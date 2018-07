DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Bürovermietungsmarkt Deutschland H1 2018 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Bürovermietungsmarkt Deutschland H1 2018

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Research

Update/Immobilien

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Bürovermietungsmarkt Deutschland H1 2018

05.07.2018 / 11:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

05. Juli 2018

BÜROVERMIETUNGSMARKT DEUTSCHLAND H1-2018

Flächenknappheit nimmt weiter zu: 3,4 Mio. m² oder 4,7 % stehen leer -

Mieten bleiben auf Wachstumskurs

* Flächenumsatz der Top-6-Büromärkte mit 1,6 Mio. m² 6 % unter dem

Vorjahresniveau

* Spitzen- und Durchschnittsmiete steigen ggü. Vorquartal leicht an -

weiteres Wachstum bis Jahresende erwartet

* Für Umwidmung in andere Nutzungen vorgesehene Objekte lohnt sich wieder

die Vermarktung als Büro

* Konjunkturelle Entwicklung könnte Flächennachfrage perspektivisch

dämpfen

Am Ende des ersten Halbjahres 2018 stehen in den sechs großen deutschen

Büromärkten rund 3,4 Mio. m² Bürofläche leer. Das ist lediglich etwas mehr

als der durchschnittliche Flächenumsatz eines Jahres. Die Leerstandsquote

ist gegenüber dem vorangegangenen Quartal um 20 Basispunkte auf 4,7 %

gesunken. "In allen sechs Märkten ist immer weniger freie Bürofläche im

Angebot, folglich intensiviert sich der Wettbewerb um diese Flächen",

berichtet Marcus Mornhart, Managing Director und Head of Agency Germany bei

Savills. In der Konsequenz legten die Spitzen- und Durchschnittsmiete in den

letzten drei Monaten um 1,2 % bzw. 0,6 % zu. Deutliche Sprünge nach oben

machte die Spitzenmiete in Berlin (+ 4,0 %) und Köln (+ 2,7 %). Der

Flächenumsatz bleibt wie auch schon im ersten Quartal gegenüber dem

Vorjahreszeitraum leicht rückläufig. Mit gut 1,6 Mio. m² lag der

Flächenumsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 6 % unter dem Niveau

des ersten Halbjahres 2017.

Die Flächenknappheit hat sich inzwischen derart verschärft, dass Objekte,

die vormals als Sockelleerstand galten und zum Abriss oder zur Umwidmung in

eine andere Nutzung vorgesehen waren, nun wieder für eine Vermarktung als

Büroflächen interessant werden. Lohnte sich etwa in den letzten Jahren die

Umwidmung von in die Jahre gekommenen Büroimmobilien in Wohnen, stellt sich

dies mittlerweile aufgrund der stark gestiegenen Büromieten anders dar. So

schwenkte beispielsweise ein Entwickler, der in der Nymphenburger Straße in

München ein Büroobjekt durch eine Wohnnutzung ersetzen wollte, nun auch

aufgrund der Marktentwicklung wieder um und plant die Entwicklung von Büro-

und Gewerbeflächen.

Ohnehin haben viele Nutzer inzwischen erkannt, dass es immer wenige freie

Flächen zur Auswahl gibt und sie bei absehbarem Flächenbedarf möglichst

frühzeitig mit der Suche beginnen müssen. Insbesondere Nachfrager größerer

Flächen beschäftigen sich immer früher mit der Suche nach neuen Büroflächen.

Daneben müssen sich Mieter mit dem gestiegenen Mietniveau abfinden. Nutzer,

die diese höheren Mieten nicht zahlen können oder möchten, bleibt zumindest

noch die Nachverdichtung auf der aktuellen Fläche. Aber auch bei

Mietvertragsverlängerungen im Bestand müssen Mieter zum Teil deutlich höhere

Mieten hinnehmen. "Gerade jene Nutzer, die lange nach einer neuen Fläche

suchen mussten, tendieren nun dazu, relativ lange Mietverträge

abzuschließen. Sie möchten sich das knappe Gut Bürofläche nun möglichst

langfristig sichern", beobachtet Mornhart. Tatsächlich steigen die Mieten

zunächst weiter - bis Jahresende dürfte die Spitzenmiete im Durchschnitt der

Top-6-Märkte noch um 3 % zulegen. Ab 2019 und in den Folgejahren dürfte sich

das Tempo beim Mietpreiswachstum jedoch abschwächen, auch durch die größer

werdende Pipeline. In 2019 und 2020 kommt mit 1,2 Mio. m² und 1,7 Mio. m²

Bürofläche deutlich mehr Angebot an den Markt als in diesem Jahr mit rund

850.000 m². Zwar sind davon bereits knapp 60 % bzw. 40 % vermietet, dennoch

ist das verfügbare Angebot höher als in den letzten Jahren.

"Während das Angebot steigt, nehmen die konjunkturellen Risiken zu und

könnten die Flächennachfrage perspektivisch dämpfen", so Matthias Pink,

Director und Head of Research bei Savills, und ergänzt: "Die

Wirtschaftsdaten im bisherigen Jahresverlauf enttäuschten, das

Wirtschaftsklima drehte leicht nach unten. Vor dem Hintergrund aktueller und

drohender Handelskonflikte besteht weiteres Enttäuschungspotenzial für die

wirtschaftliche Entwicklung". Dass Savills schon für dieses Jahr einen

gegenüber 2017 um 10 % bis 15 % geringeren Flächenumsatz erwartet, ist

jedoch auf die anhaltende und sich zunächst noch verschärfende

Flächenknappheit zurückzuführen.

Unseren aktuellen Marktüberblick Top-6-Büromärkte Deutschland Q2 2018 können

Sie kostenlos auf unserer Homepage downloaden.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

---------------------------------------------------------------------------

05.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

701903 05.07.2018

°