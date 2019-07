DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland H1 2019 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland H1 2019

04. Juli 2019

GEWERBEINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND H1-2019

Superzyklus ohne Ende? Im fünften Jahr in Folge mehr als 50 Mrd. Euro in

Sicht - Für Großinvestoren führt weiter kein Weg an Immobilien vorbei

* Transaktionsvolumen von 24,2 Mrd. Euro (- 12 % ggü. H1-2018)

* Geringeres Volumen vor allem bei Transaktionen im dreistelligen

Millionenbereich (- 20 % ggü. H1-2018)

* Flächendeckender Preisanstieg dank Einpreisen von

Mietsteigerungspotenzialen

* Spitzenrenditen stagnieren - Renditedifferenz zu Bundesanleihen so hoch

wie selten zuvor

* Prognose 2019: Zum fünften Mal in Folge über 50 Mrd. Euro

Am deutschen Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt wurden im ersten Halbjahr des

laufenden Jahres Immobilien für etwa 24,2 Mrd. Euro gehandelt. Gegenüber dem

ersten Halbjahr des Jahres 2018 entspricht dies einem Rückgang um etwa 12 %.

"Ein deutlicher Abschwung am Gewerbeinvestmentmarkt ist auch im elften Jahr

des Superzyklus nicht in Sicht", erklärt Marcus Lemli, CEO Germany und Head

of Investment Europe bei Savills, und begründet: "Die Spitzenrenditen für

Büroimmobilien rentieren aktuell rund 340 Basispunkte über denen der

zehnjährigen Bundesanleihe. Dies ist die dritthöchste Differenz in den

letzten 30 Jahren. Hinzu kommt, dass die Zinswende nicht nur verschoben ist,

sondern in den USA aktuell sogar eine Zinssenkung diskutiert wird. Damit

werden Strafzinsen auf hohe kurzfristig verfügbare Bankguthaben und folglich

ein hoher Anlagedruck bei den Investoren weiterhin zur Tagesordnung gehören.

Der globale Kapitalstrom in Immobilien dürfte somit anhalten und Deutschland

als einer der liquidesten Märkte profitieren."

"Der Rückgang des Transaktionsvolumens rührt vor allem aus einer niedrigeren

Zahl an Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich her", beobachtet

Matti Schenk, Senior Consultant Research bei Savills, und ergänzt:

"Großvolumige Core-Immobilien sind in den letzten Jahren fast ausnahmslos in

die Hände von langfristigen Bestandshaltern übergegangen und stehen somit

relativ selten zum Verkauf." Dementsprechend betrug der Volumenrückgang von

Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich gegenüber dem

Vorjahreszeitraum rund ein Fünftel. Dieser Angebotsengpass schlägt sich auch

in der durchschnittlichen Größe der Transaktionen nieder, die im ersten

Halbjahr bei circa 24,5 Mio. Euro und damit rund 5 % unter dem Wert im

ersten Halbjahr 2018 lag. Betrachtet man hingegen die letzten zwölf Monate,

stieg die mittlere Transaktionsgröße gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt um

etwa 9 % an. "Dass die Transaktionen binnen der letzten zwölf Monate größer

geworden sind, verdeutlicht auch einen Preisanstieg in der Breite", führt

Lemli aus und merkt an: "Preistreiber sind aber nicht mehr sinkende

Renditen, sondern eingepreiste Mietsteigerungspotenziale." Zum Ende des

zweiten Quartals lagen die Spitzenrenditen für Büros und Geschäftshäuser in

den Top-7-Städten jeweils im Mittel bei 3,1 %. Gegenüber dem Vorquartal gab

es damit keine Renditeveränderung. Auch die Spitzenrenditen für

Shoppingcenter (4,2 %), Fachmarktzentren (3,9 %) und für Logistikimmobilien

(4,2 %) bewegten sich zuletzt seitwärts.

Mit einem Transaktionsvolumen von nahezu 10,9 Mrd. Euro entfielen auf

Büroimmobilien 45 % des Gesamtumsatzes. Auf den zweiten Rang mit 5,9 Mrd.

Euro bzw. 24 % kamen Handelsimmobilien, gefolgt von Logistik- und

Industrieimmobilien, auf die etwa 2,5 Mrd. Euro (10 %) entfielen. Die

Transaktionsvolumina von Logistik- und Industrieimmobilien sanken im

Jahresvergleich um 32 %, während bei Büro- und Handelsimmobilien jeweils ein

leichtes Plus von 5 % bzw. 2 % verzeichnet wurde.

Auf die Top-7-Städte (ohne das jeweilige Umland) entfielen mit rund 12,3

Mrd. Euro etwa 52 % des gehandelten Volumens. Gegenüber dem gleichen

Zeitraum des Vorjahres entspricht dies einem Rückgang des

Transaktionsvolumens um über 8 %. Das mit Abstand höchste

Transaktionsvolumen wurde mit 4,9 Mrd. Euro in Berlin registriert. In der

Hauptstadt wurde damit so viel Volumen gehandelt wie in Frankfurt (2,0 Mrd.

Euro), München (1,7 Mrd. Euro) und Hamburg (1,2 Mrd. Euro) zusammen. In

Düsseldorf (982 Mio. Euro), Köln (979 Mio. Euro) und Stuttgart (635 Mio.

Euro) wechselten jeweils Objekte für in Summe weniger als eine Milliarde

Euro den Eigentümer.

Bis auf Berlin (+ 94 % ggü. H1-2018) und Köln (+ 32 %) wiesen alle

Top-7-Standorte deutlich zweistellige Umsatzrückgänge von im Mittel 30 %

auf. "Während in den meisten Top-7-Städten rückläufige Volumen registriert

wurden, floss deutlich mehr Geld in die B- und C-Städte", berichtet Schenk

und erläutert: "Auch für die B- und C-Städte wird in den nächsten zehn

Jahren eine wachsende Bevölkerungszahl prognostiziert, womit eine höhere

Immobiliennachfrage einhergehen dürfte. Gleichzeitig ist der

Bieterwettstreit unter Investoren hier teilweise weniger intensiv als in den

Top-7-Städten, denn großvolumige Objekte gibt es hier deutlich seltener und

die Märkte sind insgesamt weniger liquide." Mit Transaktionsvolumen von 2,8

Mrd. Euro bzw. 2,0 Mrd. Euro stieg die Investmentaktivität in den B- und

C-Städten gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 26 % bzw. 41 % an. Die

fünf umsatzstärksten Standorte der zweiten Reihe waren Leipzig, Nürnberg,

Hannover, Bonn und Mainz, in die in Summe über 1,7 Mrd. Euro flossen.

Der Anteil deutscher Käufer lag in den ersten sechs Monaten, gemessen am

Transaktionsvolumen, bei rund 49 % und damit etwa zwei Prozentpunkte unter

dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die drei aktivsten

ausländischen Käufernationen waren im ersten Halbjahr Luxemburg,

Großbritannien und Österreich. Rund zwei Drittel des gesamten

Transaktionsvolumens entfielen auf die drei Investorengruppen Fonds- und

Asset Manager, Offene Spezialfonds sowie Immobilien AGs / REITs. "Weiterhin

dominiert risikoaverses Kapital das Marktgeschehen, weshalb auch im elften

Jahr des Superzyklus nur vergleichsweise geringe Abstriche bei der Objekt-

und Lagequalität in Kauf genommen werden", berichtet Lemli und

konkretisiert: "Dies heißt jedoch nicht, dass Investoren nur in den CBDs

suchen. Alle Lagen, in denen es die Aussicht auf eine langfristig gute

Vermietbarkeit gibt, stehen im Fokus."

Auch im weiteren Jahresverlauf ist absehbar, dass die meisten Investoren

ihre Immobilienportfolios vergrößern möchten. Trotz vermehrter

konjunktureller Risiken punktet Deutschland im globalen Kontext mit seiner

Stabilität und gilt daher weiterhin als sicherer Hafen. Die

Investorennachfrage dürfte somit auch im zweiten Halbjahr hoch bleiben.

Savills rechnet damit, dass das Transaktionsvolumen bis zum Jahresende

erneut auf mehr als 50 Mrd. Euro steigt. Es wäre das fünfte Jahr in Folge,

in dem diese Marke überschritten wird.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

