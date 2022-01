DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland 2021 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland 2021

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland 2021

06.01.2022 / 08:20

Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland 2021

Transaktionsvolumen auf sehr hohem Niveau stabilisiert - Preise im

Spitzensegment steigen teils stark

* Transaktionsvolumen von 58,8 Mrd. Euro (- 3 % gegenüber Vorjahr)

* Spitzenrenditen mit teilweise drastischen Rückgängen

* Büros bleiben umsatzstärkste Nutzungsart - Industrie-/Logistikimmobilien

mit Handelsimmobilien nahezu gleichauf

* Transaktionsvolumen 2022 dürfte Vorjahreswert übertreffen

Im zweiten Jahr nach Beginn der COVID-19-Pandemie hat sich der Umsatz am

deutschen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien stabilisiert - und das auf

einem sehr, sehr hohen Niveau. Dieses Fazit zieht Savills mit Blick auf das

Investmentjahr 2021. Auf etwas mehr als 58,8 Mrd. Euro beläuft sich das

Transaktionsvolumen des zu Ende gegangenen Jahres, womit der Umsatz aus dem

Jahr 2020 nur knapp verfehlt wurde (ca. 60,8 Mrd. Euro). Gegenüber dem

Rekordjahr 2019 beläuft sich das Umsatzminus auf lediglich gut ein Fünftel.

Zum Vergleich: Im ersten Jahr nach Beginn der Finanzkrise, 2008, ging das

Transaktionsvolumen um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr zurück, im Jahr

darauf nochmals um die Hälfte - in Summe also um mehr als vier Fünftel. Das

Transaktionsvolumen des Jahres 2007 wurde erst zehn Jahre später wieder

erreicht. "Gemessen an dem Einschlag, den die Finanzkrise am deutschen

Immobilieninvestmentmarkt hinterlassen hat, ist die COVID-19-Krise lediglich

eine kleine Delle", resümiert deshalb Marcus Lemli, CEO Germany und Head of

Investment Europe.

Steigende Marktdynamik - zuletzt auch im Non-Core-Segment

Wann das Transaktionsvolumen dieses Mal wieder sein Vorkrisenniveau

erreichen wird, bleibt abzuwarten. Die Marktdynamik lässt allerdings

vermuten, dass es schnell gehen könnte. So oder so hat der Erholungsprozess

bereits früh im letzten Jahr eingesetzt und das Transaktionsvolumen stieg

von Quartal zu Quartal an. Belief es sich im ersten Quartal des Jahres noch

auf lediglich ca. 10 Mrd. Euro, waren es im (traditionell umsatzstärksten)

vierten Quartal bereits mehr als 18 Mrd. Euro. Zumindest nachfrageseitig

steht einem weiteren Umsatzanstieg nichts im Weg: Im Core-Segment ist die

Nachfrage ohnehin unverändert hoch und in den risikoreicheren Segmenten

beobachtete Savills zuletzt wieder steigendes Interesse. "Außerhalb des

Core-Segments ziehen sich etliche Verkaufsprozesse derzeit noch in die Länge

oder werden gar abgebrochen, weil die Preiserwartungen der verkaufenden

Partei nicht erfüllt werden. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis sich

hier wieder ein belastbares Preisniveau gebildet hat und insofern rechnen

wir im laufenden Jahr mit höherer Transaktionsaktivität im

Non-Core-Segment", berichtet Lemli.

Steigende Preisdifferenz zwischen Core und dem Rest - Logistikimmobilien

genauso teuer wie Geschäftshäuser

Im zurückliegenden Jahr hat sich die Preisschere zwischen Core-Objekten und

dem Rest weiter geöffnet. So sind die Spitzenrenditen für die meisten

Objektarten gesunken, teilweise drastisch. Den stärksten Rückgang

verzeichnete Savills binnen Jahresfrist bei Supermärkten, wo die

Anfangsrendite von 4,5 % auf 3,2 % zurückging. Das entspricht einem

Kapitalwertanstieg von mehr als 40 %. Ebenfalls stark rückläufig waren die

Spitzenrenditen bei Fachmarktzentren (- 40 Basispunkte auf 3,5 %) und

Logistikimmobilien (ebenfalls - 40 Basispunkte auf 3,1 %). Im Kontrast dazu

stagnierten beispielsweise die Spitzenrenditen für Shopping-Center bei 5,0

%, Geschäftshäuser verzeichneten sogar einen Anstieg um 20 Basispunkte auf

3,1 %. Zum ersten Mal überhaupt liegen damit die Spitzenrenditen für

Geschäftshäuser und Logistikimmobilien gleichauf. Die Bedeutungsverschiebung

zwischen Handels- und Logistikimmobilien zeigt sich auch beim

Transaktionsvolumen: In beide Segmente flossen im vergangenen Jahr knapp 9

Mrd. Euro, wobei der Umsatz mit Industrie-/Logistikimmobilien gegenüber 2020

um 18 % anstieg und jener mit Handelsimmobilien um 23 % zurückging.

Büroimmobilien blieben trotz eines Rückgangs um 5 % auf gut 26 Mrd. Euro die

mit Abstand umsatzstärkste Nutzungsart.

Starker Neubaufokus bei Büros wegen steigender Nutzeranforderungen und ESG

Das Bürosegment profitierte dabei von der Stabilität der Vermietungsmärkte

einerseits und von der recht vollen Entwicklungspipeline andererseits.

Ersteres sorgte für steigendes Vertrauen in die Anlageklasse bei

Investierenden, Letzteres für Produkt, das über jeden Zweifel erhaben

scheint. "Angesichts steigender Nutzeranforderungen sowie der

ESG-Regulatorik ist der Neubaufokus der risikoaversen Investierenden

ausgeprägter denn je. Umgekehrt steigt ihre Zurückhaltung bei älteren

Bestandsobjekten, nicht zuletzt mit Verweis auf deren fehlende

ESG-Konformität", beobachtet Matthias Pink, Head of Research Germany bei

Savills. Zudem erwartet Savills künftig vermehrt ESG-veranlasste

Portfoliobereinigungen. Das wiederum erhöht das Produktangebot für

Projektentwickler und andere Value-Add-Käufer:innen. Bei zugleich

unverändert hoher Transaktionsdynamik im Core-Segment rechnet Savills

deshalb für das laufende Jahr im Vergleich zu 2021 mit einem leicht höheren

Transaktionsvolumen von etwa 65 Mrd. Euro.

Alle Daten und Fakten können Sie auch unserem aktuellen Market in Minutes

Investmentmarkt Deutschland Januar 2021 auf unserer Homepage www.savills.de

entnehmen.

