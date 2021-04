DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q1 2021 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q1 2021

Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q1 2021

2021

08.04.2021

08. April 2021

Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q1 2021

Verhaltener Start ins Jahr täuscht über hohes Investoreninteresse hinweg -

deutliche Belebung in der zweiten Jahreshälfte in Sicht

* Transaktionsvolumen von 9,4 Mrd. Euro (- 30 % unter dem

Fünf-Jahres-Mittel)

* 71 % des Volumens in Q1-2021 entfällt auf deutsche Investoren

* Renditen der verschiedenen Nutzungsarten driften auseinander

* Logistik stößt Handel von Rang 2 der begehrtesten Nutzungen

* 2021: Mindestens 50 Mrd. Euro Volumen und anhaltender Nachfrageüberhang

Im ersten Quartal des Jahres 2021 wechselten in Deutschland

Gewerbeimmobilien für etwa 9,4 Mrd. Euro den Eigentümer. Gegenüber dem

Auftaktquartal des Vorjahres - mit 20,2 Mrd. Euro das volumenstärkste erste

Quartal aller Zeiten - bedeutet dies einen Rückgang um 53 %. Betrachtet man

die Auftaktquartale der letzten fünf Jahre, so lag das diesjährige Volumen

um 30 % niedriger als im Mittel. "Der Start ins Immobilienjahr 2021 war

geprägt von einer abwartenden Haltung vieler Eigentümer", berichtet Marcus

Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe, und ergänzt: "Viele

Eigentümer bereiten baldige Marktansprachen vor, so dass in der zweiten

Jahreshälfte mit einer deutlich höheren Dynamik zu rechnen ist. Bis dahin

sind für viele ankaufswillige Kapitalanleger Off-Market-Ansätze das Mittel

der Wahl, denn die Investorennachfrage ist weiterhin sehr hoch."

Zahl der Transaktionen weiterhin unterdurchschnittlich

Die momentan eher verhaltene Aktivität am Gewerbeinvestmentmarkt zeigt sich

beim Blick auf die Zahl der Transaktionen. Im ersten Quartal 2021 fanden

weniger als 440 Einzel- und Portfoliotransaktionen statt, was in etwa den

Transaktionszahlen des zweiten und dritten Quartals 2020 entsprach. In den

fünf Jahren vor Beginn der COVID-19-Pandemie fanden im Durchschnitt 577

Transaktionen pro Quartal statt. Betrachtet man die Zahl der Transaktionen

in den vergangenen zwölf Monaten (ca. 1.800 Verkäufe), so lag die Zahl der

Abschlüsse in etwa auf dem Niveau der Jahre 2013 und 2014. Seit Beginn der

COVID-19-Pandemie hat sich die Transaktionszahl damit auf einem neuen

niedrigeren Niveau eingependelt.

Gesunkene Spitzenrenditen spiegeln hohe Nachfrage wider

Die geringe Zahl der Transaktionen ist jedoch den derzeitigen äußeren

Umständen und der daraus resultierenden Angebotsknappheit geschuldet und

nicht etwa ein Ausdruck einer womöglich nachlassenden Nachfrage. Dies lässt

sich an den Spitzenrenditen ablesen. Seit Beginn der Pandemie gaben die

Spitzenrenditen für Büroimmobilien in den zentralen Lagen der Top-6-Städte

um weitere 6 Basispunkte nach. Für Spitzen-Büroobjekte in B-Lagen gaben die

Renditen im Durchschnitt über die sechs Städte sogar um 15 Basispunkte nach.

"Core ist nach wie vor die mit Abstand begehrteste Risikoklasse am deutschen

Investmentmarkt und der intensive Bieterwettstreit hat die Anfangsrenditen

weiter abschmälzen lassen. Für gut positionierte und langfristig an

bonitätsstarke Nutzer vermietete Immobilien werden aber auch in B-Lagen

Rekordpreise gezahlt. Vor allem Büroimmobilien mit Nutzern der Öffentlichen

Hand werden als eine Art Bundesanleihe-Substitut gesehen und entsprechend

eingepreist", erklärt Lemli.

Die Spitzenrenditen für Logistikimmobilien sanken binnen eines Jahres sogar

um 20 Basispunkte. Demgegenüber stiegen die Renditen für Shoppingcenter,

Hotels und Fachmarktzentren an. Im Auftaktquartal des laufenden Jahres

bewegten sich die meisten Renditen hingegen seitwärts. Im Durchschnitt der

Top-6 lagen sie zum Ende des Quartals bei 2,8 % für Büroimmobilien, 3,0 %

für Geschäftshäuser in 1a-Lagen, 4,3 % für Fachmarktzentren und 3,5 % für

Logistikimmobilien. Im weiteren Jahresverlauf ist damit zu rechnen, dass

sich die Renditen in den unterschiedlichen Segmenten noch weiter

auseinanderbewegen. "Core-Büroimmobilien, Logistikobjekte sowie

Sozialimmobilien und Lebensmittelmärkte werden sich weiter verteuern,

während die Preise für die meisten Handelsobjekte ohne starken

Lebensmittelanker tendenziell weiter sinken", erwartet Matti Schenk,

Associate Research Germany bei Savills.

Bedeutungsgewinn von Logistik- und Sozialimmobilien hält an

Die verschiedenen Entwicklungstendenzen in den Nutzungsarten spiegeln sich

auch bei den Volumina wider. Im ersten Quartal 2021 waren Büroimmobilien mit

ca. 3,2 Mrd. Euro bzw. 34 % des Gesamtvolumens abermals die begehrteste

Nutzungsart bei den Investoren. Auf den zweiten Rang kamen mit etwa 1,7 Mrd.

Euro bzw. 18 % des Volumens Industrie- und Logistikimmobilien, die damit

Handelsimmobilien auf den dritten Rang verwiesen (1,5 Mrd. Euro bzw. 16 %

Volumenanteil). "Logistikimmobilien standen schon in den Vorjahren zunehmend

im Fokus vieler Investoren. Die Pandemie hat aber auch diese Entwicklung

nochmals beschleunigt und für zusätzliche Nachfrage am Investmentmarkt

gesorgt", konstatiert Lemli und fügt hinzu: "Als zentrale

Logistikdrehscheibe Europas bietet Deutschland eine Reihe von exzellenten

und auf absehbare Zeit gefragten Logistikstandorten. Viele der

marktbeherrschenden Logistiker, Onlinehändler oder auch Lebensmittelketten

weisen zudem hervorragende Bonitäten auf. Die Kombination aus

bonitätsstarken Mietern und langfristig gefragten Standorten passen genau zu

den Anlagekriterien vieler institutioneller Investoren."

Ebenfalls an Bedeutung gewonnen haben Sozialimmobilien wie Pflegeheime und

Betreutes Wohnen. Fast 8 % des Volumens entfiel im ersten Quartal auf solche

Immobilien. In den vergangenen zwölf Monaten machten Sozialimmobilien rund 7

% des Volumens aus, während es in den Jahren 2015 bis 2019 im Mittel nur

rund 3 % waren. Der 425 Mio. Euro schwere Ankauf des Atlas-Portfolios durch

Swiss Life wird von Savills auf das vierte Quartal 2020 datiert.

Interesse an Standorten abseits der Top-6 bleibt hoch

Auf die Top-6-Städte entfielen zwischen April 2020 und Ende März 2021 rund

51 % des Gesamtvolumens. Dies entspricht dem Durchschnitt der vorherigen

fünf Jahre. Auch beim Volumen in den B-, C- oder auch D-Städten gibt es bis

dato nur marginale Abweichungen vom Fünfjahresmittel der Jahre vor Beginn

der COVID-19-Pandemie. Angesichts der gestiegenen Verunsicherung wäre eine

noch stärkere Fokussierung auf die liquiden Top-6-Städte zu erwarten

gewesen. "Es zeigt sich, dass Investoren noch stärker auf die zu erwartende

Stabilität der Mieteinnahmen fokussieren. Wird diese als hoch bewertet, sind

auch Immobilien in Standorten abseits der Top-6-Städte sehr gefragt,"

berichtet Schenk. "Bei Logistikimmobilien, Lebensmittelmärkte oder auch

Sozialimmobilien stehen ohnehin sehr viel mehr Standorte in den

Ankaufsprofilen der Investoren. Insofern hat die aktuelle Ausnahmesituation

den Blick auf die langfristigen Fundamentaldaten geschärft. Die dezentral

strukturierte Bundesrepublik bietet diesbezüglich eine Vielzahl an

attraktiven Standorten", so Schenk weiter.

Im ersten Quartal entfielen hingen nur 38 % des Volumens auf die

Top-6-Städte. Die Städte mit dem höchsten Transaktionsvolumen waren Berlin

mit 1,2 Mrd. Euro, Hamburg mit 676 Mio. Euro sowie München und Frankfurt mit

572 bzw. 514 Mio. Euro (jeweils ohne Umland). Die weiteren Top-6-Städte

Düsseldorf und Köln kommen im Ranking der umsatzstärksten Städte des

Auftaktquartals hingegen nur auf die Ränge sechs und zwölf.

Internationale Bieter stehen in den Startlöchern

Aufgrund der Reise- und Kontaktbeschränkungen haben einheimische Investoren

oder solche mit Dependancen oder Partnern in Deutschland momentan Vorteile

am hiesigen Immobilienmarkt. Der Anteil deutscher Investoren am

Transaktionsvolumen lag im ersten Quartal 2021 bei 71 %. In den vergangenen

zwölf Monaten lag ihr Anteil mit 63 % ebenfalls deutlich über dem Mittel der

fünf Jahre vor Beginn der Pandemie von 52 %. "Nicht nur bei in- sondern auch

bei ausländischen Investoren ist das Interesse an deutschen

Gewerbeimmobilien ausgesprochen hoch. Deutschland wird international als

einer der stabilsten Nutzermärkte angesehen, wodurch die Rolle als sicherer

Hafen noch mehr an Bedeutung gewonnen hat", beobachtet Lemli und blickt

voraus: "Sobald es Erleichterungen bei den Reise- und Kontaktbeschränkungen

gibt, ist mit einer starken Rückkehr internationaler Investoren,

beispielsweise aus Südeuropa, der Golfregion oder auch aus Singapur, zu

rechnen."

Ausblick 2021: Nachfrageüberhang am Investmentmarkt bleibt bestehen

Mit einer Rückkehr vieler internationaler Investoren rechnen auch viele

verkaufswillige Eigentümer. In Erwartung von dann noch intensiveren

Bieterverfahren und somit höheren Preisen werden aktuell noch viele Produkte

zurückgehalten. Insbesondere bei Non-Core-Objekten ist die Preisgestaltung,

auch aufgrund nur weniger abgeschlossener Transaktionen, weiterhin recht

intransparent und die Preisvorstellung von Verkäufern und Bietern liegen

oftmals noch nicht nah genug beieinander. "Ab voraussichtlich Mitte des

Jahres wird die Produktverfügbarkeit deutlich zunehmen und zu mehr

Transaktionen von Core- aber auch Non-Core-Objekten führen. Die wachsende

Evidenz bei den Renditen wird dann weitere noch laufende Prozesse

vereinfachen und beschleunigen", prognostiziert Lemli. Auf der Nachfragseite

dominieren weiterhin risikoaverse Anleger, die immer mehr Kapital aus

auslaufenden und noch relativ hoch verzinsten Staatsanleihen neu allokieren

müssen. Aber auch zahlreiche bestehende oder neu aufgelegte Value-Add- und

Core-Plus-Vehikel haben hohe Kapitalzusagen erhalten und sind auf der Suche

nach Produkten. "Obwohl das Angebot im weiteren Jahresverlauf wächst, dürfte

der Nachfrageüberhang am Investmentmarkt bestehen bleiben", sagt Lemli und

ergänzt: "Dies wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass die Renditen für

Core-Produkte weiter sinken und zumindest bei Büros auch die

Non-Core-Renditen vorerst noch recht stabil bleiben". Für das Gesamtjahr

2021 rechnet Savills damit, dass das Transaktionsvolumen erneut die Marke

von 50 Mrd. Euro überschreitet.

Alle Daten und Fakten finden Sie auf unserer Homepage

www.savills.de/research in unserem aktuellen Market in Minutes

Investmentmarkt Deutschland.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 39.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit mehr als 300 Mitarbeitern in sieben Büros an

den wichtigsten Immobilienstandorten präsent. Savills bietet seinen Kunden

heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

* Investment

* Agency

* Portfolio Investment & M&A Advisory

* Valuation

* Landlord Services

* Occupier Services

* Workplace Consulting

* Property Management

* Facility Management

* Research

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

