DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Flexible Workspaces: Gekommen um zu bleiben - Fünf Thesen zum Coworking-Boom (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Flexible Workspaces: Gekommen um zu bleiben - Fünf Thesen zum Coworking-Boom

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e):

Immobilien/Research Update

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Flexible Workspaces: Gekommen um zu

bleiben - Fünf Thesen zum Coworking-Boom

25.07.2018 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

25. Juli 2018

Flexible Workspaces: Gekommen um zu bleiben - Fünf Thesen zum Coworking-Boom

Flexible Workspaces sind nicht nur in aller Munde, sie haben das Potenzial,

die Büromärkte grundlegend zu verändern. Zu diesem Ergebnis kommt Savills in

seiner aktuellen Analyse "Flexible Workspaces in Deutschland: Quo vadis?".

Eine weitere Erkenntnis formuliert Marcus Mornhart, Managing Director und

Head of Agency Germany bei Savills, so: "Flexible Workspaces sind weit mehr

als nur flexibel nutzbare Schreibtische. Schon als solche erfüllen sie

bestimmte Flächenbedarfe besser als klassische Bürofläche das kann. Darüber

hinaus erfüllen sie aber gerade für große Unternehmen noch weitere Zwecke,

zum Beispiel im Recruiting. Das macht sie zu einer Art Schweizer

Taschenmesser im strategischen Werkzeugkoffer der Corporates und deshalb

glauben wir, dass sie zum festen Bestandteil der Immobilienstrategie vieler

Konzerne werden." Diese und die weiteren Erkenntnisse hat Savills in den

folgenden fünf Thesen aufbereitet.

These 1: Flexible Workspaces sind gekommen, um zu bleiben

Der technologische Wandel spielt für das Entstehen von Flexible Workspaces

eine zentrale Rolle. Er hat es ermöglicht, dass immer mehr Menschen ihrer

Arbeit an jedem beliebigen Ort nachgehen können. Damit hat das klassische

Unternehmensbüro seine Monopolstellung verloren und kein Weg führt mehr

zurück. Im Gegenteil, die Diskrepanz zwischen dem, was am traditionellen

Büromarkt angeboten und dem, was nachgefragt wird, ist größer geworden und

wird absehbar noch größer. Die Anbieter von Flexible Workspaces stoßen in

diese Lücke und werden sich deshalb einen festen Platz am Büromarkt erobern.

These 2: Angebot und Nachfrage wachsen noch einige Jahre rasant, dann folgt

eine Marktbereinigung

Es ist erstens vergleichsweise leicht und wenig kapitalintensiv ein Flexible

Workspace zu eröffnen. Zweitens begreifen sich die neuen Anbieter am

Büromarkt auch als soziale Netzwerke, deren Wert mit jedem weiteren Mitglied

steigt. Durch diese Kombination aus niedrigen Markteintrittsbarrieren

einerseits und Netzwerkeffekten andererseits ist weiteres Angebotswachstum

programmiert - und eine darauf folgende Marktbereinigung ebenso. Hinzu

kommen temporäre Triebkräfte auf der Nachfrageseite. So gilt Coworking heute

als "cool", aber dieser Coolness-Faktor wird verschwinden - und mit ihm ein

Teil der Nachfrage.

These 3: Im kleinteiligen Büroflächensegment werden Flexible Workspaces von

der Ausnahme zur Regel

Wegen der recht hohen Transaktionskosten am Büroflächenmarkt ist es in den

meisten Fällen unwirtschaftlich, sehr kurze Mietverträge für beispielsweise

nur ein Jahr abzuschließen. Bei Flexible Workspaces ist das anders, denn

hier fallen einzelne Bestandteile der Transaktionskosten wie z. B.

Möblierungskosten potenziell komplett weg oder sind zumindest geringer. Der

Effekt ist umso größer, je kleiner der Flächenbedarf ist. Deshalb geht

Savills davon aus, dass Flexible Workspaces im kleinteiligen

Büroflächensegment einen großen Teil der Nachfrage absorbieren werden.

These 4: Flexible Workspaces werden zum festen Bestandteil der

Immobilienstrategie großer Unternehmen

Bestimmte Flächenbedarfe großer Unternehmen, zum Beispiel wenn sie zeitlich

begrenzt sind, lassen sich mit Flexible Workspaces besser abbilden als am

klassischen Bürovermietungsmarkt. Genau dafür werden die Corporates sie auch

in Anspruch nehmen. Flexible Workspaces sind aber weit mehr als. Sie werden

für die Unternehmen zum strategischen Instrument, zum Beispiel im Recruiting

oder um Zugang zu bestimmten Netzwerken zu bekommen.

These 5: Bürofläche wird zur Massenware mit geringer Marge

Die Anbieter von Flexible Workspaces befriedigen viel mehr Bedürfnisse als

nackte Bürofläche das kann. Die bloße Bürofläche nutzen sie nur als Vehikel.

In Analogie zur Computerindustrie könnte man sagen, dass die Anbieter von

Flexible Workspaces die passende Software zur ,Hardware' Bürofläche

bereitstellen. Das verlängert die Wertschöpfungskette und weil die

Bürofläche dann nur noch ein Teil des Wertschöpfungsprozesses ist, wird sie

austauschbarer und die Margen, die sich mit ihrem Verkauf bzw. ihrer

Vermietung erzielen lassen, sinken.

"Die Dynamik am Markt für Flexible Workspaces ist so hoch, dass sich fast

zwangsläufig die Frage stellt: Wohin führt das?", so Matthias Pink, Director

und Head of Research bei Savills, und ergänzt: "Unsere fünf Thesen zur

Zukunft der Flexible Workspaces sollen aufzeigen, wohin die Reise gehen

könnte und den Büromarktakteuren als gedanklicher Anstoß und Grundlage

strategischer Entscheidungen dienen."

Die vollständige Analyse "Flexible Workspaces in Deutschland: Quo vadis?"

steht zum kostenfreien Download auf unserer Homepage www.savills.de und hier

http://sav.li/bqk zur Verfügung.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

---------------------------------------------------------------------------

25.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

707593 25.07.2018

°