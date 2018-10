DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3 2018 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3 2018

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e):

Immobilien/Research Update

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3

2018

04.10.2018 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

04. Oktober 2018

GEWERBEINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q3-2018

Umsatzstärkstes 3. Quartal im laufenden Zyklus bei verlangsamter

Renditekompression

* Neuer Umsatzrekord möglich

* Büroimmobilien bleiben vorn, Bedeutung von Portfolios nimmt ab

* Frankfurt gleich in doppelter Hinsicht Spitzenreiter

* Renditekompression läuft aus

* 100 über 100 - diversifizierte Käuferstruktur

* Suche nach Core treibt Investoren in Projektankäufe

Neuer Umsatzrekord möglich

Der deutsche Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien läuft weiterhin auf

Hochtouren. Im 3. Quartal des laufenden Jahres belief sich das

Transaktionsvolumen auf knapp 15,6 Mrd. Euro. Damit ist es nicht nur das

bislang umsatzstärkste Quartal des Jahres, sondern auch das umsatzstärkste

3. Quartal im gesamten Zyklus. In den ersten neun Monaten des laufenden

Jahres wurden nun Gewerbeimmobilien für 42,5 Mrd. Euro gehandelt, was

gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres einem Umsatzplus von 3 %

entspricht. "Die Liste der geopolitischen und sonstigen Risiken für die

globale Konjunktur ist nicht kürzer geworden und sorgt für eine anhaltend

hohe Risikoaversion der Kapitalmarktakteure", beobachtet Marcus Lemli, CEO

Germany und Head of Investment Europe bei Savills, und ergänzt:

"Gewerbeimmobilien in Deutschland gehören weiterhin zu den Gewinnern dieser

Konstellation." Seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr hat Savills von

zuvor 55 Mrd. Euro auf 60 Mrd. Euro erhöht. Das wäre ein neuer Rekordwert.

"Auch für die kommenden Jahre schätzen wir die Ertragskraft von Immobilien

im Assetklassen-Vergleich als günstig ein, zumal Aktien von einer

nachlassenden konjunkturellen Dynamik weit früher betroffen wären als

Immobilien", schaut Lemli voraus.

Büroimmobilien bleiben vorn, Bedeutung von Portfolios nimmt ab

Mit Ausnahme von Logistik-/Industrieimmobilien lag das Transaktionsvolumen

bei allen Nutzungsarten über dem Vorjahreswert. Büroimmobilien blieben

erwartungsgemäß die mit Abstand umsatzstärkste Nutzungsart (40 % Anteil am

Gesamtumsatz), gefolgt von Handelsimmobilien (23 %) und

Logistik-/Industrieimmobilien (12 %). Handelsimmobilien konnten ihren

Vorsprung gegenüber Logistik-/Industrieimmobilien im 3. Quartal nicht

zuletzt wegen der Fusion der beiden Warenhauskonzerne Galeria Kaufhof/HBC

und Karstadt und den in diesem Zuge verkauften Warenhausportfolios wieder

deutlich vergrößern. Trotzdem nahm der Beitrag von Portfoliotransaktionen

zum Gesamtumsatz am Gewerbeimmobilienmarkt weiter ab. In den ersten drei

Quartalen des laufenden Jahres lag ihr Anteil bei knapp 30 % und damit auf

dem niedrigsten Stand seit 2013.

Frankfurt gleich in doppelter Hinsicht Spitzenreiter

Gut 52 % des Transaktionsvolumens entfielen auf die sieben A-Städte, was

etwa dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre entspricht. Mit einem

Umsatzanstieg von 80 % gegenüber der Vorjahresperiode auf knapp 5,6 Mrd.

Euro war Frankfurt gleich in doppelter Hinsicht Spitzenreiter. Den

zweithöchsten Umsatzanstieg wies Hamburg auf (+ 74 % auf 3,7 Mrd. Euro), den

zweithöchsten Umsatz Berlin (4,3 Mrd. Euro), das allerdings auch den

stärksten Umsatzrückgang verzeichnete (- 32 %).

Renditekompression läuft aus

Obwohl nicht nur die Top-7-Märkte, sondern generell das

Core-/Core-Plus-Segment weiterhin von einem Nachfrageüberhang geprägt sind,

gaben die Anfangsrenditen nur noch punktuell nach. So gingen die

Bürospitzenrenditen im Durchschnitt der Top-7 um 10 Basispunkte auf nun 3,13

% zurück. Das einzige Segment mit unverändert dynamischer Renditekompression

ist jenes der Logistikimmobilien. Hier gingen die Spitzenrenditen im

Vergleich zum Vorquartal um 25 Basispunkte auf 4,5 % zurück. "Bis zum

Jahresende dürfte die Renditekompression im Großen und Ganzen auslaufen. Von

der Kapitalmarktseite kommen keine Abwärtsimpulse mehr und die

Mietwachstumserwartungen, die die Renditen zuletzt noch gedrückt haben,

steigen zumindest nicht mehr", so Matthias Pink, Director und Head of

Research Germany bei Savills.

100 über 100 - diversifizierte Käuferstruktur

Die Käuferstruktur bleibt breit gefächert, wobei drei Investorengruppen im

bisherigen Jahresverlauf Immobilien für jeweils mindestens 10 Mrd. Euro

erwarben: Asset/Investment Manager (13,2 Mrd. Euro), Spezialfonds (11,4 Mrd.

Euro) sowie Immobilien-AGs/REITs (10,1 Mrd. Euro). Ein weiterer Ausdruck des

breiten Investoreninteresses an deutschen Gewerbeimmobilien und zugleich des

nach wie vor intensiven Wettbewerbs auf Käuferseite: Mehr als 100

verschiedene Investoren haben im laufenden Jahr bereits mindestens 100 Mio.

Euro investiert - so viele waren es zu diesem Zeitpunkt eines Jahres noch

nie. Insgesamt verteilt sich das Transaktionsvolumen der letzten zwölf

Monate zu beinahe gleichen Teilen auf einheimische (55 %) und ausländische

Investoren (45 %). Während nordamerikanische Investoren mit einem Anteil von

11 % verglichen mit den letzten fünf Jahren (16 %) etwas weniger aktiv

waren, hat die Bedeutung asiatischer Investoren zugenommen (letzte zwölf

Monate: 7 %; letzte fünf Jahre: 5 %).

Suche nach Core treibt Investoren in Projektankäufe

Was die meisten Käufer verbindet, ist ihr Interesse an langfristig stabilen

Mieteinnahmen bzw. dem langfristigen Vermögenserhalt. Entsprechend hoch

bleibt die Risikoaversion. Weil der Anlagedruck aber nach wie vor hoch und

AAA-Produkte im Bestand knapp sind, rücken Projektentwicklungen stärker und

vor allem frühzeitiger in den Fokus der Investoren. Insgesamt flossen im

laufenden Jahr etwa 5,2 Mrd. Euro bzw. 12 % des gesamten

Transaktionsvolumens in Projektankäufe (5-Jahres-Mittel: 9 %). Bei

Büroimmobilien betrug der Anteil der Projektankäufe sogar 17 % am

Transaktionsvolumen und war damit etwa doppelt so hoch wie im Durchschnitt

der vergangenen fünf Jahre. Angesichts der absehbar steigenden

Projektenwicklungsaktivität könnte die Bedeutung solcher Forward Deals

gerade im Bürosegment künftig noch steigen.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

---------------------------------------------------------------------------

04.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

730051 04.10.2018

°