktzentren", sagt Jörg Krechky,

Director und Head of Retail Investment Germany bei Savills. Aktuell liegt

die Spitzenrendite für das Teilsegment deshalb bei nur noch 3,9 %.

Ein wenig stärker am Umsatzvolumen beteiligt waren Shopping Center: Sie

machten mit 587 Mio. Euro einen Anteil von rund 22 % aus. Der Verkauf der

Königsbau Passagen in Stuttgart trug mit rund 280 Mio. Euro nicht nur

maßgeblich zu diesem Ergebnis bei, sondern stellt für den Jahresauftakt auch

die mit Abstand größte Transaktion auf dem Handelsimmobilienmarkt dar. Mit

einem Büroflächenanteil von rund 40 % gehört es zudem zu den Objekten, die

zeigen, das Mischnutzung funktioniert. "Wir sind in einer Dekade der

Transformation angekommen - sowohl auf übergeordneter Centerebene als auch

innerhalb der Ladenflächen findet eine Verschiebung und Fusion einzelner

Nutzungsbausteine statt. Anstelle eines reinen Einkaufszentrums mit 100 %

Handelsflächen braucht es Stadtquartiere, die Freizeit, Arbeit, Wohnen und

Einkaufen optimal kombinieren", so Krechky.

Die Spitzenrendite für Prime Shopping Center liegt weiterhin bei 4,2 %.

Savills erwartet jedoch einen Anstieg im weiteren Jahresverlauf. Auch die

Rendite für Secondary Shopping Center wird bereits seit längerer Zeit von

Savills analysiert: Aktuell liegt diese bei 5,9 % in der Spitze und damit

170 Basispunkte über der des Prime Sektors. "Wir stellen bereits seit Jahren

Werte zwischen 5,3 % und 6,7 % fest, beobachten aber, dass sich die Renditen

in dieser Bandbreite eher in einer Seitwärtsbewegung entwickelt haben und

auch zukünftig weniger volatil sein dürften", so Krechky.

Bei Betrachtung der Investorenstruktur ist mit 62 % Marktanteil zwar erneut

eine deutliche Dominanz deutscher Anleger festzustellen, jedoch ist schon

jetzt eine zunehmende Nachfrage aus dem Ausland spürbar. Savills

prognostiziert insbesondere einen regen Anstieg asiatischen Kapitals. Die

damit verbundenen Returnanforderungen von 6 % bis 7 % dürften

Handelsimmobilien im Vergleich zu anderen, meist teureren Assetklassen

zukünftig in der Gunst der Investoren wieder steigen lassen.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

---------------------------------------------------------------------------

03.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

795713 03.04.2019

°