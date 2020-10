DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3 2020 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3 2020

06.10.2020 / 08:30

06. Oktober 2020

Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3-2020

Die Krise zeigt sich erst auf den zweiten Blick

* Umsatzminus von 9 % ggü. Vorjahresperiode: 41,1 Mrd. Euro

* Versicherungen erhöhen als einzige Investorengruppe Ankaufsvolumen

* Preise im Spitzensegment stabil, bei Logistik sogar Anstieg

* Preisschere zwischen Core und Non-Core weitet sich

* Ausblick hellt sich zunehmend auf, Transaktionsvolumen wird 2020

trotzdem deutlich unter Vorjahresniveau bleiben

Besser als die meisten anderen Länder ist Deutschland bislang durch die

Coronakrise gekommen - gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich und auch im

Hinblick auf den Immobilienmarkt. Der Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien

verzeichnete in ersten neun Monaten des laufenden Jahres ein

Transaktionsvolumen von 41,1 Mrd. Euro. Das entspricht etwa dem fünfjährigen

Mittel und ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang von lediglich 9

%. Auch die Preise blieben zumindest im Spitzensegment überwiegend stabil.

"Dass wir uns mitten in einem Krisenjahr befinden, wird bei einem

oberflächlichen Blick auf das Zahlenwerk zum deutschen Investmentmarkt nicht

offensichtlich. Erst bei genauerem Hinsehen offenbaren sich die

Krisenspuren. Das allein zeigt schon, wie gut der deutsche Markt trotz Krise

dasteht", kommentiert Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills.

Umsatzschwache Jahresmitte, aber Talsohle wohl durchschritten

Der genaue Blick offenbart die Krisenspuren aber eben doch. So waren das

zweite und dritte Quartal mit jeweils knapp 11 Mrd. Euro Transaktionsvolumen

vergleichsweise umsatzschwach. Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit so

geringem Umsatz gab es zuletzt im Jahr 2016. Bei der Zahl der Transaktionen

ist der Rückgang noch ausgeprägter: So wenige Transaktionen wie im 3.

Quartal (ca. 380) wurden zuletzt im 1. Quartal 2013 registriert. Sowohl das

Transaktionsvolumen als auch die Zahl der Transaktionen haben sich zuletzt

aber stabilisiert und dürften im 4. Quartal wieder ansteigen. Nicht nur ist

zunehmend mehr Produkt im Markt, auch die Zahl der aktiven Investoren nimmt

wieder zu. Dennoch wird das Transaktionsvolumen auch zum Jahresende noch

nicht das Vorkrisenniveau erreicht haben.

Zuletzt dominierten europäische Käufer den Markt - Versicherungen besonders

aktiv

Insbesondere asiatische Investoren traten in den vergangenen Monaten kaum

noch als Käufer auf. Auch nordamerikanische Investoren waren im 2. und 3.

Quartal mit einem Anteil von 8 % am gesamten Transaktionsvolumen viel

weniger präsent als üblich (Ø letzte 5 Jahre: 12 %). Folgerichtig

dominierten in den letzten beiden Quartalen deutsche (60 %) und sonstige

europäische Käufer (32 %) den Markt. Überdurchschnittlich aktiv waren

hierbei vor allem Immobilien-AGs/REITs, Spezialfonds sowie

Versicherungen/Pensionskassen. Letztere haben in diesem Jahr bereits gut 2,5

Mrd. Euro und damit mehr als im gesamten Jahr 2019 investiert. Das gilt für

keine andere Investorengruppe. Zu den aktivsten Käufern zählte hier die

Allianz, hinzu kommen elf weitere Einrichtungen mit einem Ankaufsvolumen in

dreistelliger Millionenhöhe.

Fast alle Nutzungen mit Umsatzrückgang - nur Sozialimmobilien und

Mischobjekte mit Anstieg

Knapp drei Viertel des Ankaufsvolumens von Versicherungen/Pensionskassen

flossen in Büroimmobilien und so trugen sie mit dazu bei, dass Büros die mit

Abstand dominierende Nutzungsart blieben. Bezogen auf das gesamte

Transaktionsvolumen der ersten drei Quartale kamen sie auf einen Anteil von

44 %. Es folgen Einzelhandels- (23 %) sowie Industrieimmobilien (11 %). Bei

allen drei Nutzungsarten lag das Transaktionsvolumen unter dem

Vorjahreswert. Den stärksten Rückgang verzeichneten jedoch Hotels, wo das

Transaktionsvolumen nur noch knapp halb so hoch ausfiel wie im Vorjahr.

Umgekehrt verzeichneten gemischt genutzte Immobilien (+ 21 % ggü.

Vorjahresperiode) und Sozialimmobilien (+ 26 %) einen Anstieg des

Transaktionsvolumens. Auch mit Entwicklungsgrundstücken wurde geringfügig

mehr umgesetzt als im Vorjahr (+ 8 %).

Weitere Renditekompression bei Logistik, ansonsten stabile Spitzenrenditen

Trotz der insgesamt geringeren Transaktionsaktivität blieben die

Spitzenrenditen im 3. Quartal stabil. Bei Logistikimmobilien setzte sich die

Renditekompression der letzten Jahre sogar fort: Hier ging die

Spitzenrendite gegenüber dem Vorquartal um 20 Basispunkte auf 3,5 % zurück.

Doch auch beim "Krisengewinner" Logistikimmobilie sind es nur die absoluten

Top-Objekte, die einen Preisanstieg verzeichnen konnten. Bei die

Risikobewertung spielen der Mieter und seine Bonität für die Investoren

wieder eine größere Rolle als vor der Krise. Das gilt für alle Nutzungen.

"Vor der Krise erzielten Top-Objekte in Top-Lagen unabhängig von der

Vermietungssituation häufig Spitzenpreise, weil Investoren keinen Zweifel an

der Nachvermietbarkeit hatten", so Marcus Lemli, CEO Germany und Head of

Investment Europe, und ergänzt: "Angesichts der gestiegenen Unsicherheit im

Hinblick auf die Vermietungsmärkte spiegeln sich kürzere Vertragslaufzeiten

oder schlechtere Mieterbonitäten nun viel deutlicher in der

Zahlungsbereitschaft wider". Für Büroimmobilien beispielsweise heißt das:

Spitzenrenditen werden derzeit nur für Objekte erzielt, die langfristig an

die öffentliche Hand oder ähnlich bonitätsstarke Nutzer vermietet sind. "Bei

Büroimmobilien, die zehn oder mehr Jahre an den Staat vermietet sind,

beobachten wir vereinzelt sogar höhere Preise als zu Jahresbeginn. Ansonsten

gilt: Das Core-Segment ist enger geworden und die Preisschere zum Rest des

Marktes hat sich weiter geöffnet", so Lemli.

Umsatzstärkeres 4. Quartal absehbar - starke Basis für 2021

Wie hoch der Umsatz im 4. Quartal ausfällt, wird auch davon abhängen, wie

schnell sich die Kaufpreisvorstellungen der Eigentümer und die

Zahlungsbereitschaft potenzieller Käufer im Non-Core-Segment einander

annähern. Unabhängig davon dürfte das Transaktionsvolumen aber höher

ausfallen als in den beiden letzten Quartalen. Savills rechnet mit einem

Gesamtjahresvolumen von etwa 55 Mrd. Euro (2019: 71 Mrd. Euro;

5-Jahres-Mittel: 62 Mrd. Euro). "Auch wenn viele Investoren bis Jahresende

noch Ankäufe realisieren, dürften die wenigsten ihr für dieses Jahr

angepeiltes Ankaufsziel noch erreichen und werden mit einem entsprechenden

Überhang ins nächste Jahr gehen. Erweisen sich die Vermietungsmärkte

weiterhin so robust wie bislang, dann rechnen wir auch im kommenden Jahr mit

einem Transaktionsvolumen in der Größenordnung von 50 bis 60 Milliarden

Euro", blickt Lemli voraus.

Alle Daten und Fakten in unserem aktuellen Market in Minutes Investmentmarkt

Deutschland Oktober 2020

