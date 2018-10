DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Bürovermietungsmarkt Deutschland H1 2018 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Bürovermietungsmarkt Deutschland H1 2018

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Bürovermietungsmarkt Deutschland H1 2018

05.10.2018 / 12:59

05. Oktober 2018

Bürovermietungsmarkt Deutschland Q1-Q3 2018

Büroflächenangebot nochmals geringer als im Vorquartal: Leerstand bei 4,6 %

- Flächenpipeline steigt 2019 auf höchsten Wert seit 2010

* Spitzenmiete steigt erstmals seit Anfang der 1990er Jahre auf über 31

Euro/m²

* Flächenumsatz mit 2,6 Mio. m² rund 5 % unter dem Niveau des

Rekordvorjahres

* Flächenpipeline füllt sich und dürfte ab 2020 für etwas Entspannung

sorgen

* Vorerst bleibt es aber bei weiter steigenden Mieten und kleiner

werdendem Büroflächenangebot

Eigentümer von Büroflächen profitieren weiter von der Situation auf den

deutschen Büromärkten, die geprägt ist von einem immer geringeren

Flächenangebot und weiter steigenden Mieten. "Aus Eigentümersicht befinden

sich die deutschen Bürovermietungsmärkte weiterhin in blendender Verfassung.

Aus Nutzersicht könnte die Situation herausfordernder kaum sein",

kommentiert Matthias Pink, Director und Head of Research Germany bei

Savills. In Summe der Top-6-Märkte steht mit knapp 3,3 Mio. m² nur noch so

viel Fläche leer wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre in einem Jahr

umgesetzt wurde. Am stärksten ausgeprägt ist die Angebotsknappheit in Berlin

und München, wo nur noch 1,6 % bzw. 2,6 % des Büroflächenbestands leer

stehen. Im Durchschnitt der Top-6-Märkte stehen noch 4,6 % leer - zur selben

Zeit vor einem Jahr lag dieser Wert noch bei 5,3 %.

Diese Knappheit führt in Kombination mit der weiter hohen Nachfrage zu einem

steigenden Mietniveau. Die Spitzenmiete stieg im Durchschnitt der Top-6

erstmals seit Anfang der 1990er Jahre auf über 31 Euro/m². Auch die

Durchschnittsmiete stieg weiter und erreichte zuletzt mit knapp 17,30 EUR/m²

ein Niveau, das noch vor einigen Jahren in manchen Märkten lediglich für

Spitzenflächen gezahlt wurde. Der Flächenumsatz ist im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum auch wegen der gestiegenen Knappheit um 5 % auf rund 2,6

Mio. m² zurückgegangen, wobei es sich beim Jahr 2017 in puncto Flächenumsatz

um ein Rekordjahr handelte.

Im Gegensatz zu den Eigentümern befinden sich die Nutzer nach wie vor in

einer schwierigen Situation. Gerade Mieter, die aus langlaufenden

Mietverträgen kommen und jetzt vor einer Vertragsverlängerung oder

Neuanmietung stehen, sehen sich mit hohen Mietpreissteigerungen

konfrontiert. Im Durchschnitt der Top-6 ist die Durchschnittsmiete heute um

knapp ein Viertel höher als vor fünf Jahren. Nutzer, die sich einen solchen

Mietsprung nicht leisten können oder wollen, müssen Kompromisse bei der

Flächen- oder Lagequalität eingehen. Allerdings könnten diese Kompromisse

zulasten der Mitarbeiterzufriedenheit gehen und so gilt es für Unternehmen,

zwischen zwei Übeln abzuwägen.

Immerhin: Mittelfristig dürfte das Mietpreiswachstum abflachen. Zwar geht

Savills auch in den kommenden Jahren von einem anhaltenden Mietpreiswachstum

aus. "Mit Blick auf die Neubaupipeline dürfte sich der Angebotsengpass aber

ab etwa 2020 zumindest nicht weiter verschärfen", prognostiziert Panajotis

Aspiotis, Managing Director bei Savills. Schon im kommenden Jahr steigt das

Flächenfertigstellungsvolumen auf 1,25 Mio. m² und damit den höchsten Wert

seit 2010. Im Jahr 2020 beträgt die Flächenpipeline 1,7 Mio. m²

(Durchschnitt 2009-2018: 960.000 m² p.a.). Gleichwohl sind von den

Fertigstellungen 2019 knapp zwei Drittel bereits vermietet. Von den Flächen,

die 2020 auf den Markt kommen, sind schon etwas mehr als ein Drittel belegt.

Bis zum Jahresende gehen wir von weiter leicht steigenden Mieten aus. Die

Leerstandsquote dürfte sich nochmals um weitere 20 Basispunkte verringern.

Der Flächenumsatz dürfte 5-10 % unter dem Vorjahresniveau von 3,85 Mio. m²

liegen.

Unser aktueller Marktüberbick Top-6-Büromärkte steht Ihnen hier sowie auf

unserer Homepage unter savills.de/research zum Download zur Verfügung.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

