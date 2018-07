DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland H1 2018 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland H1 2018

GEWERBEINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND H1-2018

Zweithöchstes Halbjahresergebnis im aktuellen Marktzyklus - Investoren

verfolgen zyklendefensive Anlagestrategien

* Transaktionsvolumen von 25,2 Mrd. Euro (- 8 % ggü. H1-2017)

* Investoren suchen Mietsteigerungspotenziale und zyklendefensive Anlagen

* Verkaufsneigung bleibt gering - auch Private-Equity-Fonds kaufen weiter

zu

* Trotz steigender Risiken keine rückläufige Nachfrage zu beobachten

* Prognose 2018: Transaktionsvolumen von 55 Mrd. Euro; kaum noch

Renditerückgänge

Der deutsche Gewerbeinvestmentmarkt steuert erneut auf ein umsatzstarkes

Jahr zu. Im ersten Halbjahr wechselten Immobilien für mehr als 25,2 Mrd.

Euro den Eigentümer. Das Transaktionsvolumen lag zwar um circa 8 % niedriger

als im Vorjahreszeitraum, war aber das zweithöchste Investmentvolumen zu

diesem Stichtag im aktuellen Marktzyklus.

"Investitionen in deutsche Gewerbeimmobilien bieten aus Sicht vieler

Investoren weiterhin die Chance auf hohe Wertstabilität und weitere

Wertsteigerungen", beobachtet Marcus Lemli, CEO Germany und Head of

Investment Europe bei Savills, und ergänzt: "Die Erwartung weiter steigender

Mieten ist inzwischen eine wesentliche Triebfeder dafür, dass Investoren ihr

Geld in deutsche Immobilien investieren."

Trotz des anhaltenden Nachfrageüberhangs bleibt die Mehrzahl der Investoren

weiterhin risikoavers. So war beispielsweise keine verstärkte

Investmentaktivität außerhalb der Top-7-Städte zu verzeichnen. Im Gegenteil:

Der Volumenanteil der sieben größten deutschen Immobilienmärkte betrug im

ersten Halbjahr etwa 68 % und lag damit über dem Durchschnitt der letzten

fünf Jahre von knapp 64 %. "Die Mehrzahl der Käufer geht davon aus, dass wir

uns in der Spätphase des laufenden Zyklus befinden und ist deshalb an

zyklendefensiven Investitionen interessiert. Im Fokus stehen vor allem gut

gelegene Objekte, die langfristige Mieteinnahmen versprechen", konstatiert

Matthias Pink, Director und Head of Research Germany bei Savills.

Im Hinblick auf die Nutzungsarten standen im ersten Halbjahr vor allem

Büroimmobilien im Fokus. Mit einem Transaktionsvolumen von rund 10,0 Mrd.

Euro entfielen auf sie rund 40 % des Gesamtumsatzes. Auf den zweiten Rang

mit 5,0 Mrd. Euro bzw. 20 % kamen Handelsimmobilien, gefolgt von Logistik-

und Industrieimmobilien, auf die fast 3,2 Mrd. Euro (13 %) entfielen.

"Angesichts einer durchschnittlichen Büroleerstandsrate von nur noch 4,7 %

in den Top-6-Büromärkten versprechen momentan insbesondere Büroobjekte

stabile oder sogar steigende Mieteinnahmen", erklärt Pink und ergänzt: "Der

Markt für Logistikimmobilien profitiert weiterhin vom strukturellen Wachstum

des Logistiksektors, wohingegen risikoaverse Investoren im

Einzelhandelssegment zurückhaltender werden."

Eine deutliche Zunahme des gehandelten Volumens erfuhr der Markt für

Gesundheits- und Sozialimmobilien. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg

das Transaktionsvolumen um fast das Fünffache auf mehr als 1,6 Mrd. Euro an.

Die mit Abstand größte Transaktion war der Kauf eines 50-%-Anteils an einem

Klinikportfolio durch einen Primonial-Fonds - zugleich die mit Abstand

größte Transaktion im bisherigen Jahresverlauf. Auch das mit Hotels

umgesetzte Transaktionsvolumen konnte entgegen dem Gesamtmarkttrend um 41 %

auf etwa 1,5 Mrd. Euro zulegen. "Auch die steigenden Investitionen in

relativ konjunkturunabhängige Gesundheitsimmobilien sowie der Kauf von

Betreiberimmobilien mit langen Pachtverträgen könnten Ausdruck

zyklendefensiver Anlagestrategien sein", kommentiert Pink.

Trotz beträchtlicher Wertsteigerungen im bisherigen Verlauf des Marktzyklus

ist die Verkaufsneigung vieler Investoren weiterhin gering. So kauften im

ersten Halbjahr Asset- und Fondsmanager, Versicherungen und Pensionskassen,

Offene Spezialfonds, Immobilien-AGs / REITs und Offene Publikumsfonds

allesamt deutlich mehr ein als sie verkauften. Selbst Private-Equity-Fonds

investierten in den ersten sechs Monaten netto fast 1 Mrd. Euro. Die drei

größten Käufergruppen waren Asset- und Fondsmanager (26 % des

Transaktionsvolumens), Offene Spezialfonds (18 %) sowie Immobilien-AGs /

REITs (13 %). Der Anteil deutscher Käufer betrug, gemessen am

Transaktionsvolumen, etwa 55 % und lag damit geringfügig über dem

Fünf-Jahres-Mittel von 53 %. "Die Investorenlandschaft ist weiterhin stark

diversifiziert, was das hohe Vertrauen in den deutschen Immobilienmarkt

widerspiegelt", interpretiert Lemli und fügt hinzu: "Die Tatsache, dass auch

opportunistische Akteure weiter zukaufen, verdeutlicht, dass auch weiterhin

deutliche Wertsteigerungspotenziale am Markt gesehen werden. Diese dürften

jedoch vor allem aus höheren Mieteinnahmen resultieren."

Während Investoren mit weiter steigenden Mieten kalkulieren, dürften

Wertsteigerungen aus Renditerückgängen an Bedeutung verlieren, denn im

Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Renditekompression mittlerweile

deutlich abgeschwächt. In den Top-7-Städten gaben die Bürospitzenrenditen

gegenüber dem Vorquartal im Durchschnitt um 10 Basispunkte nach und liegen

aktuell bei 3,2 %. Auch die Spitzenrenditen für Geschäftshäuser gaben leicht

um 10 Basispunkte auf 3,2 % nach. "Für den weiteren Jahresverlauf erwarten

wir nur noch leichte Renditerückgänge, gefolgt von einer Phase stabiler

Renditen", prognostiziert Pink.

In den kommenden Monaten dürften vor allem die globalen Risiken in Form

schwelender Handelskriege einen Einfluss auf die weitere Entwicklung am

deutschen Gewerbeimmobilienmarkt haben. "Noch halten sich die Auswirkungen

auf die Volkswirtschaft in Grenzen, jedoch wäre die stark exportorientierte

deutsche Wirtschaft in besonderem Maße von den Folgen eines zunehmenden

Protektionismus betroffen", meint Pink und betont: "Die Industrieproduktion

hat sich zuletzt bereits abgeschwächt und das Geschäftsklima eingetrübt.

Hieraus ergeben sich Risiken für die konjunkturelle Entwicklung und damit

für die Nachfrage an den Nutzermärkten", so Pink.

"Obwohl die Risiken steigen, deutet momentan noch nichts auf eine

nachlassende Investorennachfrage am Gewerbeinvestmentmarkt hin", kommentiert

Lemli. "Im Gegenteil: Der im internationalen Vergleich stabile politische

Rahmen und die nach wie vor exzellenten Fundamentaldaten könnten dazu

beitragen, dass die Rolle Deutschlands als sicherer Anlagehafen sogar an

Bedeutung gewinnt." Savills rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit einem

Transaktionsvolumen von bis zu 55 Mrd. Euro.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

