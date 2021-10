DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3 2021 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3 2021

Investoren lassen Krise hinter sich - Projektentwickler mit

Rekordankaufsvolumen

* Transaktionsvolumen von 38,3 Mrd. Euro (- 10 % gegenüber

Vorjahresperiode)

* Spitzenrenditen teilweise weiter rückläufig

* Höchststände sowohl bei Projekt- als auch bei Grundstücksankäufen

* Ansteigender Trend beim Transaktionsvolumen: Jahresumsatz auf

Vorjahresniveau erwartet

Während die COVID-19-Pandemie zumindest in Europa langsam aber sicher zur

Endemie wird, scheint auch der deutsche Investmentmarkt für

Gewerbeimmobilien die pandemiebedingte Krise zunehmend hinter sich zu

lassen. Mit einem Transaktionsvolumen von knapp 14,7 Mrd. Euro war das 3.

Quartal das bislang umsatzstärkste im laufenden Jahr und für das

Schlussquartal deutet sich ein noch höherer Umsatz an. Zwischen Januar und

September 2021 summierte sich das Transaktionsvolumen nach Berechnungen von

Savills auf ca. 38,3 Mrd. Euro, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch

ein Minus von 10 % bedeutet. "Die Pandemie hat zweifellos zu einer

Neubewertung der Risiken an den Immobilienmärkten geführt, zugleich jedoch

den Anlagedruck der Investoren weiter erhöht. Viele Investoren haben ihr

Ankaufsprofil nachgeschärft und konzentrieren sich nun wieder darauf, ihre

Anlageziele zu erreichen. Auch auf der Verkäuferseite beobachten wir wieder

mehr Aktivität. Im Großen und Ganzen scheinen die Investoren die Krise also

hinter sich gelassen zu haben, auch wenn sich im Kleinen manches verändert

hat", resümiert Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe.

Reisebeschränkungen und Heimatfokus führen zu Dominanz deutscher Käufer

Zu jenen Veränderungen im Kleinen zählt die dominante Rolle einheimischer

Investoren auf der Käuferseite. Mit 64 % am Transaktionsvolumen erreichte

der Anteil deutscher Käufer seinen höchsten Wert seit 2013. Weitere 24 %

entfallen auf Investoren aus den anderen europäischen Ländern. Damit

verbleiben lediglich 12 % für Käufer aus dem nicht-europäischen Ausland - im

Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 lag deren Anteil noch bei 20 %. In

diesen Werten spiegeln sich die nach wie vor geltenden Beschränkungen im

internationalen Reiseverkehr und mutmaßlich auch der für Krisen typische

Fokus auf den Heimatmarkt wider: Da beides temporäre Effekte sind, dürfte

der Anteil nicht-europäischer Käufer künftig wieder steigen.

Strengere Ankaufskriterien verschärfen Nachfrageüberhang im Core-Segment

Trotz der zuletzt geringen Präsenz internationaler Investoren ist der

Wettbewerb um Core-Immobilien unvermindert intensiv. "Die Anforderungen, die

ein Objekt erfüllen muss, um ins Core-Segment zu fallen, haben sich im

Vergleich zur Zeit vor der Pandemie erhöht. Zusammen mit dem anhaltend hohen

Anlagedruck steht nun für dieselbe Menge risikoscheuen Geldes noch weniger

Produkt zu Verfügung. Bei Top-Objekten beobachten wir deshalb teilweise

mehrere Dutzend interessierte Bieter in den Verkaufsprozessen", berichtet

Lemli. Folglich sind die Spitzenrenditen im 3. Quartal in den als risikoarm

bewerteten Segmenten weiter gesunken. So gab die Bürospitzenrendite im

Durchschnitt der Top 6 um 5 Basispunkte auf 2,67 % nach, die Spitzenrenditen

für Logistikobjekte sanken um weitere 20 Basispunkte auf 3,3 %. Auch bei

Nahversorgungsimmobilien gingen die Anfangsrenditen weiter zurück.

Projektankäufe auf Rekordkurs

Die höheren Anforderungen der Investoren an ein Core-Objekt verbunden mit

der geringen Verkaufsbereitschaft vieler Eigentümer solcher Objekte führen

dazu, dass die Investoren immer stärker auf Projektentwicklungen ausweichen.

Der Anteil der Projektentwicklungsankäufe am Gesamtvolumen lag im bisherigen

Jahresverlauf bei 18 %. Bleibt er bis Jahresende auf diesem Niveau, wäre das

ein neuer Höchststand. Auch die größte Transaktion des laufenden Jahres, der

Erwerb des Frankfurter Projekts T1 von Groß & Partner durch ein Konsortium

um die Allianz, fällt in diese Kategorie.

Sich wandelnde Nutzerbedürfnisse treffen auf Kapitalschwemme: Ideales Umfeld

für Projektentwickler

Mit einem Verkaufsvolumen von ca. 7,8 Mrd. waren Projektentwickler auch die

größte Verkäufergruppe. Viel bemerkenswerter ist jedoch ihre Präsenz auf der

Käuferseite: Nach offenen Spezialfonds (36 %) und Asset/Investment Managern

(22 %) waren sie mit einem Volumenanteil von 11 % die drittgrößte

Käufergruppe - das ist ein Novum. In diesem Kontext erreichten zwei weitere

Kennziffern Rekordstände: Der Anteil der Entwicklungsgrundstücke am

Transaktionsvolumen lag im bisherigen Jahresverlauf bei 6 % und mehr als

jedes zehnte gehandelte Objekt wurde vom Käufer mit der Absicht einer

Nutzungsumwidmung erworben. "Die Pandemie hat den gesellschaftlichen Wandel

beschleunigt und sorgt so dafür, dass eine steigende Zahl von Immobilien den

Nutzeranforderungen nicht mehr genügt. Umgekehrt stand noch nie so viel

Anlagekapital für Objekte zur Verfügung, die heutige und für die Zukunft

erwartete Nutzerbedürfnisse befriedigen und damit langfristige Erträge

versprechen. Für Projektentwickler ist das ein ideales Umfeld", kommentiert

Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills, diese Zahlen. Marcus

Lemli ergänzt: "Die Ankaufsaktivität der Projektentwickler ist schon seit

geraumer Zeit auf einem bemerkenswert hohen Niveau. Da deren Ankäufe von

gestern und heute das Core-Produkt von morgen sind, wird hier zumindest

angebotsseitig die Basis für ein weiterhin hohes Transaktionsvolumen

geschaffen. Dieses Angebot trifft auf eine Welle ,frustrierten Kapitals',

das in bisherigen Bieterprozessen nicht zum Zuge gekommen ist. Zusammen mit

der erwarteten Rückkehr der Übersee-Investoren spricht das für eine weiter

steigende Aktivität am deutschen Immobilieninvestmentmarkt." Für das

laufende Jahr rechnet Savills mit einem Transaktionsvolumen von knapp 60

Mrd. Euro (2020: 60,8 Mrd. Euro). Im kommenden Jahr dürfte dieser Wert noch

übertroffen werden.

Alle Daten und Fakten zum Investmentmarkt Deutschland auf unserer Homepage

www.savills.de: Market in Minutes Investmentmarkt Deutschland - Oktober 2021

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 39.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit mehr als 300 Mitarbeitern in sieben Büros an

den wichtigsten Immobilienstandorten präsent. Savills bietet seinen Kunden

heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment & M&A Advisory

- Valuation

- Landlord Services

- Occupier Services

- Workplace Consulting

- Property Management

- Facility Management

- Research

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

