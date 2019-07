DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1 2019 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1 2019

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e):

Immobilien/Research Update

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1

2019

04.07.2019 / 17:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

04. Juli 2019

Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1-2019:

Mixed-Use wird die neue Assetklasse

* Transaktionsvolumen und Renditen bleiben stabil

* Dekade der Transformation wird in Mischnutzungs-Konzepten münden

* Shopping Center Renditen werden leicht steigen

Mit 5,9 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2019 lag das Transaktionsvolumen für

deutsche Handelsimmobilien 2 % über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums.

Damit bleiben Handelsimmobilien mit einem Anteil von rund 24 % am

Gesamtgewerbetransaktionsvolumen weiterhin auf Platz 2 - hinter

Büroimmobilien - der bedeutendsten Nutzungsarten am deutschen

Investmentmarkt. Den größten Deal stellte die Übernahme der restlichen 49,99

% des Warenhausunternehmens Galeria Karstadt Kaufhof dar, welches von der

Hudson's Bay Company (HBC) an Signa für über 1 Mrd. Euro ging.

Geschäftshäuser waren mit einem Volumen von 1,8 Mrd. Euro und einem Anteil

von 31 % das stärkste Segment, gefolgt von Warenhäusern mit 1,5 Mrd. Euro

(25 %), Fachmarktzentren mit 898 Mio. Euro und Shopping Centern mit 858 Mio.

Euro, die jeweils 15 % ausmachten. Sonstige Einzelhandelsformate, zu denen

unter anderem Supermärkte, Discounter und Baumärkte zählen, zeichneten mit

793 Mio. Euro für 14 % des Volumens verantwortlich. "Das Interesse an

nahversorgungsdominierten Handelsimmobilien und Stadtteil-Einkaufszentren

ist hoch", sagt Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment

Services Germany bei Savills, und ergänzt: "Wir gehen davon aus, dass das

Transaktionsvolumen für Shopping-Center über dem offiziell dokumentierten

Wert liegt, da es aktuell auch viele Off-Market Transaktionen gibt."

Aktuell liegen die Renditen für Secondary Shopping Center unverändert bei

5,9 %, für Prime Center bei 4,2 %. Die Spitzenrendite für Fachmarktzentren

ist weiterhin auf Rekordniveau von 3,9 %, insbesondere lebensmittelgeankerte

Zentren erfreuen sich weiterhin einer nach wie vor hohen Nachfrage.

"Die Assetklasse Shopping Center sollte im weiteren Jahresverlauf wieder

fungibler werden, da Transaktionen vor Abschluss stehen, die dann als

Vergleichswerte dienen. Bei einer weiteren Renditeanpassung werden sich

Shopping Center dann im zweiten Halbjahr auch wieder liquider zeigen.

Core-Plus und Value-Add Investoren treten als potenzielle Käufer in

Erscheinung und sind bereit, die nötigen Investitionen zu tätigen. Eine

Rendite-Prognose ist mangels Masse aktuell allerdings schwierig - es ist

jedoch mit einem Anstieg zu rechnen", sagt Jennifer Güleryüz, Senior

Consultant Research Germany bei Savills.

Bei Geschäftshäusern liegt die Spitzenrendite indes unverändert bei 3,1%.

Besonders auffällig: Mehr als jedes zehnte Geschäftshaus wurde in den

letzten zwölf Monaten von einem Projektentwickler gekauft - ein Ausdruck des

Transformationsprozesses, der zurzeit an Dynamik gewinnt.

"Investoren präferieren mittlerweile die Diversifizierung im Objekt, das

gilt nicht nur für die HighStreet, sondern auch für Shopping Center. Die

Dekade der Transformation wird in Konzepten münden, die letztlich zu einer

neuen Assetklasse in Form der Mischnutzung führt", sagt Krechky. Beispiele

für Transaktionen sind hier die Königsbau Passagen in Stuttgart sowie das

Zoom in Berlin, die mit rund 280 bzw. 265 Mio. Euro auch die mit Abstand

größten Single Asset Transaktionen des 1. Halbjahres waren.

Zu den aktivsten Käufergruppen im bisherigen Jahresverlauf gehörten

risikoaverse und langfristig agierende Investoren. Mit einem Anteil von 30 %

am Transaktionsvolumen des Handelsinvestmentmarktes waren Immobilien

AGs/REITs die aktivste Käufergruppe, auf dem zweiten Platz lagen Offene

Spezialfonds mit knapp 27 %. Sonstige Asset Manager rangierten mit 20 % auf

dem dritten Platz. Auch auf Verkäuferseite stellten Immobilien AGs/REITs mit

25 % einen großen Anteil am Transaktionsvolumen dar, gefolgt von

Private-Equity-Fonds mit knapp 18 % und sonstigen Asset Managern mit 16 %.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

---------------------------------------------------------------------------

04.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

836559 04.07.2019

°